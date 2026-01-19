Αγρότες: Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση της αντιπροσωπείας των μπλόκων απ’ όλη τη χώρα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους αγρότες οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους για περίπου 50 ημέρες, να διεκδικούν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι οι αντιπροσωπεία από τα μπλόκα ( 25 + 6 παρατηρητές) πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, φέρνοντας μαζί τους τις αποφάσεις και τα 14 αιτήματα για την επιβίωσή τους, για τα οποία όπως λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις. Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν το κόστος παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς προβάτων.

Η «ατζέντα»

Αυτό όμως, που αναμένεται να εξεταστεί είναι να βρεθεί κοινός τόπος σε κάποια μέτρα χωρίς όμως δημοσιονομικό κόστος, καθώς όπως ήδη έχει ανακοινωθεί δεν υπάρχουν οικονομικά περιθώρια για νέα. Έτσι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι των συζητήσεων τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2028 – 34, αλλά και επιμέρους τεχνικές διορθώσεις σε θεσμικά θέματα.

Επίσης, αναμένεται να εξεταστεί η συμμετοχή των παραγωγών στη διακομματική επιτροπή για τη γεωργία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έχει και ειδική συνάντηση τις επόμενες μέρες αποκλειστικά για το θέμα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην ευλογιά.

Μετά τη συνάντηση, το πιο πιθανό από την επόμενη ημέρα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η αντιπροσωπεία θα μεταφέρει τα αποτελέσματα στα μπλόκα, τα οποία θα αξιολογήσουν τις απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Τι ζητούν οι αγρότες

Τα 14 αιτήματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην πανελλαδική συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου και τα οποία θα καταθέσουν οι αγρότες είναι τα εξής:

Να σταματήσουν η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία. Παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της ΕΕ.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζει το αίτημα, που αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με το οποίο ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα, αλλά και για την ευλογιά προβάτων.

Ιδιαίτερα για τους 2.500 κτηνοτρόφους που «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων ζητούν εμβόλιο και ανασύσταση των κοπαδιών.

Επίσης, σε ό,τι αφορά την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 έχουν αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα στην κυβέρνηση για όλα τα προϊόντα όπως επίσης για την κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.