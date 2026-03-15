Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick's και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

World 15.03.2026, 12:28
Σχολιάστε
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Μόλις έξι μήνες μετά την εξαγορά της Foot Locker, η Dick’s Sporting Goods είναι πλέον σε θέση να προβλέψει ότι η εταιρεία θα αποδώσει θετικά και θα αποφέρει κέρδος το 2026.

Ειδικότερα, για το επόμενο έτος, η Foot Locker αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση των κερδών κατά 1% έως 3% και λειτουργικά έσοδα από 100 έως 150 εκατομμύρια δολάρια. Η Dick’s, από την άλλη πλευρά, προβλέπει αύξηση των κερδών κατά 2% έως 4% και λειτουργικά κέρδη από 1,58 έως 1,66 δισεκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, αυτό θα οδηγήσει σε καθαρές πωλήσεις περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, με λειτουργικά έσοδα έως και 1,83 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και όλα αυτά χάρη σε ένα νέο concept εκκαθάρισης προϊόντων.

Dick’s Going Going Gone

Η Dick’s βασίζεται στις προσπάθειες εκκαθάρισης των αποθεμάτων της στο Foot Locker και σε νέες μορφές καταστημάτων με ειδικό τμημα για sneakers για να επιτύχει αυτά τα αποτελέσματα.

Η πρώτη έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, εξήγησε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Ed Stack στους αναλυτές, με την εταιρεία να χρησιμοποιεί το concept «Dick’s Going Going Gone» για να εκκαθαρίσει το πλεονάζον απόθεμα του Foot Locker.

Το Fast Break

Η δεύτερη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ήδη από τις αρχές Μαρτίου του 2026, η Dick’s Sporting Goods έβαλε όλες τις δυνάμεις της να επεκτείνει ραγδαία ένα νέο μοντέλο λιανικής πώλησης με την ονομασία «Fast Break», μετά από ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε 11 καταστήματα έδειξε «πολύ ισχυρές θετικές» συγκρίσιμες πωλήσεις, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την πρωτοβουλία σε 250 καταστήματα μέχρι την περίοδο επιστροφής στα σχολεία του 2026.

Το concept δίνει έμφαση σε πιο σαφή αφήγηση της ιστορίας της μάρκας, βελτιωμένη παρουσίαση των προϊόντων και επιλεγμένη συλλογή υποδημάτων.

Περιλαμβάνει την αφαίρεση περίπου 30% των μοντέλων με χαμηλή απόδοση από τα ράφια υποδημάτων, ώστε να δοθεί έμφαση στα προϊόντα υψηλής ζήτησης.

Οι αριθμοί της Dick’s

«Κατά τη διάρκεια του Δ′ τριμήνου, τα καταστήματά μας Fast Break σημείωσαν πολύ ισχυρούς, θετικούς συγκριτικούς δείκτες, ξεπερνώντας ουσιαστικά την επιχείρηση του Dick’s, ενώ παράλληλα πέτυχαν ισχυρή βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους», επισήμανε ο Stack. «Η βελτίωση προέρχεται από τα βασικά: πιο σαφή αφήγηση, καλύτερη παρουσίαση και μια πιο στοχευμένη ποικιλία, όπου αφαιρέσαμε περίπου το 30% των στυλ στον τοίχο παπουτσιών που ήταν μη παραγωγικά».

Τα 11 δοκιμαστικά καταστήματα κάλυψαν το φάσμα των τοποθεσιών της Foot Locker, συμπεριλαμβανομένων αστικών, προαστιακών, καταστημάτων μεγάλου και μικρότερου όγκου πωλήσεων, πρόσθεσε. Αυτή η προσέγγιση θα συνεχιστεί καθώς η Foot Locker εφαρμόζει τις αλλαγές σε εκατοντάδες καταστήματα αυτό το φθινόπωρο.

