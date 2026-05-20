Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ομοφωνία σε θέματα παγκόσμιας ασφάλειας αλλά χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σύμβαση για τον αγωγό Δύναμης της Σιβηρίας 2 ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής Βλάντιμιρ Πούτιν- Σι Τζίνπινγκ.

«Ήταν μια επιτυχημένη, καρποφόρα και εντατική εργασία» είπε ο Πούτιν ενώ ο Σι δήλωσε ότι κατέληξαν σε μια «νέα σημαντική συναίνεση» για την προώθηση της εταιρικής τους σχέσης

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία για την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ Ρώσοι και Κινέζοι αξιωματούχοι υπέγραψαν επίσης μια σειρά από έγγραφα για θέματα που αφορούν το εμπόριο, την τεχνολογία έως την κατασκευή σιδηροδρόμων.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν επιτευχθεί περίπου 40 συμφωνίες «Έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό σύστημα αμοιβαίου εμπορίου που προστατεύεται από εξωτερικές επιρροές και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές» είπε χαρακτηριστικά.

Καταδίκη των αμερικανικών σχεδίων για την αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome

Η Κίνα και η Ρωσία καταδίκασαν τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome και την «ανεύθυνη» πυρηνική πολιτική της Ουάσινγκτον, μια εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φιλοξένησε τον Τραμπ στο Πεκίνο.

Η κοινή δήλωση Σι – Πούτιν υπογράμμισε ότι, ενώ ο Κινέζος ηγέτης επιδιώκει σταθερές και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Τραμπ, διαφωνεί ριζικά μαζί του σε βασικά ζητήματα όπου η θέση της Κίνας είναι στενά ευθυγραμμισμένη με τη θέση της Ρωσίας.

Η δήλωση ανέφερε ότι το σχέδιο του Τραμπ για το σύστημα αναχαίτισης πυραύλων επίγειας και διαστημικής βάσης απειλεί την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα και επέκρινε την Ουάσινγκτον επειδή επέτρεψε τη λήξη μιας συνθήκης που περιόριζε τα πυρηνικά οπλοστάσια των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Η συνθήκη έληξε τον Φεβρουάριο και ο Τραμπ δεν απάντησε στην πρόταση της Μόσχας να παρατείνει τα όρια πυραύλων και κεφαλών κατά ένα έτος – κάτι που ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί υποστήριξαν ότι θα εμπόδιζε τις ΗΠΑ να αντιδράσουν σε μια πυρηνική συσσώρευση από την Κίνα.

Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin on Wednesday hailed a “new stage” in bilateral ties as they agreed to further extend a China-Russia friendship treaty and pledged to work together for a more just and equitable world order. Read more in… pic.twitter.com/EM9OAAFh6f — China Xinhua News (@XHNews) May 20, 2026

Ο αγωγός Δύναμη της Σιβηρίας 2

Ωστόσο συμφώνησαν σε ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, οι δύο ηγέτες δεν κατάφεραν να επιτύχουν μια σημαντική πρόοδο στη σύμβαση για το νέο αγωγό που η Μόσχα επιδιώκει εδώ και που θα της επέτρεπε να υπερδιπλασιάσει την ποσότητα φυσικού αερίου που πουλάει στην Κίνα.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2» ήταν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε το Κρεμλίνο πριν από την επίσκεψη.

Ωστόσο, κανένας από τους ηγέτες δεν ανέφερε το έργο που έχει καθυστερήσει πολύ στις δηλώσεις του κατά την τελετή υπογραφής, και δεν υπήρξε δημόσια ένδειξη προόδου στην εξασφάλιση τελικής συμφωνίας για μια προτεινόμενη σύμβαση φυσικού αερίου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ,ανέφερε ότι οι κύριες παράμετροι για το έργο του αγωγού είχαν συμφωνηθεί, αλλά ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να οριστικοποιηθούν, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ρωσία ήλπιζε ότι η αναταραχή στις αγορές της ενέργειας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα έκαναν την Κίνα πιο ευέλικτη στις διαπραγματεύσεις για τις τιμές φυσικού αερίου που θα προβλέπονται στη σύμβαση του αγωγού, που σε πλήρη δυναμικότητα θα μπορούσε να μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Η Μέση Ανατολή

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο ηγετών στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού περιελάμβαναν τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ ο Σι τόνισε με ακόμη μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη τις προηγούμενες εκκλήσεις του για κατάπαυση του πυρός σε μια σύγκρουση που ξεκίνησε με τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον απείλησε να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.

