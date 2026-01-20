Coca-Cola HBC: Τι φέρνει το mega deal στην Αφρική

Τον δρόμο για την ολοκλήρωση του mega deal της Coca-Cola HBC στην Αφρική άνοιξαν χθες οι μέτοχοι της πολυεθνικής από τα κεντρικά στην Ελβετία. Ένα deal που αλλάζει τον γεωγραφικό χάρτη των δραστηριοτήτων της και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξή της.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση συνολικά του 75% της CCBA έναντι τιμήματος περίπου 2,6 δισ. δολαρίων, με χρηματοδότηση που συνδυάζει μετρητά και έκδοση μετοχών της Coca-Cola HBC. Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η ολοκληρωτική εξαγορά του υπόλοιπου 25% εντός των επόμενων έξι ετών, μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

Ένα deal αξίας 2,6 δισ. δολαρίων για την Coca-Cola HBC

Με την ολοκλήρωση του deal, η εταιρεία θα καλύπτει πλέον πάνω από το 50% του πληθυσμού της Αφρικής, έχοντας παρουσία σε συνολικά 43 αγορές με πληθυσμό άνω του 1,2 δισ. κατοίκων!

Και με προοπτικές εξαιρετικά ευοίωνες: η Αφρική διαθέτει μια τεράστια μάζα νεανικού πληθυσμού που μπορεί και θέλει να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, όπως Coke, Fanta και Sprite. Τουλάχιστον 60% του πληθυσμού κάτω των 30 ετών ενώ προβλέπεται αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική υπολογίζεται σε 2% ανά έτος έως το 2050!

H Αφρική είναι πλέον το επόμενο στοίχημα ανάπτυξης, καθώς οι παραδοσιακές αγορές ωριμάζουν και οι αναδυόμενες προσφέρουν νέες ευκαιρίες για αύξηση όγκων και εσόδων

O Αναστάσιος Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC σχολιάζοντας την εξαγορά είχε χαρακτηρίσει ορόσημο που σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει την παράδοσή μας στην ανάπτυξη και τη συνεργασία σε ολόκληρη την Αφρική, δηλώνοντας ανυπόμονος για να επιταχύνει τη θετική πορεία με την CCBA.

Η αφετηρία μιας νέας στρατηγικής

Πολύ πριν η συμφωνία γίνει επίσημη, η Coca-Cola HBC είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενίσχυση της παρουσίας της στην Αφρική. Σύμφωνα με αναλυτές, η Αφρική είναι πλέον το επόμενο στοίχημα ανάπτυξης, καθώς οι παραδοσιακές αγορές ωριμάζουν και οι αναδυόμενες προσφέρουν νέες ευκαιρίες για αύξηση όγκων και εσόδων.

Όπως έχει επισημάνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Zoran Bogdanovic η ενσωμάτωση της CCBA θα επιτρέψει στην HBC να «μεγαλώσει την πίτα» αντί απλώς να διανείμει μερίδια σε κορεσμένες αγορές. Και αυτή η προσέγγιση δικαιολογεί την έμφαση της διοίκησης στις επενδύσεις, ακόμη και εάν βραχυπρόθεσμα πιέζονται τα περιθώρια κέρδους.

Παρουσία με παρελθόν στην Μαύρη Ήπειρο

Η Coca-Cola HBC δεν… ανακαλύπτει τώρα την Αφρική. Η παρουσία της στη Νιγηρία χρονολογείται από το 1951, ενώ πριν από μερικά χρόνια η εταιρεία έχει επεκτείνει την παρουσία της στην Αίγυπτο. Αυτή η εμπειρία της έδωσε πολύτιμα διδάγματα, με έμφαση στη στοχευμένη παραγωγή, στη διάρθρωση δικτύων διανομής και στη συνεργασία με τοπικούς εταίρους – καίρια στοιχεία για την ανάπτυξη στις νέες αγορές που ανοίγονται.

H ενοποιημένη εταιρεία αναμένεται να καταγράψει pro forma έσοδα περίπου 14,1 δισ. ευρώ και EBIT της τάξης των 1,4 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ήδη σημαντικές επενδύσεις σε εργοστασιακές υποδομές, όπως η γραμμή παραγωγής κόστους 31,5 εκατ. ευρώ στην Αίγυπτο, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα και την ανταγωνιστικότητα στην περιοχή.

Τα μεγέθη που προκύπτουν από τη συνένωση των δραστηριοτήτων με την CCBA είναι τεράστια. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις η ενοποιημένη εταιρεία αναμένεται να καταγράψει pro forma έσοδα περίπου 14,1 δισ. ευρώ και EBIT της τάξης των 1,4 δισ. ευρώ.

Η Αφρική, το επόμενο πεδίο ανάπτυξης για την Coca-Cola HBC

Είναι προφανές πως η Coca Cola HBC βλέπει την Αφρική ως στρατηγική επένδυση με ορίζοντα δεκαετιών. Παράγοντες της αγοράς και αναλυτές θεωρούν το αφρικανικό στοίχημα της Coca-Cola HBC κάτι παραπάνω από… λογικό.

Όπως λένε, οι ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, παρά τη σταθερότητα που προσφέρουν, έχουν περιορισμένα περιθώρια αύξησης των όγκων. Αντίθετα, η Αφρική μπορεί να προσφέρει αυτό που λείπει από τη Δύση: δημογραφική ώθηση. Ο πληθυσμός αυξάνεται. Οι πόλεις μεγαλώνουν και μαζί η κατανάλωση. Και τα branded προϊόντα, ειδικά σε κατηγορίες όπως τα αναψυκτικά και τα ready-to-drink, αποκτούν κρίσιμη μάζα.

«Η Αφρική είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία μας — και πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτή την κίνηση», είπε ο Zoran Bogdanovic σε αναλυτές

Σύμφωνα με τους ίδιους, ακόμη και μικρή αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης μπορεί να μεταφραστεί σε εκρηκτική άνοδο όγκων για εταιρείες με ισχυρό δίκτυο διανομής. Εδώ ακριβώς κουμπώνει η Coca-Cola HBC. Με τεχνογνωσία σε αγορές υψηλής μεταβλητότητας. Και με ικανότητα να «χτίζει» κερδοφορία…

«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναπτυσσόμαστε σε δύσκολες αγορές. Η Αφρική είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία μας — και πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτή την κίνηση», ανέφερε ο Zoran Bogdanovic σε πρόσφατο conference call, επισημαίνοντας πως η νέα εποχή της Coca-Cola HBC «θα συνδυάζει μέγεθος, διαφοροποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη».