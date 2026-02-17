ΚΑΠ: Εκπνέει η προθεσμία για την «προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Οι αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης στο πλαίσιο της ΚΑΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά

17.02.2026
Στις 27 Φεβρουαρίου 2026 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για ένταξη προγραμμάτων στην παρέμβαση Π2 – 58.5 «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες», του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-27, για την περίοδο 2025-2026.

Σημειώνεται ότι, οι αιτήσεις στήριξης προγραμμάτων προώθησης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η παρέμβαση αφορά στην προώθηση οίνων με ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ ή/και οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, οργανισμοί δημοσίου δικαίου καθώς και συνέργειες των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε σχετική ΚΥΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η παρέμβαση Π2-58.5 προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες για τον αμπελοοινικό τομέα αφορά στην προώθηση οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή/και οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου (ποικιλιακών οίνων), συμπεριλαμβανομένων στις ανωτέρω κατηγορίες των οίνων βιολογικής παραγωγής, σε τρίτες χώρες.

Οι στόχοι

Στόχοι της στρατηγικής της χώρας αναφορικά με την παρέμβαση της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ για τον αμπελοοινικό τομέα είναι:

α) το άνοιγμα των αγορών νέων τρίτων χωρών για τους ελληνικούς οίνους,

β) η διείσδυση σε νέες αγορές τρίτων χωρών για τις οποίες υπάρχουν ευκαιρίες εξαγωγής,

γ) η βελτίωση της εικόνας των ελληνικών οίνων μέσω της ενημέρωσης για την διαφορετικότητα τους και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των αντίστοιχων προϊόντων τρίτων χωρών,

δ) η επανατοποθέτηση των ελληνικών οίνων σε υψηλότερα τμήματα των αγορών που αφορούν ιδίως σε ομάδες που ανήκουν σε υψηλότερα τμήματα αγοραστικής δύναμης,

ε) η αύξηση της μέσης τιμής ανά λίτρο των εξαγόμενων οίνων και

στ) η αύξηση των εξαγωγών σε όγκο και αξία των ελληνικών οίνων για τις επιλεγείσες χώρες στόχους.

