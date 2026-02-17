Shein: Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν για πώληση παράνομων προϊόντων

Για τον εθιστικό σχεδιασμό της, την έλλειψη διαφάνειας των συστημάτων προτάσεων, την πώληση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μπαίνει η Shein στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:

• Στα συστήματα που έχει θεσπίσει η Shein για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που θα μπορούσε να αποτελεί υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως κούκλες σεξ που μοιάζουν με παιδιά.

•Στους κινδύνους που συνδέονται με τον εθιστικό σχεδιασμό της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πόντων ή ανταμοιβών στους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους, καθώς και τα συστήματα που έχει θεσπίσει η Shein για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. Τα εθιστικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των χρηστών και στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

• Στη διαφάνεια των συστημάτων σύστασης που χρησιμοποιεί η Shein για να προτείνει περιεχόμενο και προϊόντα στους χρήστες. Σύμφωνα με τον DSA, η Shein πρέπει να γνωστοποιεί τους κύριους παραμέτρους που χρησιμοποιεί στα συστήματα σύστασής της και πρέπει να παρέχει στους χρήστες τουλάχιστον μία εύκολα προσβάσιμη επιλογή που δεν βασίζεται στη δημιουργία προφίλ για κάθε σύστημα σύστασης.

Η Επιτροπή θα διενεργήσει τώρα μια εις βάθος έρευνα κατά προτεραιότητα.

Η Coimisiún na Meán, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιρλανδία, θα συμμετάσχει επίσης στην έρευνα της Επιτροπής ως εθνικός συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα εγκατάστασης της Shein στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Μετά την επίσημη έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα αποστέλλοντας πρόσθετα αιτήματα για πληροφορίες στη Shein ή σε τρίτους ή διεξάγοντας δράσεις παρακολούθησης ή συνεντεύξεις.

Η έναρξη της επίσημης διαδικασίας εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μέτρων ή της έκδοσης απόφασης μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή έχει επίσης την εξουσία να αποδεχθεί δεσμεύσεις της Shein για την αποκατάσταση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας.

Ο νόμος για το ψηφιακό σύστημα μεταφορών (DSA) δεν ορίζει καμία νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση της επίσημης διαδικασίας. Η διάρκεια μιας διεξοδικής έρευνας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο βαθμός συνεργασίας της ενδιαφερόμενης εταιρείας με την Επιτροπή και η άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης. Επιπλέον, η έναρξη της επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να κινήσει βάσει άλλων άρθρων του νόμου για το ψηφιακό σύστημα μεταφορών (DSA).

Ιστορικό

Η σημερινή απόφαση βασίζεται σε προκαταρκτικές αναλύσεις των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η Shein, στις απαντήσεις στα επίσημα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών, καθώς και σε πληροφορίες που κοινοποίησαν τρίτοι.

Η Επιτροπή απέστειλε τρία αιτήματα παροχής πληροφοριών στην Shein στις 28 Ιουνίου 2024, στις 6 Φεβρουαρίου 2025 και στις 26 Νοεμβρίου 2025, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον DSA, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων, καθώς και σχετικά με τη διαφάνεια των συστημάτων προτάσεων της.

Η επίσημη διαδικασία στο πλαίσιο του DSA δεν προδικάζει και συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη συντονισμένη δράση σχετικά με τη συμμόρφωση της Shein με τις υποχρεώσεις της βάσει του δικαίου των καταναλωτών, υπό την ηγεσία του Δικτύου Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC) των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών και των μέτρων επιβολής σε εθνικό επίπεδο. Ομοίως, η επίσημη διαδικασία στο πλαίσιο του DSA δεν θίγει τις δράσεις και τα μέτρα των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με την επιβολή του γενικού κανονισμού για την ασφάλεια των προϊόντων (GPSR), συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της πρώτης εκστρατείας ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων με έμφαση στα είδη παιδικής φροντίδας που πραγματοποιήθηκε το 2025.