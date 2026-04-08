Τουρκία: Πουλά το χρυσό της – Προβληματίζει η πτώση της τιμής του

Η Τουρκία μέσω της κεντρικής τράπεζας οργάνωσε πωλήσεις και ανταλλαγές χρυσού ύψους 20 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο

World 08.04.2026, 22:00
Χρυσό αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει πουλήσει ή δανείσει η Τουρκία από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σε μια σειρά από συναλλαγές χρυσού που συνέβαλαν στη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση της τιμής του μετάλλου από το 2008.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας πούλησε 52 τόνους χρυσού μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 27 Μαρτίου, σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Metals Focus, η οποία βασίζεται σε επίσημα στοιχεία, ανεβάζοντας τα καθαρά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας σε 440 τόνους, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, σημειώνουν οι Financial Times.

Η κεντρική τράπεζα οργάνωσε επίσης περίπου 79 τόνους χρυσών ανταλλαγών (swaps) – οι οποίες περιλαμβάνουν εκμίσθωση ράβδων χρυσού για τη δημιουργία εισοδήματος και την αύξηση της καθοδικής πίεσης στις τιμές του χρυσού αυξάνοντας την προσφορά που είναι διαθέσιμη στις αγορές – κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς αγωνιζόταν να στηρίξει την αξία της λίρας.

Οι συνδυασμένες πωλήσεις και ανταλλαγές ανέρχονται σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με υπολογισμούς των FT.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας κατέχει το 60 έως 70% των αποθεμάτων της σε χρυσό

Το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ και ο διευρυνόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν ωθήσει έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Πολωνίας, να εξετάσουν το ενδεχόμενο πώλησης χρυσού για να ενισχύσουν τα νομίσματά τους ή να βελτιώσουν τη δημοσιονομική τους θέση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (CBRT) ήταν επίσης μεταξύ των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών που πούλησαν αμερικανικά ομόλογα σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τα νομίσματά τους.

Ενώ οι κεντρικές τράπεζες ήταν ένας σημαντικός μοχλός για το πολυετές ράλι των χρυσών νομισμάτων που εκτόξευσε τις τιμές σε ρεκόρ άνω των 5.500 δολαρίων ανά ουγγιά τον Ιανουάριο, μια πρόσφατη μετατόπιση στη συμπεριφορά τους έχει μειώσει τις τιμές του χρυσού, λένε οι αναλυτές. Τον περασμένο μήνα οι τιμές μειώθηκαν κατά 11,5%, στον χειρότερο μήνα για τα χρυσά νομίσματα εδώ και 18 χρόνια.

«Οι πωλήσεις των κεντρικών τραπεζών είναι ο κυρίαρχος μοχλός της πτώσης της τιμής των 1.000 δολαρίων τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε στους FTη Νίκι Σιλς, αναλύτρια στην εταιρεία διύλισης MKS Pamp. «Η αγορά πάντα υπέθετε ότι οι κεντρικές τράπεζες ήταν το στήριγμα… Αλλά οι πρόσφατες ροές δεδομένων και οι επίσημες δηλώσεις το διαψεύδουν κάπως αυτό».

Η Τουρκία ενέτεινε τον ρυθμό πωλήσεων χρυσού στα τέλη Μαρτίου

Την εβδομάδα που έληξε στις 27 Μαρτίου, πουλήθηκαν 31 τόνοι σύμφωνα και με τα στοιχεία του Metals Focus.

«Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας κατέχει το 60 έως 70% των αποθεμάτων της σε χρυσό. Έτσι, αναγκάστηκε να πουλήσει ή να ανταλλάξει μέρος αυτού για να αυξήσει την απαραίτητη ρευστότητα σε δολάρια», δήλωσε στους FT ο Ουγκιούρ Γκιρσές, Τούρκος οικονομικός σχολιαστής που κάποτε εργαζόταν στο τμήμα διαχείρισης αποθεμάτων χρυσού της τράπεζας.

«Εάν 50 τόνοι εισέλθουν στην αγορά χρυσού, αυτό μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές», δήλωσε ο Γκιρσές, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η CBRT έχει πλέον επαρκή ρευστότητα και δεν χρειάζεται άμεσα να πουλήσει περισσότερο χρυσό.

Οι πωλήσεις χρυσού υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να στηρίξει τη λίρα, επειδή η σταθερότητα του νομίσματος αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην εκστρατεία της χώρας για τον περιορισμό του πληθωρισμού, η οποία διαρκεί περισσότερο από δύο χρόνια και κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στο 31%.

Τα καθαρά διεθνή αποθέματα της Τουρκίας έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με υπολογισμούς που βασίζονται σε επίσημα στοιχεία της Bürümcekçi Research and Consulting.

Οι πωλήσεις αποτελούν επίσης παράδειγμα μιας ευρύτερης μετατόπισης στη διαχείριση των αποθεμάτων χρυσού από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες.

Πέρυσι, οι καθαρές αγορές χρυσού των κεντρικών τραπεζών ήταν περίπου 860 τόνοι, σημειώνοντας μείωση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, ενός φορέα του κλάδου.

Άλλες κεντρικές τράπεζες σκέφτονται πώληση χρυσού

Φέτος, εκτός από την Τουρκία, γνωστοί πωλητές περιλαμβάνουν τη Ρωσία, η οποία πούλησε 15 τόνους τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Πολωνίας πρότεινε πρόσφατα την πώληση χρυσού για την άντληση κεφαλαίων για την άμυνα, αν και η κυβέρνηση έχει αντιταχθεί στο σχέδιο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά λένε ότι περαιτέρω πωλήσεις φέτος θα μπορούσαν να προέλθουν από χώρες εισαγωγής πετρελαίου που έχουν πληγεί από την ενεργειακή κρίση, όπως η Ινδία, ή από χώρες της Κεντρικής Ασίας με σημαντικά αποθέματα χρυσού.

Η απότομη πτώση του χρυσού τον περασμένο μήνα αντανακλά επίσης τέσσερις εβδομάδες εκροών από τα χρηματιστήρια χρυσού που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια από την έναρξη του πολέμου, καθώς ορισμένοι επενδυτές έσπευσαν να αποκομίσουν κέρδη από τις κερδοφόρες συναλλαγές καθώς ξέσπασε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το μέταλλο έχει υποχωρήσει στα περίπου 4.650 δολάρια ανά ουγγιά.

Ένας αυξανόμενος αριθμός κεντρικών τραπεζών επιλέγει επίσης να επαναπατρίσει τον χρυσό του.

Δεν πωλούν όλες οι κεντρικές τράπεζες. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αγόρασε 160.000 ουγγιές troy τον Μάρτιο, τη μεγαλύτερη αναφερόμενη αγορά της σε περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Ο Σαοκάι Φαν, επικεφαλής Ασίας-Ειρηνικού στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, δήλωσε ότι η επιταχυνόμενη αγορά από την Κίνα θα μπορούσε να αντανακλά την επιθυμία να επωφεληθεί από τις χαμηλότερες τιμές.

«Βλέπουμε τις κεντρικές τράπεζες να παίρνουν και τις δύο πλευρές σε αυτήν την κίνηση της τιμής του χρυσού αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Φαν. «Το ενδιαφέρον για τον χρυσό μεταξύ των κεντρικών τραπεζών έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες – αλλά μειώνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις».

OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