«Μια συνολική κατάπαυση του πυρός είναι επιτακτική», δήλωσε ο Σι στο Πεκίνο. «Η επανέναρξη του πολέμου είναι ακόμη πιο απαράδεκτη και η τήρηση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική».

Η συζήτηση για το τσάι άγγιξε επίσης την Ουκρανία, καθώς και τις διμερείς σχέσεις, ανέφερε το Xinhua.

Το έμμεσο χτύπημα Σι στις ΗΠΑ

Ο Σι υποδέχτηκε τον Πούτιν στην πλατεία Τιενανμέν επιφυλάσσοντας του την ίδια μεταχείριση που είχε τύχει ο Τραμπ ημέρες νωρίτερα.

Ο Πούτιν είπε στον Σι ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας βρίσκονται σε πρωτοφανές επίπεδο και αποτελούν πρότυπο συνεργασίας. Αποκαλώντας τον Σι «αγαπητό φίλο»είπε ότι η Ρωσία παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας για την Κίνα.

«Στην τρέχουσα τεταμένη κατάσταση στη διεθνή σκηνή, η στενή μας συνεργασία είναι ιδιαίτερα απαραίτητη» είπε. Ο Σι υπογράμμισε ότι οι χώρες τους θα πρέπει να «οικοδομήσουν ένα πιο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης» απέναντι στην «αχαλίνωτη μονομερή ηγεμονία», ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας China Central Television, ένα συγκαλυμμένο χτύπημα στις ΗΠΑ.

Εκτός από τις συζητήσεις του με τον Σι, ο Πούτιν είχε επίσης ξεχωριστές συνομιλίες με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ενώ στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν κορυφαίοι Ρώσοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών, από την Gazprom PJSC έως την Rosatom και την Roscosmos.

Η Κίνα δημοσίευσε κοινό ανακοινωθέν μετά την αποχώρηση του Πούτιν, στο οποίο ανέφερε ότι τα δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε τομείς από την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική αεροπορία έως την εξόρυξη και τη γεωργία, και ανέφερε ότι οι δύο στρατοί θα αυξήσουν τις κοινές ασκήσεις και περιπολίες.

Συμφώνησαν να αναπτύξουν ενεργειακές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πετρελαίου, φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας, αν και το έγγραφο δεν έκανε καμία αναφορά στον αγωγό «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2». Το ανακοινωθέν σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία χαιρέτισε τον ρόλο της Κίνας στην προσπάθεια επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Με την οικονομία της να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο με την Κίνα για να αποδυναμώσει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων λόγω της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο της. Η Ρωσία εισάγει περισσότερο από το 90% της τεχνολογίας της που υπόκειται σε κυρώσεις μέσω της Κίνας, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Η Κίνα αρνήθηκε ότι έχει παράσχει όπλα σε οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ελέγχει αυστηρά τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης.

Οι σχέσεις Πεκίνο – Μόσχας στη γεωπολιτική σκακιέρα

Ενώ το Πεκίνο βλέπει τη Μόσχα ως έναν χρήσιμο εταίρο στην αποδυνάμωση της κυριαρχίας των ΗΠΑ και στην προώθηση της πολυπολικής παγκόσμιας τάξης, η Κίνα φαίνεται αποφασισμένη να μην ταυτιστεί πολύ στενά με τους κινδύνους του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία – ειδικά καθώς προσπαθεί να παρουσιαστεί παγκοσμίως ως δύναμη σταθερότητας.

«Η διμερής σχέση είναι ζωτικής σημασίας και για τα δύο έθνη, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Και οι δύο μοιράζονται ένα όραμα για μια πολυπολική παγκόσμια τάξη. Η συνεργασία έχει όρια, ωστόσο, και η Ρωσία λειτουργεί όλο και περισσότερο ως ο κατώτερος εταίρος» εκτιμούν οι Άλεξ Κοκτσάροφ και Άνταμ Φάραρ, του Bloomberg Economics.