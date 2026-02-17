Απαγορευτικό απόπλου σε Ιόνιο και Αιγαίο – Τροποποιήσεις δρομολογίων

Με τα κατά τόπους λιμεναρχεία θα πρέπει να επικοινωνούν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα (17/02). Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε Ιόνιο και Αιγαίο πέλαγος πολλές εταιρείες αποφάσισαν να μην εκτελέσουν ή να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους.

Σε ανακοίνωσή της η Levante Ferries επισημαίνει: «Ενημερώνουμε ότι σήμερα 17/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια: 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο, 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη ,12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο».

Την ίδια ώρα η Blue Star ενημέρωσε ότι δε θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των:

Blue Star 1 για Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη και επιστροφή.

Fast Ferries Andros για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή.

Άρτεμις για Πάρο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Μήλο και επιστροφή.

Την ίδια ώρα δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια