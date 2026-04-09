Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Τεχνολογία 09.04.2026, 13:22
Σχολιάστε
Κείμενο Βαγγέλης Πρατικάκης

Οι τέσσερις αστροναύτες που επιστρέφουν από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού με το Artemis II της NASA μίλησαν για την εμπειρία τους σε συνέντευξη Τύπου, όπου παραδέχτηκαν ότι ανησυχούν για την κρίσιμη διαδικασία επιστροφής: το σκάφος τους θα πέσει σαν μετέωρο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Η κάψουλα Orion, η οποία εκτοξεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα πέρασε πίσω από το φεγγάρι για να πάρει τον δρόμο της επιστροφής, προγραμματίζεται να πέσει με αλεξίπτωτο έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια στον Ειρηνικό γύρω στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.

Αν και NASA διαβεβαιώνει ότι η κάθοδος θα είναι ασφαλής, ορισμένοι ειδικοί είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που καλύπτει το κάτω μέρος της κωνικής κάψουλας.

«Σκέφτομαι την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα από τις 3 Απριλίου του 2023 όταν μας ανατέθηκε η αποστολή» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βίκτορ Γκλόβερ της NASA.

Το σκάφος θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 11 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, 40 φορές ταχύτερα από ένα επιβατικό τζετ, οπότε η απότομη συμπίεση του αέρα θα τυλίξει την κάψουλα σε μια πυρόσφαιρα των 10.000 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτές τις θερμοκρασίες, ο αέρας μετατρέπεται σε ιονισμένο αέριο, ή πλάσμα, το οποίο μπλοκάρει τις ραδιοεπικοινωνίες και θα διακόψει την επαφή με τη Γη για λίγα λεπτά.

Η θερμική ασπίδα του Orion αποτελείται από πλακίδια σχεδιασμένα να λιώνουν και να καίγονται (NASA)

Η κάτω πλευρά της κάψουλας είναι καλυμμένη με εξαγωνικά πλακίδια ενός υλικού με την ονομασία Avcoat, το οποίο αποτελείται από εποξειδική ρητίνη και ίνες πυριτίου και είναι σχεδιασμένο να λιώνει και να καίγεται. Η θερμοκρασία στην επιφάνειά της περιορίζεται έτσι γύρω στους 3.000 βαθμούς Κελσίου.

Στην αποστολή Artemis I, μια πρόβα χωρίς πλήρωμα για το Artemis II, το Orion επέστρεψε με σοβαρές φθορές στη θερμική ασπίδα, τις οποίες ορισμένοι απέδωσαν στο μέγεθος των πλακιδίων. Η NASA δεν άλλαξε το σχέδιο αλλά τροποποίησε την πορεία επανεισόδου ώστε να περιοριστεί η τριβή με την ατμόσφαιρα.

H θερμική ασπίδα του Orion υπέστη σοβαρές φθορές κατά την επιστροφή από τη δοκιμαστική αποστολή Artemis I (NASA)

Η αστοχία της θερμικής ασπίδας, λόγω πρόσκρουσης συντριμμιών κατά την εκτόξευση, ήταν η αιτία της τραγωδίας του διαστημικού λεωφορείου Columbia το 2023, όταν υπέθερμο αέριο εισήλθε στο σκάφος και προκάλεσε τη διάλυσή του στον αέρα κατά την επιστροφή στη Γη την 1η Φεβρουαρίου 2003.

Ο Βίκτορ  Γκλόβερ, ο πρώτος μη λευκός που ταξιδεύει στο φεγγάρι, συνταξιδεύει με την Κριστίνα Κοχ της NASA, την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη, τον επίσης αμερικανό Ριντ Ουάισμαν και τον καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, τον πρώτο μη Αμερικανό που φτάνει τόσο μακριά από τη Γη.

H δεκαήμερη αποστολή της NASA κορυφώθηκε τη Δευτέρα με ένα πέρασμα πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, περίπου 6.550 χιλιόμετρα από την επιφάνεια.

Στη διάρκεια της εξάωρης πτήσης, η κάψουλα Orion έφτασε σε μέγιστη απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ απόστασης που κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, ο Ουάισμαν δήλωσε ότι κάθε μέλος του πληρώματος είχε δύο «πολύ σύντομες» συνομιλίες με την οικογένειά του στη Γη. Άλλοι γελούσαν και άλλοι δάκρυζαν από συγκίνηση, είπε.

