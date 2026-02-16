Westinghouse: Προσλαμβάνει εργαζομένους – αναπτύσσεται στην Ισπανία

Προσλήψεις εκατοντάδων εργαζομένων σχεδιάζει η αμερικανική Westinghouse Electric Company στις ισπανικές της δραστηριότητες μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς στοχεύει σε νέες αγορές στην Ευρώπη για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες AP1000, δήλωσαν δύο ανώτερα στελέχη της εταιρείας τη Δευτέρα.

Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Πολωνία, εξετάζουν την πυρηνική ενέργεια ως μέσο για την απανθρακοποίηση των οικονομιών τους, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες κοινής ωφέλειας της Ισπανίας επιδιώκουν την επανεξέταση των σχεδίων για το κλείσιμο όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων της χώρας έως το 2035.

Η Μαδρίτη είναι η έδρα των κύριων δραστηριοτήτων της αμερικανικής εταιρείας στην Ευρώπη, απασχολώντας περίπου 1.200 εργαζόμενους στο τέλος του 2024.

Σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε περίπου 1.500 έως το 2030, ανεξάρτητα από το αν η Ισπανία διατηρήσει το προγραμματισμένο της σχέδιο σταδιακής κατάργησης, δήλωσε ο Ξαβιέ Κολ , επικεφαλής της ισπανικής επιχείρησης της Westinghouse Electric.

Η πλειονότητα του προσωπικού που εδρεύει στην Ισπανία επικεντρώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πράγμα που σημαίνει ότι το επίπεδο του προσωπικού δεν επηρεάστηκε τελικά από την τύχη του πυρηνικού τομέα της χώρας, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση ενός νέου προσομοιωτή για την εκπαίδευση όσων εργάζονται με τους αντιδραστήρες AP1000.

Σε ποιές χώρες βρίσκονται αντιδραστήρες

Υπάρχουν 14 μονάδες του μοντέλου αντιδραστήρα AP1000 της εταιρείας που βρίσκονται υπό κατασκευή στην Κίνα και 14 μονάδες υπό σύμβαση στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.

«Βλέπουμε μια πολύ ισχυρή ζήτηση, ειδικά στη Βόρεια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όσον αφορά τις νέες μονάδες», δήλωσε ο Λούκα Οριάνι, παγκόσμιος επικεφαλής της νέας επιχείρησης αντιδραστήρων της Westinghouse Electric.

«Εκτός από τις χώρες που αναφέρονται, υπάρχουν και άλλες χώρες που πραγματοποιούν τις λεγόμενες μελέτες αρχικής μηχανικής, δηλαδή την προετοιμασία της αδειοδότησης και της αίτησης» για νέες μονάδες, είπε.

Η Westinghouse βρίσκεται ηδη σε συμφωνία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να αυξήσει την πυρηνική ισχύ από περίπου 100 GW σήμερα σε 400 GW έως το 2050. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή 10 νέων μεγάλων αντιδραστήρων έως το 2030.