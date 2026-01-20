Κρουαζιέρα: Ρίχνει ταχύτητα το 2026 μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ 

Τι δείχνουν τα πρώτα μηνύματα από τις κρατήσεις για την κρουαζιέρα τη φετινή χρονιά - Τα σήματα που στέλνουν Πειραιάς και Σαντορίνη 

Τουρισμός 20.01.2026, 07:00
Κρουαζιέρα: Ρίχνει ταχύτητα το 2026 μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ 
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Η εκρηκτική άνοδος της ελληνικής κρουαζιέρας φαίνεται φέτος να μετριάζεται το 2026, καθώς τα πρώτα στοιχεία από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας δείχνουν αλλαγή ρυθμού μετά από τρία χρόνια συνεχών ρεκόρ.

Η Ελλάδα παραμένει ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται: οι προσεγγίσεις περιορίζονται και οι εταιρείες αναπροσαρμόζουν προγράμματα και δρομολόγια με μεγαλύτερη προσοχή.

Οι προσεγγίσεις περιορίζονται και οι εταιρείες αναπροσαρμόζουν προγράμματα και δρομολόγια με μεγαλύτερη προσοχή

Παράγοντες του κλάδου κάνουν λόγο για μια «στροφή» στην αγορά, αποτέλεσμα του υψηλού κόστους που επιβάλλει το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) σε όλα τα πλοία εντός Ε.Ε., σε συνδυασμό με το ειδικό τέλος κρουαζιέρας που εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα.

Οι τουρίστες μετά την πανδημία και η κρουαζιέρα

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η ίδια η φύση της κρουαζιέρας. Όπως εξηγούν στελέχη του ΟΛΠ, σε ποσοστό περίπου 70% οι επιβάτες που ταξιδεύουν στο Αιγαίο είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες.

Η ραγδαία άνοδος της ελληνικής κρουαζιέρας μετά την πανδημία, όπως σημειώνουν, έχει καλύψει σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία ενός μέρους του κοινού για συγκεκριμένα νησιά, ωθώντας τις εταιρείες να επανασχεδιάσουν δρομολόγια και να αναζητήσουν νέες διαδρομές, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης νέων προορισμών κερδισμένα είναι και τα Χανιά που καταγράφουν μια άνοδο 10% φέτος στις προσεγγίσεις

Η ανάγκη κυκλικότητας προορισμών εξηγεί μετατοπίσεις ακόμη και εταιρειών που διατηρούν ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Celestyal που εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο για χάρη της Ρόδου και του Αγίου Νικολάου, και η MSC που περιόρισε τις αφίξεις στη Σαντορίνη αυξάνοντας θεαματικά εκείνες στη Σύρο. Επίσης στο πλαίσιο αυτό της ανάδειξης νέων προορισμών κερδισμένα είναι και τα Χανιά που καταγράφουν μια άνοδο 10% φέτος στις προσεγγίσεις.

Στη διπλή αυτή πίεση κόστους και δρομολογιακής αναπροσαρμογής αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας κ. Γιώργος Κουμπενάς, υπογραμμίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα του κλάδου υποχωρεί σε σύγκριση με άλλες αγορές εκτός Ευρώπης. «Πλοία κατευθύνονται πλέον σε περιοχές όπου δεν ισχύει το ETS και όπου οι επιβαρύνσεις είναι αισθητά χαμηλότερες», τονίζει.

Ο Πειραιάς και η Σαντορίνη

Ενδεικτική της νέας πραγματικότητας που βιώνει ο κλάδος, είναι η εικόνα στον Πειραιά, ο οποίος την περσινή χρονιά σημείωσε ιστορικό ρεκόρ με 863 αφίξεις και περίπου 1,85 εκατ. επιβάτες. Για το 2026 έχουν έως τώρα καταγραφεί 777 κρατήσεις – αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί αλλά παραμένει χαμηλότερος του 2025.

Η διαφορά αποδίδεται στους παραπάνω παράγοντες, στο γεγονός ότι κάποιες μικρότερες εταιρείες δεν έχουν δηλώσει ακόμη προσεγγίσεις, αλλά και στην απουσία του κρουαζιερόπλοιου Gemini, το οποίο πραγματοποίησε πέρυσι 70 προσεγγίσεις στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πριν υποστεί ζημιές μετά από πρόσκρουση και οδηγηθεί σε επισκευές. Παρ’ όλα αυτά, από τον ΟΛΠ εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός επιβατών θα αυξηθεί και φέτος έστω και οριακά.

Για το 2026 στον Πειραιά έχουν έως τώρα καταγραφεί 777 κρατήσεις – αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί αλλά παραμένει χαμηλότερος του 2025

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει η Σαντορίνη. Το 2025 υποδέχθηκε 728 προσεγγίσεις και πάνω από 1,2 εκατ. επιβάτες, ενώ για το 2026 έχουν δηλωθεί 617 προσεγγίσεις, με περίπου 1,1 εκατομμύριο ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Γιώργο Νομικό, η απουσία του Gemini και η μείωση των αφίξεων MSC άφησαν αισθητό αποτύπωμα.

Επίσης αρνητικά επηρεάστηκε ο προορισμός από τις σεισμικές δονήσεις πέρυσι. Καθώς ο προγραμματισμός στις κρουαζιέρες «βλέπει» δυο χρόνια μπροστά, οι εταιρείες για φέτος ήταν συγκρατημένες κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει για το 2027 καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ανάκαμψη.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι

Στο Ηράκλειο, όπου καταγράφηκε νέο ρεκόρ με 536.543 επιβάτες, με 281 προσεγγίσεις, η χρονιά που έρχεται αναμένεται ελαφρώς χαμηλότερη. Για το 2026 ο διευθύνων σύμβουλος του λιμανιού Μηνάς Παπαδάκης σημειώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 242 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς.

Η Ρόδος φαίνεται να ωφελείται, συγκεντρώνοντας 460 προκρατήσεις για το 2026, έναντι 418 πέρυσι

Το λιμάνι «έχασε» φέτος τις προσεγγίσεις της Celestyal, με προοπτική όμως σταθεροποίησης έως το 2028 οπότε θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αντίθετα, η Ρόδος φαίνεται να ωφελείται, συγκεντρώνοντας 460 προκρατήσεις για το 2026, έναντι 418 πέρυσι.

Τέλος, η Μύκονος παραμένει στάσιμη, με τον πρόεδρο του τοπικού λιμενικού ταμείου κ. Αθανάσιο Κουσαθανά Μέγα να είναι κατηγορηματικός ότι το τέλος των 20 ευρώ ανά επιβάτη επηρεάζει αρνητικά την κρουαζιέρα στη Μύκονο και θα πρέπει να επανεξετασθεί.

