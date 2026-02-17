Απαγορευτικό απόπλου σε Ιόνιο και Αιγαίο – Τροποποιήσεις δρομολογίων

Πολλά από τα δρομολόγια των πλοίων σε Ιόνιο και Αιγαίο πέλαγος δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν – Ανακοινώσεις από τις εταιρείες.

Ακτοπλοΐα 17.02.2026, 11:38
Απαγορευτικό απόπλου σε Ιόνιο και Αιγαίο – Τροποποιήσεις δρομολογίων
Newsroom

Με τα κατά τόπους λιμεναρχεία θα πρέπει να επικοινωνούν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα (17/02). Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε Ιόνιο και Αιγαίο πέλαγος πολλές εταιρείες αποφάσισαν να μην εκτελέσουν ή να τροποποιήσουν τα δρομολόγιά τους.

Σε ανακοίνωσή της η Levante Ferries επισημαίνει: «Ενημερώνουμε ότι σήμερα 17/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια: 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο, 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη ,12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο».

Την ίδια ώρα η Blue Star ενημέρωσε ότι δε θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των:

  • Blue Star 1 για Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη και επιστροφή.
  • Fast Ferries Andros για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή.
  • Άρτεμις για Πάρο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Μήλο και επιστροφή.

Την ίδια ώρα δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια

  • από Πειραιά στις 09:00 για Πόρο, Ύδρα και Σπέτσες με επιστροφή με το FLYING CAT 6
  • από Πειραιά στις 10:40 για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2
  • από Πειραιά στις 12:30 για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2
  • από Πειραιά στις 14:40 για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2
  • από Πειραιά στις 16:30 για Αίγινα και Αγκίστρι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 2
  • από Πειραιά στις 17:00 για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη, Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 1

