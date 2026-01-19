Bottega Veneta VS Hermès: Σκληρές μάχες για το Ιερό δισκοπότηρο της πολυτέλειας

Πίσω από την ανεπίσημη κόντρα Bottega Veneta - Hermès, βρίσκεται η διάθεση κυριαρχίας του ομίλου Kering

World 19.01.2026, 07:00
Bottega Veneta VS Hermès: Σκληρές μάχες για το Ιερό δισκοπότηρο της πολυτέλειας
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Από τη μια ο οίκος Hermès με την εμβληματική του πορεία και από την άλλη η Bottega Veneta που από «μαύρο πρόβατο» εξελίχθηκε σε μια υπολογίσιμη δύναμη, δημιουργούν ένα μπρα-ντε-φερ με αξιώσεις στον τομέα της πολυτέλειας.

Με τη στρατηγική τους να βασίζεται στην αυθεντικότητα, τη χειροτεχνία και την κληρονομιά, την παράδοση, οι δύο οίκοι προσπαθούν να κατακτήσουν το δικό τους κοινό, με όχημα μία… τσάντα.

Η Bottega Veneta ήταν η μάρκα της Kering με τις καλύτερες επιδόσεις το 4ο τρίμηνο του 2024, με αύξηση εσόδων 12%

Η διαχρονική αξία της Hermès

H αξία της Hermès διαχρονική, καθώς από το 1836 όταν ο Thierry Hermès εμπνεύστηκε μια εταιρεία για κατασκευή σελών και ιππικών ειδών, μέχρι σήμερα, η προσήλωση στα υψηλής ποιότητας δερμάτινα είδη και η αφοσίωση της οικογένειας στο core business του οίκου, τον έχουν οδηγήσει στην πρωτοκαθεδρία ως προς τη ζήτηση εμβληματικών προϊόντων.

Χαρακτηριστική η τσάντα Birkin, που ακόμη και μεταχειρισμένη, κυριαρχεί στη λίστ με τις it-bags για όλες τις γυναίκες.

Bottega Veneta

Η Birkin της Hermès

Η ζήτηση υψηλή, η προσφορά περιορισμένη και αποκλειστική, εκκινώντας μια σχέση δέσμευσης και αφοσίωσης, που οδήγησε για το 9μηνο τις πωλήσεις να αγγίξουν τα 13,8 δισ. δολάρια, χάρη στην δυναμική των δερμάτινων ειδών και της αγοράς των ΗΠΑ.

Η Hermès κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο ότι οι πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,9 δισ. ευρώ (4,5 δισ. δολάρια), σημειώνοντας αύξηση 10% σε σταθερή βάση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 και μια μικρή επιτάχυνση σε σύγκριση με την προηγούμενη τριμηνιαία περίοδο.

Η Bottega Veneta του Andy Warhol

Η «κόντρα» με την ιταλική Bottega Veneta εδράζεται στην έτερη τσάντα σύμβολο μιας ολόκληρηρς γενιάς, της Intrecciato, που βρέθηκε στα χέρια της Lauren Hutton στην ταινία «Επάγγελμα Ζιγκολό» και έγινε γνωστή ως «Lauren 1980» clutch.

έχει παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη εντός του ομίλου Kering, ειδικά τα τελευταία χρόνια, χάρη στα σχέδια του δημιουργικού διευθυντή Matthieu Blazy, τα επιτυχημένα δερμάτινα είδη, την επέκταση του λιανικού εμπορίου και το στρατηγικό μάρκετινγκ, ακόμη και εν μέσω της γενικότερης επιβράδυνσης της αγοράς πολυτελών προϊόντων, με αύξηση 4% το τρίτο τρίμηνο του 2024 και 12% το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις επιδόσεις άλλων εμπορικών σημάτων του ομίλου.

Από τα μόλις 50 εκατ. του 2000, πέρυσι ξεπέρασε το όριο του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ και έχει καταφέρει να αποκτήσει φήμη διεθνώς, αφήνοντας πίσω το παρελθόν της ως μια προβληματική -σχεδόν χρεοκοπημένη- μάρκα. Ήταν στο Millennium όταν ο Tom Ford και ο Domenico De Sole που ηγούνταν του τότε ομίλου Gucci, εστίασαν στις προοπτικές του ιταλικού οίκου, την ισχυρή κληρονομιά του και τα υψηλής ποιότητας δερμάτινα αξεσουάρ και παπούτσια, που τέθηκαν στη διάθεση του νέου δημιουργικού διευθυντή Tomas Maier.

Bottega Veneta

«Lauren 1980» clutch

Αρχικά, ο Όμιλος Gucci αγόρασε το 66,67% των μετοχών της Bottega Veneta μέσω κεφαλαιακής επένδυσης ύψους 96,2 εκατομμυρίων δολαρίων και αγοράς μετοχών από τους μετόχους της για 60,6 εκατομμύρια δολάρια, για συνολικά 156,8 εκατομμύρια δολάρια. Το υπόλοιπο 33,33% βρισκόταν στα χέρια των μετόχων της — της οικογένειας Moltedo.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1966 στη Βιτσέντζα του Βένετο από τον Michele Taddei και τον Renzo Zengiaro. Αφού ο Zengiaro έφυγε από την Bottega Veneta στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Taddei παρέδωσε την εταιρεία στην πρώην σύζυγό του Laura Braggion, η οποία ηγήθηκε της εταιρείας με τον δεύτερο σύζυγό της, Vittorio Moltedo, και ως καλλιτεχνική διευθύντρια της μάρκας. Συνέβαλε στην πρώιμη επιτυχία της μάρκας στις ΗΠΑ, καθώς έγινε βοηθός του Andy Warhol, του οποίου τα στούντιο γύρισαν την ταινία μικρού μήκους «Bottega Veneta Industrial Videotape» το 1985 και άνοιξαν το πρώτο κατάστημα εκεί στη Νέα Υόρκη το 1972.

