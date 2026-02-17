Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Οι αγορές εγκαταλείπουν το αφήγημα της καθολικής ανάπτυξης - Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν, ποιοι θα υποστούν πλήγμα 

Markets 17.02.2026, 11:02
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Μια μεγάλη αλλαγή στο αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στις διεθνείς αγορές εντοπίζει νέα ανάλυση της Deutsche Bank, η οποία επικαλείται το παράδειγμα των… ελεύθερων σκοπευτών για να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας, οι αγορές έχουν μετατραπεί σε ένα «πεδίο ελεύθερων σκοπευτών», καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε κλάδους που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την αυτοματοποίηση μέσω AI, την αποδιαμεσολάβηση και τον τεχνολογικό εκτοπισμό.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχει υποχωρήσει πάνω από 5% από τις 28 Ιανουαρίου, ενώ οι λεγόμενες «Magnificent Seven» μετοχές έχουν καταγράψει απώλειες πάνω από 8%. Ενδεικτικά, η Microsoft σημειώνει πτώση 17% και η Amazon 18%. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της αγοράς το τελευταίο διάστημα ήταν εταιρείες διαχείρισης πλούτου, εμπορικών ακινήτων και logistics, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος λογισμικού.

Οι επενδυτές ξεχωρίζουν πλέον νικητές και ηττημένους της AI

Η Deutsche Bank αποδίδει τη μεταβλητότητα σε τρεις βασικούς παράγοντες, καθώς η αντίληψη για την AI μετατοπίζεται από ένα «μαγικό όραμα του μέλλοντος» προς την πρακτική εφαρμογή, όπου θα υπάρξουν νικητές και χαμένοι.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν σταδιακά το αφήγημα της καθολικής ανάπτυξης και αρχίζουν να διαφοροποιούν μεταξύ κλάδων που θα ωφεληθούν και εκείνων που ενδέχεται να υποστούν πλήγμα.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, οι εταιρείες που παρέχουν την υλική υποδομή της AI έχουν υπεραποδώσει έναντι των εταιρειών υπηρεσιών και λογισμικού, όπου παραμένει ασαφές αν η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης ή ως απειλή για τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Αυξάνεται η ανησυχία για το ρίσκο και τον δανεισμό

Η αποτίμηση της AI στις δημόσιες αγορές γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη, καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους από άλλες δραστηριότητες.

Επιπλέον, επτά εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του δείκτη S&P 500, γεγονός που εντείνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Παράλληλα, αυξάνεται και το χρέος που σχετίζεται με επενδύσεις στην AI. Οι μεγάλοι πάροχοι cloud αναμένεται να δαπανήσουν φέτος ποσά-ρεκόρ για data centers τεχνητής νοημοσύνης, ενδεχομένως άνω των 700 δισ. δολαρίων, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 4 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Η μητρική της Google, Alphabet, άντλησε σχεδόν 32 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, ενώ αυξάνονται και τα ασφάλιστρα κινδύνου για εταιρείες όπως η Oracle και η CoreWeave.

Η AI φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά στην ευρεία εφαρμογή απ’ ό, τι πριν από λίγες εβδομάδες, ενισχύοντας τόσο τις πιθανές αποδόσεις για όσους την αξιοποιήσουν όσο και τους κινδύνους για όσους μείνουν πίσω.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο του Stanford University, Erik Brynjolfsson, η επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, παρά τη σταθερή ανάπτυξη του ΑΕΠ, υποδηλώνει ότι οι επενδύσεις στην AI αρχίζουν ήδη να αποδίδουν, ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, το ανταγωνιστικό τοπίο γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο. Η κυριαρχία της OpenAI αμφισβητείται από ανταγωνιστές όπως η Anthropic, ενώ η Google παραμένει ισχυρός παίκτης χάρη στα δεδομένα και τις cloud υποδομές της.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να καταστήσουν τα ίδια τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εμπορευματοποιημένα προϊόντα, μεταφέροντας τελικά την πραγματική αξία στις εφαρμογές που ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί, μια αβεβαιότητα που δίνει στους επενδυτές έναν ακόμη λόγο να περιορίσουν προσωρινά την επενδυτική τους «έκθεση» στην τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγει η Deutsche Bank.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ
Wall Street: Πτώση S&P 500 λόγω Nvidia και Salesforce
Wall Street

Wall Street: Πτώση S&P 500 λόγω Nvidia και Salesforce
Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις
Markets

Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Πετρέλαιο: Γύρισαν ανοδικά οι τιμές του
Commodities

Γύρισε ανοδικά το πετρέλαιο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικά οι αγορές, αρνητικός ο Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά οι ευρωαγορές, αρνητικός ο Stoxx 600

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου
Φυσικό αέριο

Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομo

Στο τραπέζι πρόταση των ΗΠΑ να συνυπολογίζονται οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου στην ευρύτερη εμπορική συμφωνία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ ύψους 750 δισ. δολαρίων

Μάχη Τράτσα
Επαγγελματικά Ταμεία: Στόχος η «δεύτερη σύνταξη σε όλους»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

«Δεύτερη σύνταξη σε όλους» μέσω επαγγελματικών ταμείων

Τα επαγγελματικά ταμεία στο επίκεντρο της επόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης - Τα κίνητρα, η φορολογία και οι αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Σε ποια εξοχικά στρέφονται οι επενδυτές [ πίνακας]
Ακίνητα

Σε ποια ακίνητα γυρνούν την πλάτη οι επενδυτές [ πίνακας]

Πού υποχωρεί η ζήτηση για αγορά - Τι δείχνει έρευνα της Elxis - At Home in Greece για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Markets
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Wall Street: Πτώση S&P 500 λόγω Nvidia και Salesforce
Wall Street

Wall Street: Πτώση S&P 500 λόγω Nvidia και Salesforce

Ο S&P 500 έκλεισε χαμηλότερα την Πέμπτη, καθώς η πτώση της Nvidia μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επηρεάζει την αγορά

Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις
Markets

Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής

Πετρέλαιο: Γύρισαν ανοδικά οι τιμές του
Commodities

Γύρισε ανοδικά το πετρέλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικά οι αγορές, αρνητικός ο Stoxx 600
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά οι ευρωαγορές, αρνητικός ο Stoxx 600

Σήμερα ήταν ιδιαίτερα φορτωμένη ημέρα για τα εταιρικά αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θέτει τις προϋποθέσεις για έναν θετικό μήνα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Σε ρυθμούς εταιρικών αποτελεσμάτων η Νέα Υόρκη
Wall Street

Σε ρυθμούς εταιρικών αποτελεσμάτων η Wall Street

Στο επίκεντρο της Wall Street , για δεύτερη ημέρα η μετοχή της Nvidia

Latest News
Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ – Το μήνυμα Μυλωνά
Τράπεζες

Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ από την Εθνική - Το μήνυμα Μυλωνά

Πρόταση για επιπλέον διανομή 300 εκατ. ευρώ - Tο επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα του 2025
Τράπεζες

Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών 

Η Jefferies αναλύει τις επιδόσεις των Alpha, Eurobank και Πειραιώς - Τι λέει για έσοδα και κερδοφορία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΟΚΕ: Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία
AGRO

Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Χωρίς επαρκώς χρηματοδοτούμενα μέτρα, η ευρωπαϊκή γεωργία κινδυνεύει να στερηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η ΕΟΚΕ

Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για ακρίβεια και υποκλοπές
Πολιτική

Μετωπική Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για ακρίβεια και υποκλοπές

Συζητείται στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής ασφάλεια

AXIA – Alpha Finance: Ισχυρό το 4ο τρίμηνο 2025 της HELLENiQ ENERGY, με ώθηση από τη διύλιση
Business

AXIA – Alpha Finance: Ισχυρό το 4ο τρίμηνο 2025 της HELLENiQ ENERGY

Η AXIA – Alpha Finance επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy με τιμή-στόχο 12μήνου στα 9,50 ευρώ ανά μετοχή.

Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα Α21
Economy

Ανοίγει η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Αναλυτικά η διαδικασία για το πώς υποβάλλεται η αίτηση Α21 για το επίδομα παιδιού

Anthropic: Προειδοποίηση για φρένο σε όλες τις κρατικές συμφωνίες αν δεν συμφωνήσει με το Πεντάγωνο
Tεχνητή νοημοσύνη

Πλήρης ρήξη Anthropic με ΗΠΑ αν δεν συμφωνήσει με Πεντάγωνο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropicλέει ότι η νεοσύστατη εταιρεία «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση» να συμφωνήσει με τους όρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Τυχερά παιχνίδια: Καμπάνες έως 50.000 για διαφήμιση από influencers
Economy

Σε κλοιό οι influencers - Βαριές ποινές έως 50.000 ευρώ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα τυχερά παιχνίδια

Μπέζος: Το εργαστήριο AI του αναζητά δεκάδες δισ. για συμφωνίες στην βιομηχανία
Tεχνητή νοημοσύνη

Tο ΑΙ Prometheus του Μπέζος αναζητά δισ. για deals

Το Project Prometheus του Μπέζος σε νέες συνομιλίες με το Άμπου Ντάμπι και την JPMorgan σχετικά με το όχημα για την αγορά επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την τεχνολογία

Alpha Bank: Κέρδη 943 εκατ. το 2025 – Διανομή μερίσματος 519 εκατ.
Τράπεζες

Alpha Bank: Κέρδη 943 εκατ. το 2025 – Διανομή μερίσματος 519 εκατ.

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης τόνισε ότι «εισερχόμαστε στο 2026 από θέση ισχύος»

Υποκλοπές: Θύελλα στη σκιά της απόφασης
Πολιτική

Ταράζει το πολιτικό σκηνικό η απόφαση για τις υποκλοπές

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης

Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Κόσμος

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

U.S.–Greece: ‘Landmark Agreement’ on Shipbuilding and Energy Cooperation
English Edition

U.S.–Greece: ‘Landmark Agreement’ on Shipbuilding and Energy Cooperation

According to the Greek foreign minister, the ONEX–Hanwha agreement goes beyond the boundaries of traditional shipbuilding, opening prospects for large-scale energy projects.

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο