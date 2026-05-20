ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Κι επίσημα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα αντλήσει 4,25 δισ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και άλλα 250 εκατ. ευρώ από τη διάθεση ιδίων μετοχών.

Συνολικά η ΔΕΗ θα αντλήσει 4,5 δισ. ευρώ, όπως έγραψε νωρίτερα ο OT.

Στα 1,3 δισ. ευρώ η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και στα 1,2 δισ. ευρώ η συμμετοχή του CVC στην ΑΜΚ, αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ για την ΑΜΚ

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ: «Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και

(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Οι επενδυτές στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα. Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.

(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού 4,25 δισεκατομμυρίων ευρώ και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026.

Επιπλέον, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι €18,63 ανά ίδια μετοχή. Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.