Από αριστερά, η Κριστόνα Κοχ, ο Τζέρεμι Χάνσεν, Ριντ Ουάισμαν και Βίκτορ Γκλόβερ (NASA)

Τη Δευτέρα, καθώς το Orion πλησίαζε στην ελάχιστη απόσταση από τη Σελήνη, ο Χάνσεν πρότεινε συγκινημένος στο Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον να ονομαστεί ένας νέος κρατήρας προς τιμήν της συζύγου του Ουάισμαν, Κάρολ, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020.

Ο ίδιος ο Ουάισμαν είπε ότι το υπόλοιπο πλήρωμα είχε την ιδέα  ενώ βρίσκονταν όλοι σε καραντίνα πριν από την εκτόξευση.

«Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για εμένα» είπε ο Ουάσμαν. «Τους απάντησα πως θα το ήθελα αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω τη δήλωση εγώ ο ίδιος».

YouTube thumbnail

Η επόμενη αποστολή, Artemis III, θα είναι μια ρομποτική δοκιμή σύνδεσης του Oriοn με μια από τις δύο σεληνακάτους που αναπτύσσουν οι SpaceX και Blue Origin, οι διαστημικές εταιρείες του Έλον Μασκ και του Τζεφ Μπέζος αντίστοιχα.

Οι αστροναύτες θα μετεπιβιβαστούν από το Orion σε μια από τις δύο σεληνακάτους για το Artemis IV, την πρώτη αποστολή προσσελήνωσης, η οποία προγραμματίζεται για το 2028 έπειτα από πολλές καθυστερήσεις.

Με τις επόμενες αποστολές η NASA θα ετοιμάζει το έδαφος για την κατασκευή σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030 και να κατασκευάσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Το πλήρωμα του Artemis II προγραμματίζεται να επιστρέψει τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας, όταν το Orion πέσει με αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό έξω από το Σαν Ντιέγκο.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Eurobank: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από τη Morningstar DBRS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει σε ΒΒΒ τη Eurobank η Morningstar DBRS
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Τεχνολογία
Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
TikTok: Νέα επένδυση 1 δισ. ευρώ για δεύτερο data center στη Φινλανδία
World

TikTok: Χτίζει ψηφιακή βάση 1 δισ. ευρώ στη Φιλανδία

Εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια δεδομένων, το TikTok ενισχύει την παρουσία του στην Ευρώπη με νέο data center

Νατάσα Σινιώρη
Salesforce: Ενισχύεται η συνεργασία με την Formula 1
Τεχνολογία

Ενισχύεται η συνεργασία Salesforce - Formula 1

Salesforce και Formula 1 ενισχύουν τη συνεργασία τους με τη λειτουργία του Agentforce για τους φιλάθλους

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ΧΙ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει τη νέα εποχή σε Ελλάδα και Ευρώπη
Tεχνητή νοημοσύνη

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ΧΙ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει τη νέα εποχή σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι μεγάλες αλλαγές σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα κυριαρχήσουν στη φετινή ατζέντα του Φόρουμ.

Μπέζος: Απέσπασε συνιδρυτή της xAI από την OpenAI
Tεχνητή νοημοσύνη

O Μπέζος απέσπασε συνιδρυτή της xAI από την OpenAI

Ο Κάιλ Κόσιτς εντάσσεται στο Project Prometheus, τη νεφελώδη startup του Μπέζος που εργάζεται σε συστήματα που μπορούν να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Η ψηφιακή επανάσταση στις κεντρικές τράπεζες
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι κεντρικές τράπεζες αγκαλιάζουν την AI – Ευκαιρίες και παγίδες

Από την πρόγνωση του πληθωρισμού έως την ανάλυση τραπεζικών δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε κρίσιμο εργαλείο για τη νέα εποχή της νομισματικής πολιτικής

Βig tech: Σε κλοιό επενδυτών για τα Data centers
Τεχνολογία

Σε κλοιό επενδυτών οι big tech για τα data centers

Οι επενδυτές πιέζουν τις Βig tech (Amazon, Microsoft και Google) σχετικά με την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ

Latest News
Eurobank: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από τη Morningstar DBRS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει σε ΒΒΒ τη Eurobank η Morningstar DBRS

Η αξιολόγηση της Eurobank τοποθετείται υψηλότερα από εκείνη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies