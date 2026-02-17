Ασιατικά χρηματιστήρια: Ήπιες κινήσεις στις αγορές, εν μέσω αργιών

Ήπιες κινήσεις καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές σήμερα, σε μια ημέρα περιορισμένων συναλλαγών λόγω εορτασμών, ενώ η τιμή του πετρελαίου ανέβαινε ενόψει των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στη Γενεύη.

Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος. Στις ΗΠΑ, οι αγορές ήταν κλειστές τη Δευτέρα για την Ημέρα των Προέδρων.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,5% και ο ευρύτερος Topix μειώθηκε 0,2%, κλείνοντας στις 3.779,29 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX200 κινήθηκε ανοδικά σχεδόν 0,5%.

Η πορεία της ιαπωνικής οικονομίας παρέμενε στο επίκεντρο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση πολύ χαμηλότερης ανάπτυξης από την αναμενόμενη. Τη Δευτέρα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι η οικονομία της αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 0,2% το τέταρτο τρίμηνο, πολύ κάτω από το 1,6% που προέβλεπαν οι αναλυτές, καθώς η κυβερνητική δαπάνη επιβράδυνε τη δραστηριότητα. Σήμερα, το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,15% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας στις 153,28 ανά δολάριο.

Τα αδύναμα στοιχεία αναδεικνύουν τις προκλήσεις για την πρωθυπουργό Sanae Takaichi και υποστηρίζουν την ανάγκη για πιο επιθετική δημοσιονομική τόνωση, σύμφωνα με οικονομολόγους. Η επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας για τα επιτόκια είναι προγραμματισμένη για τον Μάρτιο, με τους επενδυτές να θεωρούν απίθανη μια αύξηση. Ο μέσος όρος προβλέψεων από οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Reuters τον προηγούμενο μήνα ανέμενε η κεντρική τράπεζα να περιμένει έως τον Ιούλιο πριν αυστηροποιήσει ξανά την πολιτική της.

«Η αγορά πιθανότατα έχει υποθέσει ότι τα πιο χαμηλά στοιχεία για το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου θα ενισχύσουν τα σχέδια της πρωθυπουργού Takaichi για πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη και μείωση του φόρου πωλήσεων στα τρόφιμα», έγραψαν αναλυτές της NAB.

Στο μεταξύ, η Reserve Bank of Australia ανακοίνωσε σήμερα ότι η πληθωριστική πίεση θα παρέμενε επίμονη εάν δεν είχε αυξήσει τα επιτόκια όπως έκανε αυτόν τον μήνα, και παραμένει αβέβαιη αν θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα σύσφιξης.