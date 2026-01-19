Κίνα: Η οικονομική δυναμική εξασθενεί παρά την ανάπτυξη 5%

Συνέχισε να χάνει δυναμική η οικονομία στην Κίνα, στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες ανισορροπίες κάτω από τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης που επίσημα εμφάνισε η χώρα.

Ενώ η χώρα πέτυχε τον στόχο της για ετήσια αύξηση του ΑΕΠ περίπου 5% για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι υποκείμενοι δείκτες αποκαλύπτουν εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης και ένα μοντέλο ανάπτυξης που εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εξαγωγές, το οποίο μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί εν μέσω του αυξανόμενου παγκόσμιου προστατευτισμού.

Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 4,5% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ασθενέστερος ρυθμός από τότε που η Κίνα βγήκε από τα lockdown λόγω της Covid-19 στα τέλη του 2022, σημειώνει το Bloomberg.

Παρατηρείται ανισορροπία μεταξύ ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης

Αν και η βιομηχανική παραγωγή άντεξε σχετικά καλά, οι καταναλωτικές δαπάνες, οι επιχειρηματικές επενδύσεις και η δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων επιδεινώθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Για ολόκληρο το έτος, το ΑΕΠ αυξήθηκε ακριβώς κατά 5%, ταιριάζοντας τόσο με την εκτίμηση του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφηκε το 2024. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν ήρεμα στα δεδομένα, με μικρά κέρδη μόνο στις κινεζικές μετοχές και μικρή κίνηση στα ομόλογα ή στο γιουάν.

Η Κίνα βλέπει οικονομία δύο ταχυτήτων

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι πίσω από όλα αυτά αναδύεται μια επίμονη οικονομία δύο ταχυτήτων. Σύμφωνα με αναλυτές της Macquarie Group και της Bloomberg Economics, η εγχώρια ζήτηση εξασθένησε από τρίμηνο σε τρίμηνο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ακόμη και όταν η παραγωγή και οι εξαγωγές στον τομέα της μεταποίησης παρέμειναν ανθεκτικές.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9% τον Δεκέμβριο, ο βραδύτερος ρυθμός από το άνοιγμα της οικονομίας μετά την Covid-19, ενώ οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 3,8% για το έτος – η πρώτη ετήσια μείωση σε σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι επενδύσεις σε ακίνητα ήταν ιδιαίτερα αδύναμες, μειώνοντας περισσότερο από 17%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη πίεση στον τομέα της στέγασης.

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% τον Δεκέμβριο, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές εξαγωγές καθώς οι Κινέζοι κατασκευαστές υπερέβησαν τα παγκόσμια εμπορικά εμπόδια ανακατευθύνοντας τις αποστολές μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα βιώνει πλέον αποπληθωρισμό για τρία συνεχόμενα έτη – ένα ιστορικά σπάνιο φαινόμενο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Οι καθαρές εξαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας το 2025, η υψηλότερη συμβολή από το 1997. Ένα ρεκόρ εμπορικού πλεονάσματος 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παρείχε ένα προστατευτικό στοιχείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αλλά επίσης τόνισε την αυξανόμενη εξάρτηση της Κίνας από την εξωτερική ζήτηση σε μια εποχή αυξανόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Αυτή η ανισορροπία μεταξύ ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης έχει συμβάλει σε αποπληθωριστικές πιέσεις. Η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 4% το 2025, ο ασθενέστερος ρυθμός από το 1976 εξαιρουμένου του έτους της πανδημίας, σηματοδοτώντας υποτονική αύξηση των τιμών και ασθενέστερα κέρδη εισοδήματος.

Η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε στο 5,3% το τέταρτο τρίμηνο, ο βραδύτερος ρυθμός από τις αρχές του 2023. Η Κίνα βιώνει πλέον αποπληθωρισμό για τρία συνεχόμενα έτη – ένα ιστορικά σπάνιο φαινόμενο μεταξύ των μεγάλων οικονομιών – εγείροντας ανησυχίες για τα κέρδη, τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τα έσοδα της κυβέρνησης.

Οι διαρθρωτικές προκλήσεις επιδεινώνουν αυτές τις κυκλικές αδυναμίες. Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο έτος, με τις γεννήσεις να μειώνονται σε ιστορικό χαμηλό, λιγότερες από 8 εκατομμύρια το 2025. Η αδύναμη αγορά εργασίας και η πτώση των τιμών των κατοικιών έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αν και το επίσημο ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές παρέμεινε σταθερό στο 5,1% τον Δεκέμβριο, η ανασφάλεια στην εργασία παραμένει τροχοπέδη για τις δαπάνες.

Μια δύσκολη ισορροπία

Κοιτάζοντας μπροστά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούν οπωσδήποτε μια δύσκολη ισορροπία. Για να επιτύχουν τον μακροπρόθεσμο στόχο να γίνουν μια «μέτρια ανεπτυγμένη οικονομία» έως το 2035, η Κίνα θα πρέπει να διατηρήσει μέση ανάπτυξη λίγο πάνω από 4% ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, η ανάπτυξη στις αρχές του 2026 μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης από την περσινή αύξηση των εξαγωγών και τις επιδοτήσεις καταναλωτών.

Το Πεκίνο έχει σηματοδοτήσει μια ισχυρότερη δέσμευση για την ενίσχυση της κατανάλωσης στο επόμενο πενταετές σχέδιό του που ξεκινά το 2026, συνεχίζοντας παράλληλα να δίνει προτεραιότητα στην τεχνολογία και την κατασκευή.

Οι αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να σταματήσουν τη μείωση των επενδύσεων και να περιορίσουν τον καταστροφικό ανταγωνισμό τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω μιας εκστρατείας «αντι-συστολής». Ωστόσο, οι ανησυχίες για το χρέος των τοπικών αυτοδιοικήσεων καθιστούν απίθανη την δημοσιονομική τόνωση μεγάλης κλίμακας.

Αντ’ αυτού, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η νομισματική χαλάρωση – συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων των επιτοκίων και των μειώσεων των απαιτήσεων αποθεματικών των τραπεζών – θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο.

Ενώ οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν ανθεκτικές, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η κατανάλωση θα συνεχίσει να υστερεί, εκτός εάν οι βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η ισχυρότερη πολιτική στήριξη αναζωογονήσουν την εγχώρια ζήτηση.

Όπως συνόψισε ένας οικονομολόγος μιλώντας στο Bloomberg, η οικονομία της Κίνας παραμένει σταθερή επιφανειακά, αλλά η εξάρτησή της από τις εξαγωγές εν μέσω ασθενούς εσωτερικής ζήτησης θέτει αυξανόμενους κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη.