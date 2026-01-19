Κινα: Οι γεννήσεις υποχωρούν σε νέο επίπεδο ρεκόρ

Μια απο τις μεγάλες προκλήσεις και απο τις πλέον σοβαρές , που αντιμετωπίζει η Κίνα ειναι αυτή του δημογραφικού

19.01.2026
Κινα: Οι γεννήσεις υποχωρούν σε νέο επίπεδο ρεκόρ
Newsroom

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, συρρικνώθηκε ο πληθυσμός στην Κίνα  καθώς το ποσοστό γεννήσεων έπεσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο συνολικός πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε σε 1,405 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2025, από 1,408 δισεκατομμύρια που καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Νέα μείωση των γεννήσεων στην Κίνα

Οι νέες γεννήσεις στη χώρα μειώθηκαν σε 7,92 εκατομμύρια, από 9,54 εκατομμύρια το 2024. Ο αριθμός των γεννήσεων ανά 1.000 άτομα μειώθηκε σε 5,63, από 6,77 το 2024.

Αυτός είναι ο χαμηλότερος αριθμός γεννήσεων και το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων που έχει καταγραφεί από την έναρξη των καταγραφών το 1949, όταν ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σχολιάζει η Wall Street Journal.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε σε 11,31 εκατομμύρια, από 10,93 εκατομμύρια το 2024.

Η απότομη πτώση των γεννήσεων το 2025 μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην αύξηση των γεννήσεων το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο μέρος του 2024 έπεσε στο Έτος του Δράκου, το οποίο θεωρείται ευοίωνο για τους γάμους και τις γεννήσεις στην κινεζική κουλτούρα.

Εκτός από το 2024, οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά από το 2017. Το 2022, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις.

Η επι δεκαετίες μακρά και αυστηρη πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα, η οποία έληξε το 2015, συνέβαλε στη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού με ποσοστά γονιμότητας πολύ κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης, απειλώντας να εμποδίσει τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

Οι νέες προσπάθειες ενίσχυσης των γεννήσεων

Οι Κινέζοι ηγέτες έχουν ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ενθάρρυνση των γεννήσεων, όπως επιδοτήσεις για τη φροντίδα των παιδιών. Οι δημογράφοι πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι τέτοιες πολιτικές δεν είναι σε θέση να ανακόψουν τη μείωση του πληθυσμού σε αυτό το στάδιο.

Σε άλλες χώρες με γηράσκοντα πληθυσμό, η μετανάστευση συχνά βοηθά στην αντιστάθμιση των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων και στη διατήρηση ενός νεότερου πληθυσμού, αλλά η Κίνα δεν έχει ουσιαστικά καμία μετανάστευση.

