Alpha Trust Ανδρομέδα: Zημιογόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ζημίες μετά φόρων ύψους 1,83 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Alpha Trust Ανδρομέδα, έναντι κερδών 1,63 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία, το ζημιογόνο αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις ζημιές από

αποτίμηση χρεογράφων, λόγω της αρνητικής απόδοσης του χρηματιστηρίου το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Με την είσοδο της αγοράς σε θετικό πρόσημο η αποτίμηση χρεογράφων με τρέχουσα ημερομηνία είναι πλέον θετική, σημειώνει η εταιρεία.

Για την περίοδο από 01.01.2026 έως 31.03.2026 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση -4,80% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €36,34 εκατ. ήτοι €9,73 ανά μετοχή στις 31.03.2026.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 31.03.2026 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο κατά 77,49%, τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς κατά 7,17%, τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 0,89% και τοποθετήσεις σε κεφάλαια

επιχειρηματικών συμμετοχών κατά 0,86%.

Την 19.05.2026, η μετοχή της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο με τιμή €8,74 με το discount της μετοχής να έχει μειωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους και να κυμαίνεται στα επίπεδα του 12,31%, ενώ στις 25.05.2026 θα γίνει η

αποκοπή του μερίσματος.