Απάτες: Πώς «αρπάζουν» κωδικούς μέσω SMS σε εμπορικά κέντρα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων κινεζικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν εξοπλίσει το αυτοκίνητό τους με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο πορτ μπαγκάζ και είχαν δημιουργήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Στάθμευαν κοντά σε εμπορικά κέντρα, τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών συνδέονταν αυτόματα στο ψεύτικο δίκτυο, χωρίς οι χρήστες να το αντιληφθούν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έστελναν αληθοφανή μηνύματα στα κινητά των θυμάτων, υποτίθεται από τράπεζες και επίσημους φορείς.

Μόλις οι πολίτες πατούσαν κλικ έχαναν κωδικούς, κάρτες και χρήματα.

«Άρχισα να βλέπω να γίνονται μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς»

Θύμα της απάτης ανέφερε στο MEGA πως δέχτηκε ένα μήνυμα που υποσχόταν δωροεπιταγή 100 ευρώ. Αφού πάτησε τον σύνδεσμο, ενεργοποιήθηκε αυτόματα η εφαρμογή e-banking στο κινητό του, δημιουργήθηκε μια συναλλαγή και έλαβε έναν εξαψήφιο κωδικό από την τράπεζα.

Ωστόσο, στη συνέχεια παρατήρησε ανεξήγητες μεταφορές χρημάτων από τον λογαριασμό του σε άλλους λογαριασμούς.

«Δέχτηκα ένα SMS που έλεγε ότι έχω κερδίσει ένα δώρο, 100 ευρώ δωροεπιταγή από γνωστό κατάστημα, ενώ ήμουν μέσα στο εμπορικό κέντρο και ψώνιζα. Πάτησα το link για να δω τι είναι και αμέσως άνοιξε το e-banking της συσκευής μου, δημιουργήθηκε μία συναλλαγή και έφτασε με SMS ένας εξαψήφιος, που ήταν απ’ την τράπεζα. Μετά δεν μπόρεσα καθόλου να καταλάβω τι έγινε, αλλά άρχισα να βλέπω να γίνονται μεταφορές από το λογαριασμό μου σε άλλους λογαριασμούς. Αμέσως τηλεφώνησα στην τράπεζα, ζήτησα να παγώσουν το λογαριασμό μου και, ότι προφανώς, είχαν μπει με τα SMS μες στο κινητό και μου το είχαν χακάρει», ανέφερε.

Άλλο θύμα της απάτης είπε πως ενώ βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο, έλαβε ένα παραπλανητικό SMS που τον ενημέρωνε για δήθεν αδυναμία παράδοσης δέματος και την επιβολή χρέωσης 32 ευρώ, προτρέποντάς τον να πατήσει έναν σύνδεσμο.

«Ήμασταν μέσα στο εμπορικό κέντρο μαζί με την οικογένεια και ψώνιζα αμέριμνος και, όπως ψώνιζα, έλαβα ένα μήνυμα SMS που έλεγε ότι δεν έχω παραλάβει ένα πακέτο και θα χρεωθώ 32 ευρώ επειδή δε με βρήκαν και είχε ένα link. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου και πάτησα το link και αμέσως άρχισα να μου ζητάνε κωδικούς για τράπεζα, άνοιξε ένα e-banking για να πληρώσω το ποσό και αμέσως έφταναν SMS επιβεβαιωτικά ότι έκανα τη συναλλαγή», είπε.

Στη συνέχεια ο ίδιος άνοιξε την εφαρμογή e-banking, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο κινητό του και να επιχειρήσουν συναλλαγή.

«Εγώ εκείνη τη στιγμή τρόμαξα, άνοιξα το e-banking μου, αυτό ήταν το λάθος, και επειδή άνοιξα το e-banking μου, είχαν μπει ήδη στο κινητό μου και προσπάθησαν να κάνουν συναλλαγή. Αμέσως έλαβα ένα εξαψήφιο, το οποίο ενώ έπρεπε να λέει ότι ήταν απ’ την τράπεζα δεν ήταν, αμέσως εγώ εκεί έκλεισα το κινητό και γυρίζοντας σπίτι το ξανάνοιξα, όπου εκεί είχανε σταματήσει να φτάνουν SMS, είχαν κλείσει οι σελίδες και ευτυχώς γλίτωσα τα χειρότερα», συμπλήρωσε.