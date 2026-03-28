Fuel Pass 2026: Κίνδυνος από την αποστολή ψεύτικων SMS για την υποβολή αίτησης

Αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για δικαιούχους του Fuel Pass 2026

Κοινωνία 28.03.2026, 15:46
Newsroom

Και ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το άνοιγμα της πλατφόρμας του Fuel Pass 2026στο gov.gr., η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας καταγράφει αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες.

Τα ψευδή μηνύματα για το Fuel Pass 2026

Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για δικαιούχους του Fuel Pass 2026 και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα https://vouchers.help/gov έχει δημιουργηθεί με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών και δεν σχετίζεται με οποιονδήποτε επίσημο κρατικό φορέα.

Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο και δεν πρέπει να εισάγουν ή να κοινοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για υποβολή αίτησης, επιβεβαίωση στοιχείων ή εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Τι αναφέρουν τα παραπλανητικά SMS

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υπενθυμίζει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών. Το Phishing συνιστά ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, οργανισμό ή πρόσωπο που καλεί τον αποδέκτη του μηνύματος να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνονται.

Αυτές οι οδηγίες μπορεί να ζητούν από τον αποδέκτη να ακολουθήσει κάποιον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) ή και να παραχωρήσει δεδομένα του, όπως ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, τραπεζικό λογαριασμό, τραπεζική κάρτα και άλλα.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε

Για την προστασία των πολιτών το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνει τις ακόλουθες συμβουλές:

  • Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνετε τα προσωπικά στοιχεία (π.χ. κωδικούς Taxis, e-Βanking, αριθμούς/PIN καρτών, κωδικούς πρόσβασης, όνομα χρήστη) σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία, λογιστές, ή άλλους επιτήδειους για δήθεν εξυπηρέτηση (π.χ. σε θέματα κρατικής επιδότησης, Power/Fuel/Τουρισμός για όλους ή άλλες περιπτώσεις όπως ενοικίαση δωματίων κλπ).
  • Θα πρέπει να πραγματοποιείτε πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα, του οργανισμού ή της τράπεζας ή μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας (app) και όχι μέσω συνδέσμων από κάποιο μήνυμα ή email που λάβατε, μηχανές αναζήτησης ή άλλες ιστοσελίδες.
  • Αν λάβατε κάποιο ύποπτο email, προτού ενεργήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες σας ή με τον υποτιθέμενο αποστολέα για να ελέγξετε την αυθεντικότητα του.
  • Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα. Τα μηνύματα τύπου phishing έχουν συχνά διευθύνσεις αποστολέα που δεν έχουν σχέση με αυτόν που υποτίθεται ότι τα στέλνει.
  • Θα πρέπει να εξετάζετε το είδος των πληροφοριών που σας ζητούνται. Ακόμα και αν το μήνυμα που λάβατε φαίνεται αυθεντικό, είναι απίθανο κάποιος φορέας, τράπεζα ή εταιρία να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ζητήσει προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ή άλλα προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα.
  • Θα πρέπει να είστε επιφυλακτικοί εάν το μήνυμα δημιουργεί μια αίσθηση επείγοντος. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούν συχνά να ασκήσουν πίεση χρησιμοποιώντας αυτήν την τακτική.
  • Θα πρέπει επίσης να είστε επιφυλακτικοί με μηνύματα επιστροφής φόρου ή χορήγησης επιδομάτων.
    Είναι αποτελεσματικός ένας ενδελεχής έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας καθώς τα τυπογραφικά λάθη και η κακή γραμματική είναι συχνά χαρακτηριστικά των μηνυμάτων τύπου phishing.
  • Υπάρχουν αρκετές λύσεις ασφάλειας και αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού (antispamming) που περιλαμβάνουν λειτουργίες αναγνώρισης και απόρριψης κακόβουλων μηνυμάτων.

