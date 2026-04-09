Prodea: Πωλήσεις ακινήτων 1,4 δισ. το 2025

Σε πωλήσεις ακινήτων 1,4 δισ. προχώρησε το 2025 η Prodea Investments, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, ο τζίρος της ανήλθε σε 222 εκατ. ευρώ και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 531,6 εκατ. ευρώ.

Η PRODEA Investments ανακοινώνει ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου στη χρήση 2025 ανήλθε σε €222 εκατ. έναντι €227,6 εκατ. στο 2024, σημειώνοντας οριακή μείωση 2,4%. Η μείωση προήλθε από τη μείωση των εσόδων από μισθώματα κυρίως λόγω της πώλησης των ακινήτων επένδυσης που ολοκληρώθηκαν εντός της τρέχουσας χρήσης.

Τα Αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €531,6 εκατ. στη χρήση του 2025 έναντι €162,0 εκατ. στο 2024, σημειώνοντας αύξηση €369,6 εκατ., προερχόμενη κυρίως από την σημαντική και επιτυχημένη δραστηριότητα της εταιρείας στη χρήση 2025 κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές πωλήσεις από τις οποίες προέκυψε Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα1 ποσού €453,2 εκατ. (έναντι €48,7 εκατ. στο 2024) για τον όμιλο και σημαντικά κέρδη προς διάθεση (υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’όψιν την ρευστότητα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 κατ’ ελάχιστον ποσού €420 εκατ. (οπότε, λαμβανομένου υπ’όψιν του προσωρινού μερίσματος που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο 2025, ποσού €55,2 εκατ., το ελάχιστο προς καταβολή μέρισμα που θα προταθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι της τάξης των €365 εκατ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει το τελικό ποσό που θα προταθεί προς διανομή στο πλαίσιο της συνεδρίασης που θα λάβει χώρα για τη σύγκληση της Ετήσιας Tακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η αξία των ακινήτων της Prodea

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε €1.952,5 εκατ. έναντι €3.150,0 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2024.ωΗ Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε €1.389,5 εκατ. ή €5,44 ανά μετοχή έναντι €1.485,7 εκατ. και €5,81 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Εντός της χρήσης 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων αξίας €1.408,1 εκατ. ενώ σε €174,0 εκατ. ανήλθαν οι νέες επενδύσεις (κυρίως σε εμπορικές αποθήκες και ξενοδοχειακές μονάδες).

Αναφορικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση της εταιρείας τις παρακολουθεί στενά και τις αξιολογεί προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.