ΔΕΗ: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά

H ΔΕΗ προσκαλεί δημιουργούς από κάθε πεδίο της τέχνης να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις

Business 17.02.2026, 14:46
ΔΕΗ: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά
Τον ανοιχτό διαγωνισμό καλλιτεχνικής δημιουργικότητας «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2» ανακοινώνει η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της σταθερής της στήριξης στον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ προσκαλεί δημιουργούς από κάθε πεδίο της τέχνης να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με πρωτότυπες καλλιτεχνικές προτάσεις έργων που αντλούν έμπνευση από την ιστορία, τη βιομηχανική κληρονομιά, το σήμα και τα στοιχεία εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΗ, καθώς και από όσα η ενέργεια συμβολίζει διαχρονικά για την ελληνική κοινωνία: το φως, τον εξηλεκτρισμό, την ανάπτυξη, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη πρόοδο. Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται στο art.dei.gr μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα παρουσιαστούν σε έκθεση στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο, ενώ η κριτική επιτροπή θα αναδείξει πέντε από αυτά, στα οποία θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε: «Με τον διαγωνισμό “Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2” ανοίγει ξανά ένας δημιουργικός χώρος έκφρασης που συνδέει την ιστορία και το αποτύπωμα της ΔΕΗ με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, με αφορμή μια σημαντική επέτειο για την εταιρεία και τη χώρα. Η συμβολή της ΔΕΗ στον πολιτισμό αφορά όλη την κοινωνία. Η τέχνη έχει την ικανότητα να εμπνέει, να ενδυναμώνει και να εξελίσσει την κοινωνία και αυτή η δυναμική είναι που αναδεικνύεται μέσα από τον νέο καλλιτεχνικό διαγωνισμό».

Έμπνευση από την ιστορική διαδρομή της ΔΕΗ

Ο νέος διαγωνισμός αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τον ρόλο της ΔΕΗ στην ελληνική κοινωνία μέσα από τις σύγχρονες μορφές της καλλιτεχνικής έκφρασης, από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία έως το design, τις εγκαταστάσεις, το video art και τα νέα μέσα, διευρύνοντας παράλληλα την πρόσβαση του κοινού στην καλλιτεχνική έκφραση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα άτομα της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας της ΔΕΗ και να συμβάλουν στη σύγχρονη αφήγησή της.

Για την υποστήριξη της δημιουργικής διαδικασίας, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης υλικού από τις πλούσιες συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΔΕΗ, που αποτυπώνουν την ιστορική διαδρομή της εταιρείας τα τελευταία 75 χρόνια, καθώς και τον ρόλο της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Δεύτερη διοργάνωση μετά την επιτυχημένη έναρξη το 2021

Ο διαγωνισμός «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη» υλοποιείται για δεύτερη φορά, σε συνέχεια της πρώτης διοργάνωσης το 2021, η οποία ανέδειξε τη δημιουργική σύνδεση σύγχρονων καλλιτεχνών με την ιστορία και τη βιομηχανική κληρονομιά της ΔΕΗ. Τα επιλεγμένα έργα παρουσιάστηκαν σε έκθεση στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο.

Διαδικασία αξιολόγησης και απονομή βραβείων

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από 12 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026, με υποβολή προτάσεων σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf και url στην περίπτωση υλικού βίντεο, ηχητικού έργου κ.ά.) μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του διαγωνισμού, ενώ κάθε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα υποβολής ενός έργου. Την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει επταμελής κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης και του πολιτισμού.

Οι καλλιτέχνες που θα προκριθούν, θα λάβουν οικονομική υποστήριξη ύψους €300 για την κάλυψη εξόδων παραγωγής και υλοποίησης του τελικού έργου, ενώ τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στις 26 Μαΐου 2026.

Με την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή θα αναδείξει πέντε έργα στα οποία θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους €20.000 (1ο βραβείο €8.000, 2ο βραβείο €5.000, 3ο βραβείο €3.000, 4ο βραβείο €2.000 και 5ο βραβείο €2.000).

Η αλληλεπίδραση της τεχνολογίας με την τέχνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης δημιουργίας και ο διαγωνισμός της ΔΕΗ αξιοποιεί αυτή τη δυναμική για να αναδείξει την κοινωνική διάσταση της ενέργειας, μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

