Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Οι τέσσερις αστροναύτες που επιστρέφουν από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού με το Artemis II της NASA μίλησαν για την εμπειρία τους σε συνέντευξη Τύπου, όπου παραδέχτηκαν ότι ανησυχούν για την κρίσιμη διαδικασία επιστροφής: το σκάφος τους θα πέσει σαν μετέωρο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Η κάψουλα Orion, η οποία εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα πέρασε πίσω από το φεγγάρι για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής, προγραμματίζεται να πέσει με αλεξίπτωτο έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια στον Ειρηνικό γύρω στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

Αν και NASA διαβεβαιώνει ότι η κάθοδος θα είναι ασφαλής, ορισμένοι ειδικοί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που καλύπτει το κάτω μέρος της κωνικής κάψουλας.

«Σκέφτομαι την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα από τις 3 Απριλίου του 2023 όταν μας ανατέθηκε η αποστολή» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βίκτορ Γκλόβερ της NASA.

Το σκάφος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 11 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, 40 φορές ταχύτερα από ένα επιβατικό τζετ, οπότε η απότομη συμπίεση του αέρα θα τυλίξει την κάψουλα σε μια πυρόσφαιρα των 10.000 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ο αέρας μετατρέπεται σε ιονισμένο αέριο, ή πλάσμα, το οποίο μπλοκάρει τις ραδιοεπικοινωνίες και θα διακόψει την επαφή με τη Γη για λίγα λεπτά.

Η κάτω πλευρά της κάψουλας είναι καλυμμένη με εξαγωνικά πλακίδια ενός υλικού με την ονομασία Avcoat, το οποίο αποτελείται από εποξειδική ρητίνη και ίνες πυριτίου και είναι σχεδιασμένο να λιώνει και να καίγεται. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά της περιορίζεται έτσι γύρω στους 3.000 βαθμούς Κελσίου.

Στην αποστολή Artemis I, μια πρόβα χωρίς πλήρωμα για το Artemis II, το Orion επέστρεψε με σοβαρές φθορές στη θερμική ασπίδα, τις οποίες ορισμένοι απέδωσαν στο μέγεθος των πλακιδίων. Η NASA δεν άλλαξε το σχέδιο αλλά τροποποίησε την πορεία επανεισόδου ώστε να περιοριστεί η τριβή με την ατμόσφαιρα.

Η αστοχία της θερμικής ασπίδας, λόγω πρόσκρουσης συντριμμιών κατά την εκτόξευση, ήταν η αιτία της τραγωδίας του διαστημικού λεωφορείου Columbia το 2023, όταν υπέθερμο αέριο εισήλθε στο σκάφος και προκάλεσε τη διάλυσή του στον αέρα κατά την επιστροφή στη Γη την 1η Φεβρουαρίου 2003.

Ο Βίκτορ Γκλόβερ, ο πρώτος μη λευκός που ταξιδεύει στο φεγγάρι, συνταξιδεύει με την Κριστίνα Κοχ της NASA, την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, τον επίσης αμερικανό Ριντ Ουάισμαν και τον καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, τον πρώτο μη Αμερικανό που φτάνει τόσο μακριά από τη Γη.

H δεκαήμερη αποστολή της NASA κορυφώθηκε τη Δευτέρα με ένα πέρασμα πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, περίπου 6.550 χιλιόμετρα από την επιφάνεια.

Στη διάρκεια της εξάωρης πτήσης, η κάψουλα Orion έφτασε σε μέγιστη απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης που κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο Ουάισμαν δήλωσε ότι κάθε μέλος του πληρώματος είχε δύο «πολύ σύντομες» συνομιλίες με την οικογένειά του στη Γη. Άλλοι γελούσαν και άλλοι δάκρυζαν από συγκίνηση, είπε.

Τη Δευτέρα, καθώς το Orion πλησίαζε στην ελάχιστη απόσταση από τη Σελήνη, ο Χάνσεν πρότεινε συγκινημένος στο Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον να ονομαστεί ένας νέος κρατήρας προς τιμήν της συζύγου του Ουάισμαν, Κάρολ, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020.

Ο ίδιος ο Ουάισμαν είπε ότι το υπόλοιπο πλήρωμα είχε την ιδέα ενώ βρίσκονταν όλοι σε καραντίνα πριν από την εκτόξευση.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα» είπε ο Ουάσμαν. «Τους απάντησα πως θα το ήθελα αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω τη δήλωση εγώ ο ίδιος».

Η επόμενη αποστολή, Artemis III, θα είναι μια ρομποτική δοκιμή σύνδεσης του Oriοn με μια από τις δύο σεληνακάτους που αναπτύσσουν οι SpaceX και Blue Origin, οι διαστημικές εταιρείες του Έλον Μασκ και του Τζεφ Μπέζος αντίστοιχα.

Οι αστροναύτες θα μετεπιβιβαστούν από το Orion σε μια από τις δύο σεληνακάτους για το Artemis IV, την πρώτη αποστολή προσσελήνωσης, η οποία προγραμματίζεται για το 2028 έπειτα από πολλές καθυστερήσεις.

Με τις επόμενες αποστολές η NASA θα ετοιμάζει το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030 και να κατασκευάσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Πηγή: in.gr