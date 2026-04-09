ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις

Οι δασμοί στα ευρωπαϊκά κρασιά δεν άλλαξαν μόνο τις τιμές στα ράφια, αλλά και τους κανόνες του παιχνιδιού για τους εμπόρους στις ΗΠΑ. Εν μέσω του αυξανόμενου κόστους και της αβεβαιότητας, κάποιοι επιλέγουν να κινηθούν αντισυμβατικά, ανακαλύπτοντας ευκαιρίες εκεί που κανείς δεν κοιτούσε μέχρι τώρα: στα ήδη γεμάτα αμερικανικά κελάρια.

Η αγορά κρασιού στις ΗΠΑ σε αναβρασμό

Οι εμπορικές εντάσεις και οι πολιτικές αποφάσεις αναδιαμορφώνουν ραγδαία το τοπίο της αγοράς κρασιού στις ΗΠΑ. Οι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα δεν έχουν απλώς αυξήσει το κόστος· έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα ευρηματικότητας, με τους επαγγελματίες να αναζητούν νέες οδούς για να διατηρήσουν ζωντανή την πρόσβαση σε εκλεκτές ετικέτες.

Το «κυνήγι του θησαυρού» στα αμερικανικά κελάρια

Ο Κρις Λεόν, ιδιοκτήτης του μοντέρνου καταστήματος Leon & Son στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, εφαρμόζει μια ασυνήθιστη στρατηγική: αντί να εισάγει κρασιά από την Ευρώπη, εντοπίζει φιάλες που βρίσκονται ήδη εντός των ΗΠΑ. Από τις ιδιωτικές συλλογές μέχρι τα κελάρια εστιατορίων, αναζητά σπάνια κρασιά που μπορούν να επανέλθουν στην αγορά μέσω δημοπρασιών.

«Υπάρχει ήδη πολύ κρασί εδώ, και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας», λέει στο Reuters, επισημαίνοντας ότι η ιδέα των δημοπρασιών προσφέρει διέξοδο από τους δασμούς.

Ανάμεσα στις επιλογές περιλαμβάνονται τα ιταλικά κρασιά που δεν παράγονται πλέον, αλλά και φιάλες που συνδέονταν με παλιά μενού εστιατορίων.

Οι δασμοί και οι επιπτώσεις στην αγορά

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν στα ευρωπαϊκά κρασιά — από την γαλλική σαμπάνια έως το ιταλικό barolo και το ισπανικό rioja — αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης του εμπορίου. Παρά τις νομικές ανατροπές, τα νέα τέλη διατήρησαν την πίεση στην αγορά.

Για επιχειρήσεις όπως είναι η Leon & Son, που εξαρτώνται σε ποσοστό έως και 90% από τις εισαγωγές, η προσαρμογή δεν ήταν επιλογή αλλά ανάγκη.

Νέες πλατφόρμες, νέα δεδομένα

Η στροφή προς τις online δημοπρασίες αποκαλύπτει και μια βαθύτερη αλλαγή.

Η ειδικός στο κρασί Βανέσα Πράις λέει στο Reuters ότι οι νέες πλατφόρμες φέρνουν μια πιο σύγχρονη προσέγγιση σε έναν παραδοσιακά ελιτίστικο χώρο.

«Υπάρχει ακόμα πολύ περιθώριο για να μπουν νέοι παίκτες και να ταράξουν τα νερά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι για πολλούς καταναλωτές ο κόσμος των δημοπρασιών παραμένει άγνωστος.

Το μέλλον του κρασιού στις ΗΠΑ

Καθώς οι αυξήσεις τιμών συνεχίζονται, αρκετές επιχειρήσεις στρέφονται σε εγχώριες επιλογές ή πιο προσιτές εισαγωγές. Ωστόσο, η περίπτωση του Λεόν δείχνει ότι η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό αντίβαρο στις εμπορικές πιέσεις.

Το κρασί δεν αλλάζει μόνο ως προϊόν — αλλάζει και ως διαδρομή μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή.