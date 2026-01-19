Κίνα: Η οικονομική δυναμική εξασθενεί παρά την ανάπτυξη 5%

Η Κίνα βιώνει πλέον αποπληθωρισμό για τρία συνεχόμενα έτη - ένα σπάνιο φαινόμενο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

World 19.01.2026, 08:51
Κίνα: Η οικονομική δυναμική εξασθενεί παρά την ανάπτυξη 5%
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Συνέχισε να χάνει δυναμική η οικονομία στην Κίνα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες ανισορροπίες κάτω από τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης που επίσημα εμφάνισε η χώρα.

Ενώ η χώρα πέτυχε τον στόχο της για ετήσια αύξηση του ΑΕΠ περίπου 5% για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι υποκείμενοι δείκτες αποκαλύπτουν εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης και ένα μοντέλο ανάπτυξης που εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εξαγωγές, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί εν μέσω του αυξανόμενου παγκόσμιου προστατευτισμού.

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 4,5% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ασθενέστερος ρυθμός από τότε που η Κίνα βγήκε από τα lockdown λόγω της Covid-19 στα τέλη του 2022, σημειώνει το Bloomberg.

Παρατηρείται ανισορροπία μεταξύ ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης

Αν και η βιομηχανική παραγωγή άντεξε σχετικά καλά, οι καταναλωτικές δαπάνες, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων επιδεινώθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Για ολόκληρο το έτος, το ΑΕΠ αυξήθηκε ακριβώς κατά 5%, ταιριάζοντας τόσο με την εκτίμηση του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφηκε το 2024. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν ήρεμα στα δεδομένα, με μικρά κέρδη μόνο στις κινεζικές μετοχές και μικρή κίνηση στα ομόλογα ή στο γιουάν.

Η Κίνα βλέπει οικονομία δύο ταχυτήτων

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι πίσω από όλα αυτά αναδύεται μια επίμονη οικονομία δύο ταχυτήτων. Σύμφωνα με αναλυτές της Macquarie Group και της Bloomberg Economics, η εγχώρια ζήτηση εξασθένησε από τρίμηνο σε τρίμηνο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ακόμη και όταν η παραγωγή και οι εξαγωγές στον τομέα της μεταποίησης παρέμειναν ανθεκτικές.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9% τον Δεκέμβριο, ο βραδύτερος ρυθμός από το άνοιγμα της οικονομίας μετά την Covid-19, ενώ οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 3,8% για το έτος – η πρώτη ετήσια μείωση σε σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι επενδύσεις σε ακίνητα ήταν ιδιαίτερα αδύναμες, μειώνοντας περισσότερο από 17%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη πίεση στον τομέα της στέγασης.

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% τον Δεκέμβριο, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές εξαγωγές καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές υπερέβησαν τα παγκόσμια εμπορικά εμπόδια ανακατευθύνοντας τις αποστολές μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα βιώνει πλέον αποπληθωρισμό για τρία συνεχόμενα έτη – ένα ιστορικά σπάνιο φαινόμενο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Οι καθαρές εξαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας το 2025, η υψηλότερη συμβολή από το 1997. Ένα ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παρείχε ένα προστατευτικό στοιχείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αλλά επίσης τόνισε την αυξανόμενη εξάρτηση της Κίνας από την εξωτερική ζήτηση σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Αυτή η ανισορροπία μεταξύ ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης έχει συμβάλει σε αποπληθωριστικές πιέσεις. Η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 4% το 2025, ο ασθενέστερος ρυθμός από το 1976 εξαιρουμένου του έτους της πανδημίας, σηματοδοτώντας υποτονική αύξηση των τιμών και ασθενέστερα κέρδη εισοδήματος.

Η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε στο 5,3% το τέταρτο τρίμηνο, ο βραδύτερος ρυθμός από τις αρχές του 2023. Η Κίνα βιώνει πλέον αποπληθωρισμό για τρία συνεχόμενα έτη – ένα ιστορικά σπάνιο φαινόμενο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών – εγείροντας ανησυχίες για τα κέρδη, τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τα έσοδα της κυβέρνησης.

Οι διαρθρωτικές προκλήσεις επιδεινώνουν αυτές τις κυκλικές αδυναμίες. Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο έτος, με τις γεννήσεις να μειώνονται σε ιστορικό χαμηλό, λιγότερες από 8 εκατομμύρια το 2025. Η αδύναμη αγορά εργασίας και η πτώση των τιμών των κατοικιών έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αν και το επίσημο ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές παρέμεινε σταθερό στο 5,1% τον Δεκέμβριο, η ανασφάλεια στην εργασία παραμένει τροχοπέδη για τις δαπάνες.

Κίνα

Μια δύσκολη ισορροπία

Κοιτάζοντας μπροστά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούν οπωσδήποτε μια δύσκολη ισορροπία. Για να επιτύχουν τον μακροπρόθεσμο στόχο να γίνουν μια «μέτρια ανεπτυγμένη οικονομία» έως το 2035, η Κίνα θα πρέπει να διατηρήσει μέση ανάπτυξη λίγο πάνω από 4% ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, η ανάπτυξη στις αρχές του 2026 μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης από την περσινή αύξηση των εξαγωγών και τις επιδοτήσεις καταναλωτών.

Το Πεκίνο έχει σηματοδοτήσει μια ισχυρότερη δέσμευση για την ενίσχυση της κατανάλωσης στο επόμενο πενταετές σχέδιό του που ξεκινά το 2026, συνεχίζοντας παράλληλα να δίνει προτεραιότητα στην τεχνολογία και την κατασκευή.

Οι αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να σταματήσουν τη μείωση των επενδύσεων και να περιορίσουν τον καταστροφικό ανταγωνισμό τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω μιας εκστρατείας «αντι-συστολής». Ωστόσο, οι ανησυχίες για το χρέος των τοπικών αυτοδιοικήσεων καθιστούν απίθανη την δημοσιονομική τόνωση μεγάλης κλίμακας.

Αντ’ αυτού, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η νομισματική χαλάρωση – συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων των επιτοκίων και των μειώσεων των απαιτήσεων αποθεματικών των τραπεζών – θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο.

Ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν ανθεκτικές, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η κατανάλωση θα συνεχίσει να υστερεί, εκτός εάν οι βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η ισχυρότερη πολιτική στήριξη αναζωογονήσουν την εγχώρια ζήτηση.

Όπως συνόψισε ένας οικονομολόγος μιλώντας στο Bloomberg, η οικονομία της Κίνας παραμένει σταθερή επιφανειακά, αλλά η εξάρτησή της από τις εξαγωγές εν μέσω ασθενούς εσωτερικής ζήτησης θέτει αυξανόμενους κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop
Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές
JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού
Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού

Η JP Morgan αποφάσισε την αύξηση των απολαβών του Ντίμον την ίδια μέρα που ο Τραμπ επιτέθηκε στην τράπεζα με αγωγή 5 δισ.

Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς την περιοχή του Κόλπου

Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιαπωνία: Η κεντρική τράπεζα σηματοδοτεί αυξήσεις επιτοκίων καθώς η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές
World

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δείχνει αυξήσεις επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο, που μάλλον συνεπάγεται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων

Latest News
Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Νίκος Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης
Economy

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Τι περιλαμβάνει το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα
World

Τραμπ vs Ντίμον: Κρατάει χρόνια αυτή η κόντρα

Πώς προέκυψε η τελευταία εξέλιξη στην περίπλοκη και μερικές φορές συγκρουσιακή σχέση του Τραμπ με τον Ντίμον

ΕΥΑΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Business

Συνεργασία ΕΥΑΘ με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Το μνημόνιο που υπέγραψε η ΕΥΑΘ αφορά ερευνητικές δράσεις που βασίζονται στην ανάλυση αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων συστημάτων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Εκτεταμένους ελέγχους κατά της απάτης ξεκινά η Ισπανία
AGRO

Σαρώνουν οι ελεγκτές την αγορά για απάτες στο ελαιόλαδο

Οι έλεγχοι για απάτη στο ελαιόλαδο θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού

Επιδόματα: Ποια επιδόματα αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια επιδόματα αυξάνονται το 2026 - Ποιοι ωφελούνται

Ποια είναι τα επιδόματα που συνδέονται με την αύξηση των συντάξεων

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ
AGRO

Κέλλας: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς στην ΕΕ

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι η επιλογή του εμβολιασμού θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζήτησαν Παπασταύρου και διοίκηση ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων
AGRO

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο