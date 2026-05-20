Quest: Αύξηση κερδών κατά 14,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Ενοποιημένες πωλήσεις €365,5 εκατ., κέρδη EBITDA €22,1 εκατ., κέρδη προ φόρων €15,2 εκατ. και καθαρά κέρδη μετά από φόρους €11,4 εκατ., κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ο όμιλος Quest. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις κατά 11,4%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 4,3%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) κατά 10% και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (EAT) κατά 14,3%.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου Quest

Την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία Quest Energy A.E. ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού €36 εκατ. μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού. Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2025 διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι δεύτερες αφορούν τη δραστηριότητα των πωληθέντων θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€65,2 εκατ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €65 εκατ.), έναντι €107,6 εκατ. καθαρών μετρητών στις 31/12/2025. Η μεταβολή οφείλεται σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης — όπως κάθε χρόνο την αντίστοιχη χρονική περίοδο — αλλά και στην πρόσφατη επένδυση ύψους περίπου €24 εκατ. για την απόκτηση συμμετοχής περίπου 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης Fourlis Α.Ε

Tα αποτελέσματα ανά δραστηριότητα

Τα αποτελέσματα του ομίλου Quest ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή). Κατά το Α’ τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε αύξηση 8,7% στις πωλήσεις, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των μεγεθών από τις περισσότερες δραστηριότητες.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις (+23,4%) και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 21,9%. Η ζήτηση για υπηρεσίες πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11,7%. Η ανάπτυξη της εταιρείας εκτιμάται ότι ξεπερνά τους ρυθμούς ανάπτυξης του εγχώριου e-commerce και οφείλεται στη διεύρυνση του πελατολογίου και στη βελτίωση της παραγωγικότητάς της.

Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Quest Energy). Τα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι συγκρίσιμα με τα περυσινά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας του 2025 ανήκει στις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Η Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €434 χιλ. έναντι €442 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιά €4 χιλ., έναντι κερδών €46 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 06/04/2026, αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος €0,40 (μικτό) ανά μετοχή.

Οι προοπτικές για το 2026

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου το 2026, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025. Τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα ίδια επίπεδα.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται συνέχιση της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων και των κερδών. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να υπερβαίνει τα €650 εκατ.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται βελτίωση στα έσοδα, υψηλότερη του 2025, με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές: Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας θα είναι σημαντικά μικρότερα λόγω της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7 MW. Αναμένονται πωλήσεις περίπου €1 εκατ., με EBITDA και EBT περί το 50% και 15% των πωλήσεων αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συμπερασματικά για το σύνολο του 2026 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη πωλήσεων, ενώ η λειτουργική κερδοφορία EBITDA και τα κέρδη προ φόρων θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες εκτιμάται αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία. Οι αναφερόμενες προβλέψεις για το 2026 βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα υπάρξει παρατεταμένη αρνητική εξέλιξη στις τιμές της ενέργειας, των βασικών αγαθών και στην κατανάλωση, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.