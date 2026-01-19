Απάτες: Πώς «αρπάζουν» κωδικούς μέσω SMS σε εμπορικά κέντρα

Με ειδικό εξοπλισμό δύο άτομα κατάφεραν να αποκτήσουν αποσπούν χρηματικά ποσά από κάρτες πολιτών σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα

Economy 19.01.2026, 09:28
Απάτες: Πώς «αρπάζουν» κωδικούς μέσω SMS σε εμπορικά κέντρα
Newsroom

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων κινεζικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν εξοπλίσει το αυτοκίνητό τους με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο πορτ μπαγκάζ και είχαν δημιουργήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Στάθμευαν κοντά σε εμπορικά κέντρα, τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών συνδέονταν αυτόματα στο ψεύτικο δίκτυο, χωρίς οι χρήστες να το αντιληφθούν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έστελναν αληθοφανή μηνύματα στα κινητά των θυμάτων, υποτίθεται από τράπεζες και επίσημους φορείς.

Μόλις οι πολίτες πατούσαν κλικ έχαναν κωδικούς, κάρτες και χρήματα.

«Άρχισα να βλέπω να γίνονται μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς»

Θύμα της απάτης ανέφερε στο MEGA πως δέχτηκε ένα μήνυμα που υποσχόταν δωροεπιταγή 100 ευρώ. Αφού πάτησε τον σύνδεσμο, ενεργοποιήθηκε αυτόματα η εφαρμογή e-banking στο κινητό του, δημιουργήθηκε μια συναλλαγή και έλαβε έναν εξαψήφιο κωδικό από την τράπεζα.

Ωστόσο, στη συνέχεια παρατήρησε ανεξήγητες μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του σε άλλους λογαριασμούς.

«Δέχτηκα ένα SMS που έλεγε ότι έχω κερδίσει ένα δώρο, 100 ευρώ δωροεπιταγή από γνωστό κατάστημα, ενώ ήμουν μέσα στο εμπορικό κέντρο και ψώνιζα. Πάτησα το link για να δω τι είναι και αμέσως άνοιξε το e-banking της συσκευής μου, δημιουργήθηκε μία συναλλαγή και έφτασε με SMS ένας εξαψήφιος, που ήταν απ’ την τράπεζα. Μετά δεν μπόρεσα καθόλου να καταλάβω τι έγινε, αλλά άρχισα να βλέπω να γίνονται μεταφορές από το λογαριασμό μου σε άλλους λογαριασμούς. Αμέσως τηλεφώνησα στην τράπεζα, ζήτησα να παγώσουν το λογαριασμό μου και, ότι προφανώς, είχαν μπει με τα SMS μες στο κινητό και μου το είχαν χακάρει», ανέφερε.

Άλλο θύμα της απάτης είπε πως ενώ βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο, έλαβε ένα παραπλανητικό SMS που τον ενημέρωνε για δήθεν αδυναμία παράδοσης δέματος και την επιβολή χρέωσης 32 ευρώ, προτρέποντάς τον να πατήσει έναν σύνδεσμο.

«Ήμασταν μέσα στο εμπορικό κέντρο μαζί με την οικογένεια και ψώνιζα αμέριμνος και, όπως ψώνιζα, έλαβα ένα μήνυμα SMS που έλεγε ότι δεν έχω παραλάβει ένα πακέτο και θα χρεωθώ 32 ευρώ επειδή δε με βρήκαν και είχε ένα link. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου και πάτησα το link και αμέσως άρχισα να μου ζητάνε κωδικούς για τράπεζα, άνοιξε ένα e-banking για να πληρώσω το ποσό και αμέσως έφταναν SMS επιβεβαιωτικά ότι έκανα τη συναλλαγή», είπε.

Στη συνέχεια ο ίδιος άνοιξε την εφαρμογή e-banking, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο κινητό του και να επιχειρήσουν συναλλαγή.

«Εγώ εκείνη τη στιγμή τρόμαξα, άνοιξα το e-banking μου, αυτό ήταν το λάθος, και επειδή άνοιξα το e-banking μου, είχαν μπει ήδη στο κινητό μου και προσπάθησαν να κάνουν συναλλαγή. Αμέσως έλαβα ένα εξαψήφιο, το οποίο ενώ έπρεπε να λέει ότι ήταν απ’ την τράπεζα δεν ήταν, αμέσως εγώ εκεί έκλεισα το κινητό και γυρίζοντας σπίτι το ξανάνοιξα, όπου εκεί είχανε σταματήσει να φτάνουν SMS, είχαν κλείσει οι σελίδες και ευτυχώς γλίτωσα τα χειρότερα», συμπλήρωσε.

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