Μάλιστα, ο Stack είπε ότι η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που η Dick’s σχεδιάζει τώρα να κλείσει έναν «πολύ μικρότερο» αριθμό καταστημάτων Foot Locker από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

«Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι ορισμένα από αυτά τα καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις που χάνουν χρήματα ή είναι οριακά κερδοφόρα αυτή τη στιγμή — με βάση αυτά που βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε από την άποψη του Fast Break και της ανακαίνισης αυτών των καταστημάτων — μπορούμε να τα κάνουμε πολύ κερδοφόρα», δήλωσε ο Stack.

Το στέλεχος πρόσθεσε ότι αυτή η απόφαση θα συμβάλει στη χαμηλότερη κερδοφορία της Foot Locker στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο, επειδή θα ήταν ευκολότερο να κλείσουν απλώς τα καταστήματα.

Εν τω μεταξύ, η Dick’s επεκτείνει τον δικό της στόλο. Ο retailer άνοιξε 16 καταστήματα House of Sport πέρυσι και 15 καταστήματα Field House και σχεδιάζει να αναπτύξει και τις δύο μορφές περαιτέρω φέτος, με 14 καταστήματα House of Sport και 22 καταστήματα Field House να πρόκειται να ανοίξουν το 2026. Ενώ συνολικά 15 κέντρα επιδόσεων Golf Galaxy θα ανοίξουν επίσης το 2026.

O εκτελεστικός πρόεδρος της Dick’s Sporting Goods, Ed Stack

Μοχλοί ανάπτυξης

Όλη αυτή η εργασία στα καταστήματα ανεβάζει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026 στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή βάση. Αυτό συγκρίνεται με 976 εκατομμύρια δολάρια το 2025, τα οποία ήταν ήδη αυξημένα κατά 34% σε ετήσια βάση.

«Τα House of Sport και Dick’s Field House παραμένουν δύο από τους πιο ισχυρούς και μακροπρόθεσμους μοχλούς ανάπτυξής μας και θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτές τις μορφές με πειθαρχία», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Navdeep Gupta.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Dick’s, Lauren Hobart, σημείωσε μάλιστα ότι το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων για αυτά τα καταστήματα είναι «εξαιρετικά έντονο, δίνοντάς μας πρόσβαση σε μερικά από τα καλύτερα σημεία λιανικής πώλησης στη χώρα».

Οι αναλυτές αναγνώρισαν τα αρνητικά αποτελέσματα στην Foot Locker, αλλά ορισμένοι ήταν πιο αισιόδοξοι για την ιδέα από άλλους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GlobalData, Neil Saunders, σημείωσε ότι η απόδοση ήταν αναμενόμενη και ότι η Dick’s «ήδη λαμβάνει διορθωτικά μέτρα», προσθέτοντας ότι «εντυπωσιάστηκε» από την ταχύτητα με την οποία η Dick’s αντιμετώπιζε τις προκλήσεις της banner.

«Πράγματι, φαίνεται ότι έχουν κάνει περισσότερα σε 6 μήνες ιδιοκτησίας από όσα έχει καταφέρει η Foot Locker σε πολλά χρόνια ως ανεξάρτητη επιχείρηση», διευκρίνισε στο Retail Dive ο Saunders «Οι προσπάθειες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια ανάκαμψη το 2026, με τα συγκρίσιμα μεγέθη και την κερδοφορία να αναμένεται να φτάσουν σε θετικό έδαφος. Εάν επιτευχθεί αυτό, θα είναι μια σημαντική νίκη που υπογραμμίζει την ικανότητα της ηγετικής ομάδας του Dick».

Οι αναλυτές της Jefferies, με επικεφαλής τον Jonathan Matuszewski, ήταν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με την ανάκαμψη, λέγοντας ότι «φαίνεται πρόωρο» να διατυμπανίζονται οι επιτυχίες, δεδομένης της περιορισμένης φύσης των πιλοτικών προγραμμάτων της Foot Locker. Η εταιρεία θα πρέπει να ανακοινώσει επαναλαμβανόμενες υπεραποδόσεις για να δικαιολογήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, σύμφωνα με τους εν λόγω αναλυτές.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο