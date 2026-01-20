Ευκαιρίες και αστερίσκοι

Τι φέρνει η συμφωνία ΕΕ - Mercosur για τα ελληνικά προϊόντα και τις δυνατότητες των ελληνικών εξαγωγών

Experts 20.01.2026, 07:00
Ευκαιρίες και αστερίσκοι
Άποψη Συμεών Διαμαντίδης

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ- Mercosur είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος της: μείωση δασμών, άνοιγμα αγορών και κοινό πλαίσιο κανόνων για εμπόριο, επενδύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

Με απλά λόγια: λιγότερα σύνορα για τα προϊόντα. Περισσότερες ευκαιρίες για όσους είναι έτοιμοι. Προσοχή όμως στην προστασία των φτηνών προϊόντων που παράγονται εκεί και θα εισαχθούν στην ΕΕ.

Στις 16-12-2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατοχύρωσε ισχυρό πλαίσιο προστασίας για τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης.

Ανάμεσά τους 21 ελληνικά ΠΟΠ/ΠΓΕ: φέτα, ελιά Καλαμάτας, κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου, μανούρι, κεφαλογραβιέρα, ελαιόλαδο Σητείας, κρασιά Νάουσας – Νεμέας – Σαντορίνης – Σάμου – Αμύνταιου, τσίπουρο.

Πρακτικά: τέλος στις απομιμήσεις. Κανείς στη Λατινική Αμερική δεν θα μπορεί να βαφτίζει «φέτα» ένα λευκό τυρί. Σήμερα υπάρχουν. Στην Αργεντινή κυκλοφορεί ακόμα «φέτα Μυκόνου». Αυτό τελειώνει.

Η μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές εξαγωγές: η Mercosur σημαίνει πρόσβαση σε αγορά 270 εκατ. καταναλωτών. Σήμερα οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς Mercosur είναι €105 εκατ. ενώ οι συνολικές ελληνικές εισαγωγές από Mercosur €605 εκατ.

Σήμερα οι δασμοί στα ελληνικά προϊόντα εκεί φθάνουν 20% έως 55%. Αρα είμαστε ακριβοί πριν καν φθάσουμε στο ράφι. Με τη συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για εξαγωγή προϊόντων-πρωταγωνιστών των ελληνικών εξαγωγών: ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, κονσερβοποιημένα ροδάκινα, ακτινίδια. Σήμερα οι δασμοί στο κρέας από Mercosur προς Ευρώπη είναι 40%.

Με τη συμφωνία πέφτουν στο 7%-7,5%.

Οι «αστερίσκοι» της συμφωνίας: Ομως καμία συμφωνία δεν έρχεται χωρίς ρίσκο.Υπάρχουν φόβοι για αυξημένες εισαγωγές φτηνών αγροτικών προϊόντων, πίεση σε ευαίσθητους ευρωπαϊκούς κλάδους και διαφορετικά περιβαλλοντικά και παραγωγικά πρότυπα στη Νότια Αμερική.

Οι ευαίσθητες κατηγορίες χωρίζονται σε δύο ομάδες:

1η κατηγορία – Μηδενικοί δασμοί με ποσοστώσεις

• Για πουλερικά, μέλι, ρύζι, καλαμπόκι, ζάχαρη, αιθανόλη, βοδινό κρέας.
• Για τα πρώτα 5 χρόνια εισέρχονται συγκεκριμένες ποσότητες χωρίς δασμούς.
• Αν ξεπεραστούν τα όρια, επανέρχονται δασμοί.
• Μετά την πενταετία, παραμένει ανώτατο πλαφόν αδασμολόγητων ποσοτήτων.

Με απλά λόγια: αν δεν ενεργοποιηθούν οι ρήτρες προστασίας και οι έλεγχοι, προϊόντα που παράγονται και στην Ελλάδα μπορεί να πιεστούν.

2η κατηγορία – Σταδιακή κατάργηση δασμών σε 4, 7 και 10 έτη

• Για λεμόνια, κρασιά, σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, αβοκάντο, σόγια.
• Μετά τη δεκαετία οι δασμοί μηδενίζονται πλήρως.
• Το κρίσιμο θέμα είναι τα πρότυπα και η ιχνηλασιμότητα.

Σήμερα περίπου 52% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε παραγωγικές αλυσίδες στη Mercosur δεν είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ και δεν υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα της παραγωγής. Η συμφωνία προβλέπει ότι μέσα σε 10 χρόνια τα πρότυπα παραγωγής τους πρέπει να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά.

Το συμπέρασμα είναι ότι για τις ελληνικές εξαγωγές ανοίγει μια τεράστια αγορά. Για ορισμένους αγροτικούς κλάδους φέρνει ανταγωνισμό που θέλει άμυνα. Και για όλους απαιτεί σοβαρή εποπτεία.

Ο κ. Συμεών Διαμαντίδης είναι πρόεδρος ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων

Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων: Διαβίβαση δεδομένων στο myData [23ο μέρος]
Experts

Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων - Η διαβίβαση δεδομένων

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υπόχρεοι διαβίβασης στοιχείων για Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Επίδομα Γάμου: Ποιοι το δικαιούνται σήμερα – Τι ισχύει με το σύμφωνο συμβίωσης
Experts

Επίδομα Γάμου: Ποιοι το δικαιούνται - Τι ισχύει με το σύμφωνο συμβίωσης

Σε ποιους χορηγείται σήμερα το επίδομα γάμου και πώς καταβάλλεται - Τι θα ισχύσει με τις ΣΣΕ

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ευκαιρίες και αστερίσκοι
Experts

Ευκαιρίες και αστερίσκοι

Τι φέρνει η συμφωνία ΕΕ - Mercosur για τα ελληνικά προϊόντα και τις δυνατότητες των ελληνικών εξαγωγών

Συμεών Διαμαντίδης
Μισθός: Συμψηφισμός από τον εργοδότη εργαζόμενου με απαίτηση που έχει εναντίον του
Experts

Μπορεί ο εργοδότης να αγγίξει τον μισθό σου;

Μπορεί ο εργοδότης να παρακρατήσει μισθό για οφειλές του εργαζομένου; Ο νόμος θέτει σαφή όρια και προβλέπει μία μόνο κρίσιμη εξαίρεση

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 με τον νόμο 5246/2025
Experts

Ποιες αλλαγές έρχονται στη φορολογία εισοδήματος

Στην πλειοψηφία των μέτρων, έχουν έναρξη εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου 2026

Απόστολος Αλωνιάτης
Ένα λάθος του Ίλον Μασκ
Experts

Ένα λάθος του Ίλον Μασκ

Η ευθύνη του εργαζομένου δεν μπορεί να μετρηθεί και αξιολογηθεί, εκτός αν συσχετισθεί με τους στόχους που έχουν τεθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων

Σταμάτης Παππάς
Μισθοί: To 2035 η επιστροφή τους στο επίπεδο του 2009
Experts

Πότε θα επιστρέψουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2009

Το μέσο επίπεδο των ονομαστικών μισθών στην Ελλάδα ήταν στο 45% του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε.-27

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης
Συνάλλαγμα

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Με διακυμάνσεις διαπραγματεύεται το γιεν

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

