Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Στο 2,9% διατήρησε η Eurostat την εκτίμησή της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, ενώ οριακά χαμηλότερα στο 1,9% διαμορφώθηκε τελικά ο γενικός δείκτης στην Ευρωζώνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα ανήλθε στο 2,9% τον περασμένο μήνα από 2,8% τον Νοέμβριο, συνεχίζοντας την ανοδική τάση μετά το σύντομο διάλειμμα του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, όταν «έπεσε» κάτω από 2%. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα λαμβάνει τη δέκατη θέση σε ό,τι αφορά το ύψος του πληθωρισμού σε επίπεδο ευρωζώνης.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κατά τους τελευταίους 17 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται τους 15 από αυτούς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης σε όρους πληθωρισμού και μόλις 2 από…κάτω.

Είναι προφανές ότι υπάρχει μια αρνητική διεθνής συνθήκη η οποία επηρεάζει και τη χώρα μας. Εξίσου προφανές είναι πως υπάρχουν προβλήματα εντός της ελληνικής αγοράς, τα οποία η κυβέρνηση είτε έχει αφήσει άλυτα, είτε έχει οδηγηθεί σε ανεπαρκείς λύσεις, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο τελικό αποτέλεσμα.

Πληθωρισμός: Η κατάσταση στην ευρωζώνη

Συνολικά στην ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 1,9%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ, ενώ στην αρχική εκτίμησή της πριν από μερικές ημέρες, η Eurostat υπολόγιζε 2%. Υψηλότερο ποσοστό τον Δεκέμβριο είχαν η Σλοβακία (4,1%), η Εσθονία (4%) και η Αυστρία (3,8%), ενώ χαμηλότερο η Κύπρος (0,1%), η Γαλλία (0,7%) και η Ιταλία (1,2%). Σημειώνεται ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψηλότερο πληθωρισμό με διαφορά είχε η Ρουμανία με 8,6%.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων, της ενέργειας, του αλκοόλ ή του καπνού, διαμορφώθηκε στο 2,3% στην Ευρωζώνη, υποχωρώντας ελαφρώς από το 2,4% όπου ανερχόταν επί τρεις μήνες.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η ΕΚΤ στην τελευταία συνεδρίαση του Δεκεμβρίου διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τέταρτη φορά στο 2%, ενώ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη. Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι οι αποφάσεις θα συνεχίσουν να λαμβάνονται ανά συνεδρίαση και όχι με μία προκαθορισμένη πορεία.