Η αυθεντικότητα των 60s’ και 70s’

Η μάρκα είχε σημειώσει επιτυχία στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 ως έκφραση υψηλής ποιότητας, διακριτικής κομψότητας και δεξιοτεχνίας. Την εποχή της εξαγοράς, η Bottega Veneta είχε 12 καταστήματα που λειτουργούσαν άμεσα στις ΗΠΑ, πέντε στην Ευρώπη και τέσσερα στην Ασία, και ο ιταλικός όμιλος ειδών πολυτελείας χάραξε τη στρατηγική του για τον έλεγχο της διανομής στην Ιαπωνία – ιστορικά μια ισχυρή αγορά για τη μάρκα – συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας 19 καταστημάτων.

Οι Moltedos αποχώρησαν από την Bottega Veneta λίγο μετά την εξαγορά της από τον όμιλο Gucci και ο Patrizio di Marco προσλήφθηκε από την Céline, όπου ήταν πρόεδρος των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, για να ενταχθεί στην Bottega Veneta ως διευθύνων σύμβουλος τον Μάιο του 2001. Τον επόμενο μήνα, προήχθη σε Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ ταυτόχρονα, ο Tomas Maier διορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής της μάρκας, προετοιμάζοντας έτσι την Bottega Veneta για την ανανέωσή της.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Αύξηση ρεκόρ έδωσε η JPMorgan στον Ντίμον
Τραμπ κατά Ιράν: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση για τις τιμές του πετρελαίου
World

Πώς θα επηρεάσει το πετρέλαιο μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων
Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θέλουν λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία
World

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία
ΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
World

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Περισσότερα από World
JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Αύξηση ρεκόρ έδωσε η JPMorgan στον Ντίμον

H JPMorgan σημείωσε όγδοο συνεχόμενο ετήσιο ρεκόρ εσόδων

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο, που μάλλον συνεπάγεται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ θέλουν λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία
World

Γροιλανδία: Οι ΗΠΑ ζητούν «λευκή επιταγή» για στρατιωτική παρουσία

Οι ΗΠΑ θέλουν να ξαναγράψουν την αμυντική τους συμφωνία με τη Δανία για να άρουν τυχόν περιορισμούς στην στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδί

ΕΕ: Χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς
World

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς

«Θετική» έκρινε η ΕΕ την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλλει νέους δασμούς, την οποία χαιρέτισε, αλλά εξέφρασε τις «σοβαρές αμφιβολίες» της για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου.

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Οικοδομή: Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο
Ακίνητα

Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το δ' τρίμηνο

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7%

Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Αύξηση ρεκόρ έδωσε η JPMorgan στον Ντίμον

H JPMorgan σημείωσε όγδοο συνεχόμενο ετήσιο ρεκόρ εσόδων

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για δικηγόρους – Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για δικηγόρους - Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή

έα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή συμβάσεων δικηγόρων με τους πελάτες τους

Κάρπαθος: Ανάμεσα στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026
Τουρισμός

Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στο top10 παγκοσμίως

Ανάμεσα στα μέρη του πλανήτη που παραμένουν αυθεντικά, ποιοτικά και αναλλοίωτα από τον υπερτουρισμό.

Τραμπ κατά Ιράν: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση για τις τιμές του πετρελαίου
World

Πώς θα επηρεάσει το πετρέλαιο μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς την περιοχή του Κόλπου

Πληθωρισμός: Επίμονος και το 2025 – Χρειάζεται διεύρυνση της παραγωγικής βάσης
Economy

Eurobank: Επίμονος ο πληθωρισμός το 2025 - Τι χρειάζεται

Ποιοι ήταν οι βασικοί παράγοντες που ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός και την περυσινή χρονιά

Shell: Εξετάζει αποχώρηση από σχιστολιθικό κοίτασμα της Αργεντινής
Ενέργεια

Εγκαταλείπει η Shell σχιστολιθικό κοίτασμα στην Αργεντινή

Η προοπτική ακολουθεί την αποχώρηση της Shell από το LNG της Αργεντινής

Ελληνικές τράπεζες: Στη γεωπολιτική…ομάδα υψηλού κινδύνου τις κατατάσσει η ΕΚΤ
Τράπεζες

Στη γεωπολιτική... ομάδα υψηλού κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες

Γιατί παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με ΕΚΤ

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Pantelakis Securities: Δεν τελείωσε το ράλι στο ΧΑ

Η Pantelakis Securities τονίζει ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά και συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group
Markets

Euronext: Εισήχθη στο Euronext Amsterdam η Czechoslovak Group

Πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στον τομέα της άμυνας που έχει καταγραφεί ποτέ

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Μασούτης: Εξαγόρασε το 51% της Kontzoglou Distribution
Τρόφιμα – ποτά

Νέα εξαγορά από τη Μασούτης στα τρόφιμα

Μετά το deal για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός η Μασούτης προχώρησε σε μια νέα κίνηση

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
Economy

Δημοπρασία 3μηνων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευύμιος Τσιλιόπουλοσ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιλεκτικό profit taking μετά το άλμα στο ΧΑ

Μετά το διήμερο ανόδου, το ελληνικό χρηματιστήριο προσπαθεί να αφομοιώσει τα τρέχοντα επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο