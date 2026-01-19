Αγρότες: Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι οι αγρότες πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου

AGRO 19.01.2026, 13:24
Αγρότες: Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη
Newsroom

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση της αντιπροσωπείας των μπλόκων απ’ όλη τη χώρα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους για περίπου 50 ημέρες, να διεκδικούν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι οι αντιπροσωπεία από τα μπλόκα ( 25 + 6 παρατηρητές) πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, φέρνοντας μαζί τους τις αποφάσεις και τα 14 αιτήματα για την επιβίωσή τους, για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις. Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν το κόστος παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς προβάτων.

αγρότες

Η «ατζέντα»

Αυτό όμως, που αναμένεται να εξεταστεί είναι να βρεθεί κοινός τόπος σε κάποια μέτρα χωρίς όμως δημοσιονομικό κόστος, καθώς όπως ήδη έχει ανακοινωθεί δεν υπάρχουν οικονομικά περιθώρια για νέα. Έτσι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι των συζητήσεων τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2028 – 34, αλλά και επιμέρους τεχνικές διορθώσεις σε θεσμικά θέματα.

Επίσης, αναμένεται να εξεταστεί η συμμετοχή των παραγωγών στη διακομματική επιτροπή για τη γεωργία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Να σημειωθεί ότι  ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και ειδική συνάντηση τις επόμενες μέρες αποκλειστικά για το θέμα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην ευλογιά.

Μετά τη συνάντηση, το πιο πιθανό από την επόμενη ημέρα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η αντιπροσωπεία θα μεταφέρει τα αποτελέσματα στα μπλόκα, τα οποία θα αξιολογήσουν τις απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Τι ζητούν οι αγρότες

Τα 14 αιτήματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου και τα οποία θα καταθέσουν οι αγρότες είναι τα εξής:

  • Να σταματήσουν η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία. Παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  • Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση.
  • Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
  • Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  • Κατάργηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
  • Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της ΕΕ.
  • Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  • Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
  • Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζει το αίτημα, που αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με το οποίο ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα, αλλά και για την ευλογιά προβάτων.

Ιδιαίτερα για τους 2.500 κτηνοτρόφους που «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων ζητούν εμβόλιο και ανασύσταση των κοπαδιών.

Επίσης, σε ό,τι αφορά την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 έχουν αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα στην κυβέρνηση για όλα τα προϊόντα όπως επίσης για την κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
