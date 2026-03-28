JP Morgan: Μέσα Απριλίου θα φτάσει στην Ευρώπη το σοκ του Ορμούζ

Η JP Morgan εξηγεί ότι το παγκόσμιο σύστημα πετρελαίου μεταβαίνει «από ένα σοκ ροών σε ένα ζήτημα εξάντλησης αποθεμάτων»

World 28.03.2026, 19:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Από τις αρχές του Απριλίου θα αρχίσουν να διαφαίνονται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου οι επιπτώσεις από τη διακοπή της προσφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την JPMorgan, η οποία εκτιμά ότι η Ευρώπη αναμένεται να επηρεαστεί στα μέσα του μήνα, κυρίως μέσω υψηλότερου κόστους και εντονότερου ανταγωνισμού με την Ασία για προμήθειες.

Σύμφωνα με ανάλυση της, η διακοπή των αποστολών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες θα πυροδοτήσει ένα «σταδιακό» σοκ στην παγκόσμια προσφορά, το οποίο θα εξαπλωθεί από την Ανατολή προς τη Δύση. Οι επιπτώσεις δεν θα εκδηλωθούν ταυτόχρονα, αλλά θα εξελιχθούν διαδοχικά, καθώς ο χρόνος μεταφοράς των φορτίων «καθορίζει το χρονοδιάγραμμα».

Όπως εξηγεί η JP Morgan, το παγκόσμιο σύστημα πετρελαίου μεταβαίνει «από ένα σοκ ροών σε ένα ζήτημα εξάντλησης αποθεμάτων». Το τελευταίο δεξαμενόπλοιο φέρεται να διήλθε από τα Στενά του Ορμούζ στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ έκτοτε η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά διακοπεί, παρά την πιο «μετρημένη» στάση της Τεχεράνης που επιτρέπει περιορισμένες διελεύσεις.

Στις ΗΠΑ οι παραδόσεις πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν γύρω στα μέσα Απριλίου

Πρώτες πιέσεις στην Ασία

Οι αναλυτές της JPMorgan τονίζουν ότι καθοριστικό ρόλο δεν παίζει μόνο ο όγκος της προσφοράς αλλά και ο χρονισμός, καθώς οι διαταραχές εξαπλώνονται άνισα, ανάλογα με τα αποθέματα κάθε περιοχής.

Η Ασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου, είναι ήδη η πρώτη που δέχεται πιέσεις, καθώς τα φορτία που είχαν αποσταλεί πριν από το ουσιαστικό «κλείσιμο» των Στενών έχουν πλέον εξαντληθεί. Οι μεταφορές από τον Κόλπο διαρκούν 10 έως 20 ημέρες, φθάνοντας πρώτα στην Ινδία και στη συνέχεια στη Βορειοανατολική Ασία.

Για τον Απρίλιο, η ζήτηση πετρελαίου στη Νοτιοανατολική Ασία εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, εάν οι αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων παραμείνουν περιορισμένες σε εθνικό επίπεδο, οι απώλειες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάιο και να προσεγγίσουν τα 3 εκατ. βαρέλια τον Ιούνιο.

Η άνοδος των τιμών ήδη επηρεάζει τη ζήτηση, με το πετρέλαιο Brent να έχει ενισχυθεί κατά 49% μέσα στον μήνα

Άνοδος τιμών και ενεργειακή πίεση διεθνώς

Η άνοδος των τιμών ήδη επηρεάζει τη ζήτηση, με το πετρέλαιο Brent να έχει ενισχυθεί κατά 49% μέσα στον μήνα, φθάνοντας τα 108 δολάρια ανά βαρέλι. Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την προσφορά, χώρες της Ασίας σπεύδουν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, με τις Φιλιππίνες να κηρύσσουν κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης.

Η Αφρική εκτιμάται ότι θα είναι η επόμενη περιοχή που θα δεχθεί το σοκ, ήδη από τις αρχές Απριλίου, ενώ η Ευρώπη αναμένεται να επηρεαστεί στα μέσα του μήνα, κυρίως μέσω υψηλότερου κόστους και εντονότερου ανταγωνισμού με την Ασία για προμήθειες.

Περιορισμένες ελλείψεις στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, όπου οι χρόνοι μεταφοράς είναι μεγαλύτεροι, οι παραδόσεις πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν γύρω στα μέσα Απριλίου. Ωστόσο, λόγω της ισχυρής εγχώριας παραγωγής, δεν αναμένονται άμεσες ελλείψεις.

Αντίθετα, οι επιπτώσεις θα αποτυπωθούν κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών και των «στρεβλώσεων» στην αγορά διυλισμένων προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό αργό παραμένει περίπου 10 δολάρια φθηνότερο από το Brent, κατέγραψε άνοδο 41% τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αναλυτές της Macquarie Group εκτιμούν ότι η αγορά εξακολουθεί να προεξοφλεί μια σχετικά σύντομη αποκλιμάκωση, με τις τιμές να υποχωρούν από τα επίπεδα των 110 δολαρίων προς τα 80 δολάρια τους επόμενους μήνες και να διαμορφώνονται κοντά στα 89 δολάρια στο τέλος του έτους.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι υπάρχει περίπου 40% πιθανότητα παράτασης της σύγκρουσης έως τον Ιούνιο, σενάριο στο οποίο οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν ακόμη και στα 200 δολάρια ανά βαρέλι, εντείνοντας σημαντικά τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate
Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
