Σαουδική Αραβία: «Φουλάρει» τον αγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ

Οι αγορές πετρελαίου κρατούν την ανάσα τους καθώς η Σαουδική Αραβία ενεργοποιεί τη μέγιστη δυναμικότητα του εναλλακτικού της δικτύου εξαγωγών

World 28.03.2026, 16:46
Σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ένταση επαναχαράσσει τον ενεργειακό χάρτη, η Σαουδική Αραβία επιστρατεύει το πιο κρίσιμο «όπλο» της: έναν αγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ και κρατά ζωντανή τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές. Με τον βασικό διάδρομο εξαγωγών του Περσικού Κόλπου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, το Ριάντ ενεργοποιεί πλήρως το εναλλακτικό του σχέδιο, επιχειρώντας να αποτρέψει ένα σοκ προσφοράς που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές σε επίπεδα κρίσης.

Σαουδική Αραβία: Στο «ταβάνι» η δυναμικότητα του αγωγού

Σύμφωνα με το Bloomberg, o στρατηγικής σημασίας αγωγός Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας λειτουργεί πλέον στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, μεταφέροντας έως και 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή που επιτρέπει στο βασίλειο να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει καταστεί μη λειτουργικό λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης δεν άργησε: στόλος δεξαμενόπλοιων ανακατευθύνεται προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με επίκεντρο το λιμάνι του Γιανμπού, δημιουργώντας έναν νέο διάδρομο εξαγωγών.

Γιανμπού: Ο νέος κόμβος εξαγωγών

Οι ροές αργού μέσω της Γιανμπού έχουν ήδη αγγίξει τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ επιπλέον 700.000 έως 900.000 βαρέλια ημερησίως αφορούν εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.

Από το σύνολο των 7 εκατομμυρίων βαρελιών που διοχετεύονται μέσω του αγωγού, περίπου 2 εκατομμύρια κατευθύνονται προς εγχώρια διυλιστήρια.

Η ταχεία αναβάθμιση του ρόλου του Γιανμπού επιβεβαιώνει τη σημασία της ως εναλλακτικής πύλης για το σαουδαραβικό πετρέλαιο, σε μια συγκυρία όπου οι παραδοσιακές διαδρομές έχουν καταστεί επισφαλείς.

Περιορισμένη «ασπίδα» απέναντι στο σοκ προσφοράς

Παρά την εντυπωσιακή κινητοποίηση, η παράκαμψη του Ορμούζ δεν μπορεί να καλύψει πλήρως το κενό. Πριν από την κρίση, περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίως διέρχονταν από το στενό, καθιστώντας το έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Ωστόσο, η ύπαρξη της εναλλακτικής αυτής διαδρομής λειτουργεί ως «βαλβίδα εκτόνωσης» για τις αγορές, περιορίζοντας –τουλάχιστον προς το παρόν– την εκτόξευση των τιμών σε ακραία επίπεδα.

Νέοι κίνδυνοι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η επόμενη πρόκληση για την αγορά πετρελαίου ενδέχεται να προκύψει από την επέκταση της σύγκρουσης. Οι αντάρτες Χούθι έχουν δηλώσει ότι εισέρχονται στον πόλεμο, εντείνοντας τους φόβους ότι η Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να μετατραπεί σε νέο μέτωπο.

Παρά τις ανησυχίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Η απουσία άμεσων απειλών διατηρεί μια εύθραυστη ισορροπία, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Το στοίχημα της σταθερότητας

Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως «ρυθμιστής» της παγκόσμιας αγοράς ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

Το αν ο αγωγός Ανατολής–Δύσης θα αποδειχθεί επαρκής για να αποτρέψει μια ενεργειακή κρίση μεγάλης κλίμακας θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και το αν νέες εστίες έντασης θα απειλήσουν και τις εναλλακτικές διαδρομές.

Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
