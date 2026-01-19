Bottega Veneta VS Hermès: Σκληρές μάχες για το Ιερό δισκοπότηρο της πολυτέλειας

Από τη μια ο οίκος Hermès με την εμβληματική του πορεία και από την άλλη η Bottega Veneta που από «μαύρο πρόβατο» εξελίχθηκε σε μια υπολογίσιμη δύναμη, δημιουργούν ένα μπρα-ντε-φερ με αξιώσεις στον τομέα της πολυτέλειας.

Με τη στρατηγική τους να βασίζεται στην αυθεντικότητα, τη χειροτεχνία και την κληρονομιά, την παράδοση, οι δύο οίκοι προσπαθούν να κατακτήσουν το δικό τους κοινό, με όχημα μία… τσάντα.

Η Bottega Veneta ήταν η μάρκα της Kering με τις καλύτερες επιδόσεις το 4ο τρίμηνο του 2024, με αύξηση εσόδων 12%

Η διαχρονική αξία της Hermès

H αξία της Hermès διαχρονική, καθώς από το 1836 όταν ο Thierry Hermès εμπνεύστηκε μια εταιρεία για κατασκευή σελών και ιππικών ειδών, μέχρι σήμερα, η προσήλωση στα υψηλής ποιότητας δερμάτινα είδη και η αφοσίωση της οικογένειας στο core business του οίκου, τον έχουν οδηγήσει στην πρωτοκαθεδρία ως προς τη ζήτηση εμβληματικών προϊόντων.

Χαρακτηριστική η τσάντα Birkin, που ακόμη και μεταχειρισμένη, κυριαρχεί στη λίστ με τις it-bags για όλες τις γυναίκες.

Η ζήτηση υψηλή, η προσφορά περιορισμένη και αποκλειστική, εκκινώντας μια σχέση δέσμευσης και αφοσίωσης, που οδήγησε για το 9μηνο τις πωλήσεις να αγγίξουν τα 13,8 δισ. δολάρια, χάρη στην δυναμική των δερμάτινων ειδών και της αγοράς των ΗΠΑ.

Η Hermès κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο ότι οι πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,9 δισ. ευρώ (4,5 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 10% σε σταθερή βάση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 και μια μικρή επιτάχυνση σε σύγκριση με την προηγούμενη τριμηνιαία περίοδο.

Η Bottega Veneta του Andy Warhol

Η «κόντρα» με την ιταλική Bottega Veneta εδράζεται στην έτερη τσάντα σύμβολο μιας ολόκληρηρς γενιάς, της Intrecciato, που βρέθηκε στα χέρια της Lauren Hutton στην ταινία «Επάγγελμα Ζιγκολό» και έγινε γνωστή ως «Lauren 1980» clutch.

έχει παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη εντός του ομίλου Kering, ειδικά τα τελευταία χρόνια, χάρη στα σχέδια του δημιουργικού διευθυντή Matthieu Blazy, τα επιτυχημένα δερμάτινα είδη, την επέκταση του λιανικού εμπορίου και το στρατηγικό μάρκετινγκ, ακόμη και εν μέσω της γενικότερης επιβράδυνσης της αγοράς πολυτελών προϊόντων, με αύξηση 4% το τρίτο τρίμηνο του 2024 και 12% το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις επιδόσεις άλλων εμπορικών σημάτων του ομίλου.

Από τα μόλις 50 εκατ. του 2000, πέρυσι ξεπέρασε το όριο του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ και έχει καταφέρει να αποκτήσει φήμη διεθνώς, αφήνοντας πίσω το παρελθόν της ως μια προβληματική -σχεδόν χρεοκοπημένη- μάρκα. Ήταν στο Millennium όταν ο Tom Ford και ο Domenico De Sole που ηγούνταν του τότε ομίλου Gucci, εστίασαν στις προοπτικές του ιταλικού οίκου, την ισχυρή κληρονομιά του και τα υψηλής ποιότητας δερμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια, που τέθηκαν στη διάθεση του νέου δημιουργικού διευθυντή Tomas Maier.

Αρχικά, ο Όμιλος Gucci αγόρασε το 66,67% των μετοχών της Bottega Veneta μέσω κεφαλαιακής επένδυσης ύψους 96,2 εκατομμυρίων δολαρίων και αγοράς μετοχών από τους μετόχους της για 60,6 εκατομμύρια δολάρια, για συνολικά 156,8 εκατομμύρια δολάρια. Το υπόλοιπο 33,33% βρισκόταν στα χέρια των μετόχων της — της οικογένειας Moltedo.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1966 στη Βιτσέντζα του Βένετο από τον Michele Taddei και τον Renzo Zengiaro. Αφού ο Zengiaro έφυγε από την Bottega Veneta στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Taddei παρέδωσε την εταιρεία στην πρώην σύζυγό του Laura Braggion, η οποία ηγήθηκε της εταιρείας με τον δεύτερο σύζυγό της, Vittorio Moltedo, και ως καλλιτεχνική διευθύντρια της μάρκας. Συνέβαλε στην πρώιμη επιτυχία της μάρκας στις ΗΠΑ, καθώς έγινε βοηθός του Andy Warhol, του οποίου τα στούντιο γύρισαν την ταινία μικρού μήκους «Bottega Veneta Industrial Videotape» το 1985 και άνοιξαν το πρώτο κατάστημα εκεί στη Νέα Υόρκη το 1972.

Η αυθεντικότητα των 60s’ και 70s’

Η μάρκα είχε σημειώσει επιτυχία στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 ως έκφραση υψηλής ποιότητας, διακριτικής κομψότητας και δεξιοτεχνίας. Την εποχή της εξαγοράς, η Bottega Veneta είχε 12 καταστήματα που λειτουργούσαν άμεσα στις ΗΠΑ, πέντε στην Ευρώπη και τέσσερα στην Ασία, και ο ιταλικός όμιλος ειδών πολυτελείας χάραξε τη στρατηγική του για τον έλεγχο της διανομής στην Ιαπωνία – ιστορικά μια ισχυρή αγορά για τη μάρκα – συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 19 καταστημάτων.

Οι Moltedos αποχώρησαν από την Bottega Veneta λίγο μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Gucci και ο Patrizio di Marco προσλήφθηκε από την Céline, όπου ήταν πρόεδρος των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, για να ενταχθεί στην Bottega Veneta ως διευθύνων σύμβουλος τον Μάιο του 2001. Τον επόμενο μήνα, προήχθη σε Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ ταυτόχρονα, ο Tomas Maier διορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής της μάρκας, προετοιμάζοντας έτσι την Bottega Veneta για την ανανέωσή της.