ΗΠΑ: Έτος ρεκόρ το 2025 για το λιμάνι του Λονγκ Μπιτς παρά την εμπορική αναταραχή

Μια χρονιά γεμάτη με κέρδη το 2025 είδαν τα δύο λιμάνια του Λος Άντζελες που κυριαρχούν στη ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ, ακόμη και εν μέσω της αναταραχής της εμπορικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το λιμάνι του Λονγκ Μπιτς είχε την πιο αποδοτική χρονιά του, καθώς διακινήθηκαν 9,9 εκατομμύρια μονάδες εμπορευματοκιβωτίων, δήλωσε την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος Νόελ Χασεγκάμπα. Η αύξηση των όγκων οφείλεται εν μέρει στην «προφόρτωση φορτίου από τους εισαγωγείς που ήθελαν να προλάβουν τους νέους δασμούς», είπε.

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές του έτους, μετά την εκλογή του Τραμπ που ώθησε τις επιχειρήσεις να εισάγουν βιαστικά αγαθά στη χώρα πριν υποστούν δασμούς. Οι αριθμοί στη συνέχεια μειώθηκαν, χωρίς να πέσουν πολύ κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Τα εμπορευματοκιβώτια «πνίγουν» και το Λος Άντζελες

Το κοντινό λιμάνι του Λος Άντζελες χειρίστηκε 10,2 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια πέρυσι – το τρίτο μεγαλύτερο όγκο που έχει καταγραφεί – και βρέθηκε στην κορυφή της εθνικής κατάταξης των πιο πολυσύχναστων λιμανιών για 23η συνεχόμενη χρονιά. Τον Δεκέμβριο, οι λιμενεργάτες του μετέφεραν 791.587 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων φορτωμένων εισαγωγών, εξαγωγών και κενών εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε το λιμάνι.

Ο Χασεγκάμπα δήλωσε ότι οι δασμοί αντιποίνων από άλλες χώρες είχαν μειώσει τις εξαγωγές βασικών αμερικανικών προϊόντων, όπως η σόγια, μέσω του λιμανιού του Long Beach, και σημείωσε άλλες μεταβολές στα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου.

«Πριν από έξι χρόνια, περίπου το 70% όλων των φορτίων μας – εισαγωγές και εξαγωγές – συνδεόταν με την Κίνα», δήλωσε σε απάντηση ερωτήσεων των FT. «Σήμερα, αυτό έχει μειωθεί στο 60%. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε περισσότερα φορτία να προέρχονται από το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας».

Οι δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ σταθεροποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες του 2025, καθώς ο Τραμπ μείωσε μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Παραμένει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης – συμπεριλαμβανομένου του εάν το Ανώτατο Δικαστήριο θα αντιστρέψει μέρος της.

Παρόλα αυτά, ο Χασεγκάμπα δήλωσε ότι οι προβλέψεις του λιμανιού υποδηλώνουν ότι το 2026 θα καταταχθεί μεταξύ των πέντε κορυφαίων ετών του Long Beach σε όγκους φορτίων.