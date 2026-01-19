ΣΒΕ: Αποχαιρετάμε τον εμβληματικό βιομήχανο Νίκο Στασινόπουλο

Τη βαθιά θλίψη των μελών του εκφράζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε) για την απώλεια του βιομηχάνου Νικου Στασινόπουλου. Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΒΕ αναφέρονται τα εξής :

Με βαθιά θλίψη, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος αποχαιρετά τον Νίκο Στασινόπουλο, μια εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διεθνή καταξίωση της ελληνικής παραγωγής.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη, δήλωσε: «Μέσα από την σπουδαία πορεία του Ομίλου VIOHALCO, ο Νίκος Στασινόπουλος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κλάδο της βιομηχανίας και υπήρξε κορυφαίο πρότυπο επιχειρηματία. Με διορατικότητα, προσήλωση στη βιομηχανική αριστεία και βαθιά πίστη στις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, είναι από τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική επιχειρηματικότητα.

Πέρα όμως από την επιχειρηματική του διαδρομή, ο Νίκος Στασινόπουλος ξεχώρισε για το ήθος και το ουσιαστικό κοινωνικό του έργο. Στήριξε έμπρακτα την κοινωνία, τον πολιτισμό και την παιδεία, πιστεύοντας ότι η επιχειρηματική επιτυχία οφείλει να συνοδεύεται από κοινωνική ευθύνη και προσφορά. Το παράδειγμά του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές βιομηχάνων και επιχειρηματιών».