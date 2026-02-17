Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Μια μεγάλη αλλαγή στο αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στις διεθνείς αγορές εντοπίζει νέα ανάλυση της Deutsche Bank, η οποία επικαλείται το παράδειγμα των… ελεύθερων σκοπευτών για να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας, οι αγορές έχουν μετατραπεί σε ένα «πεδίο ελεύθερων σκοπευτών», καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε κλάδους που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από την αυτοματοποίηση μέσω AI, την αποδιαμεσολάβηση και τον τεχνολογικό εκτοπισμό.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχει υποχωρήσει πάνω από 5% από τις 28 Ιανουαρίου, ενώ οι λεγόμενες «Magnificent Seven» μετοχές έχουν καταγράψει απώλειες πάνω από 8%. Ενδεικτικά, η Microsoft σημειώνει πτώση 17% και η Amazon 18%. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της αγοράς το τελευταίο διάστημα ήταν εταιρείες διαχείρισης πλούτου, εμπορικών ακινήτων και logistics, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος λογισμικού.

Οι επενδυτές ξεχωρίζουν πλέον νικητές και ηττημένους της AI

Η Deutsche Bank αποδίδει τη μεταβλητότητα σε τρεις βασικούς παράγοντες, καθώς η αντίληψη για την AI μετατοπίζεται από ένα «μαγικό όραμα του μέλλοντος» προς την πρακτική εφαρμογή, όπου θα υπάρξουν νικητές και χαμένοι.

Οι επενδυτές εγκαταλείπουν σταδιακά το αφήγημα της καθολικής ανάπτυξης και αρχίζουν να διαφοροποιούν μεταξύ κλάδων που θα ωφεληθούν και εκείνων που ενδέχεται να υποστούν πλήγμα.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, οι εταιρείες που παρέχουν την υλική υποδομή της AI έχουν υπεραποδώσει έναντι των εταιρειών υπηρεσιών και λογισμικού, όπου παραμένει ασαφές αν η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης ή ως απειλή για τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Αυξάνεται η ανησυχία για το ρίσκο και τον δανεισμό

Η αποτίμηση της AI στις δημόσιες αγορές γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη, καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους από άλλες δραστηριότητες.

Επιπλέον, επτά εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% του δείκτη S&P 500, γεγονός που εντείνει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Παράλληλα, αυξάνεται και το χρέος που σχετίζεται με επενδύσεις στην AI. Οι μεγάλοι πάροχοι cloud αναμένεται να δαπανήσουν φέτος ποσά-ρεκόρ για data centers τεχνητής νοημοσύνης, ενδεχομένως άνω των 700 δισ. δολαρίων, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικές επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 4 τρισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας.

Η μητρική της Google, Alphabet, άντλησε σχεδόν 32 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, ενώ αυξάνονται και τα ασφάλιστρα κινδύνου για εταιρείες όπως η Oracle και η CoreWeave.

Η AI φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ

Την ίδια στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά στην ευρεία εφαρμογή απ’ ό, τι πριν από λίγες εβδομάδες, ενισχύοντας τόσο τις πιθανές αποδόσεις για όσους την αξιοποιήσουν όσο και τους κινδύνους για όσους μείνουν πίσω.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο του Stanford University, Erik Brynjolfsson, η επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ, παρά τη σταθερή ανάπτυξη του ΑΕΠ, υποδηλώνει ότι οι επενδύσεις στην AI αρχίζουν ήδη να αποδίδουν, ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, το ανταγωνιστικό τοπίο γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο. Η κυριαρχία της OpenAI αμφισβητείται από ανταγωνιστές όπως η Anthropic, ενώ η Google παραμένει ισχυρός παίκτης χάρη στα δεδομένα και τις cloud υποδομές της.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να καταστήσουν τα ίδια τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εμπορευματοποιημένα προϊόντα, μεταφέροντας τελικά την πραγματική αξία στις εφαρμογές που ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί, μια αβεβαιότητα που δίνει στους επενδυτές έναν ακόμη λόγο να περιορίσουν προσωρινά την επενδυτική τους «έκθεση» στην τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγει η Deutsche Bank.