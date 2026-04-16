ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο προσεγγίζει αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευαστές για παραγωγή όπλων

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ συνομιλούν με την GM, τη Ford και άλλους σχετικά με τη μετατόπιση μέρους της παραγωγικής ικανότητας

World 16.04.2026, 23:55
Να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή όπλων ζητά από αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες βιομηχανίες των ΗΠΑ η κυβέρνηση Τραμπ, κάτι που θυμίζει μια πρακτικές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την παραγωγή όπλων και άλλων στρατιωτικών προμηθειών με τα κορυφαία στελέχη αρκετών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Μέρι Μπάρα, διευθύνουσας συμβούλου της General Motors, και του Τζιμ Φάρλεϊ, διευθύνοντος συμβούλου της Ford Motor, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το Πεντάγωνο ενδιαφέρεται  ώστε οι εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό και την εργοστασιακή τους ικανότητα για να αυξήσουν την παραγωγή πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού, καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν εξαντλούν τα αποθέματα.

Οι συνομιλίες ήταν προκαταρκτικές και ευρείας κλίμακας, ανέφερe η Journal. Αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί κατασκευαστές ενδέχεται να χρειαστούν τις παραδοσιακές αμυντικές εταιρείες και ρώτησαν εάν οι αυτές θα μπορούσαν να στραφούν γρήγορα σε τέτοια γραμμή παραγωγής.

Η GE Aerospace και ο κατασκευαστής οχημάτων και μηχανημάτων Oshkosh ήταν μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Το Υπουργείο Άμυνας «έχει δεσμευτεί να επεκτείνει γρήγορα τη βιομηχανική βάση αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες για να διασφαλίσει ότι οι πολεμιστές μας θα διατηρήσουν ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα», δήλωσε στην WSJ αξιωματούχος του Πενταγώνου.

ΗΠΑ

Στρατιωτικά οχήματα της Oshkosh

Η βιομηχανία των ΗΠΑ σε πολεμική βάση

Οι συζητήσεις είναι οι τελευταίες από την κυβέρνηση για να θέσει την στρατιωτική βιομηχανία σε αυτό που ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε «πολεμική βάση».

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η πίεση της σύγκρουσης στα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι ο στρατός χρειάζεται περισσότερους εμπορικούς εταίρους για να αυξήσει γρήγορα τις προμήθειες πυρομαχικών και υλικού, όπως πυραύλους και τεχνολογία αντι-drone.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με στελέχη της βιομηχανίας των ΗΠΑ, αξιωματούχοι της άμυνας χαρακτήρισαν την ενίσχυση της παραγωγής όπλων ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Οι αξιωματούχοι ρώτησαν αν οι εταιρείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν καθώς το Πεντάγωνο επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγική ικανότητα και ζήτησαν επίσης από τα στελέχη να εντοπίσουν τα εμπόδια στην ανάληψη πρόσθετων εργασιών, από τις απαιτήσεις σύναψης συμβάσεων έως τα εμπόδια στη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η Oshkosh, με έδρα το Ουισκόνσιν, ξεκίνησε διάλογο με το Πεντάγωνο τον Νοέμβριο μετά την έκκληση του Χέγκσεθ προς τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή, δήλωσε ο Λόγκαν Τζόουνς, επικεφαλής ανάπτυξης για τον τομέα μεταφορών της εταιρείας.

Οι συζητήσεις της επικεντρώθηκαν στο «πού θα μπορούσαμε να φέρουμε αυτή την ικανότητα με τρόπο που να ταιριάζει με τις βασικές μας δυνατότητες», είπε.

Ενώ η Oshkosh κατασκευάζει οχήματα μεταφοράς στρατευμάτων για τον Στρατό και τους συμμάχους των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν προέρχεται από τον τομέα της άμυνας.

Οι νομοθέτες και το Πεντάγωνο έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα για την ικανότητα παραγωγής όπλων των ΗΠΑ, αφότου η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ άρχισαν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες όπλων στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο μεγαλύτερος αμυντικός προϋπολογισμός στην ιστορία

Το πρόσφατο αίτημα του Πενταγώνου για έναν προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος θα ήταν ο μεγαλύτερος του υπουργείου στη σύγχρονη ιστορία, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην κατασκευή πυρομαχικών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σημειώνεται πως η GM και η Ford συνεργάστηκαν με κατασκευαστές ιατρικών συσκευών για να παράγουν δεκάδες χιλιάδες αναπνευστήρες κατά τις πρώτες ημέρες της πανδημίας.

Η επαναχρησιμοποίηση της εγχώριας παραγωγής για στρατιωτική χρήση έχει προηγούμενο. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ σταμάτησαν την παραγωγή αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να παράγουν βομβαρδιστικά, κινητήρες αεροσκαφών και φορτηγά, ως το «Οπλοστάσιο της Δημοκρατίας» της Αμερικής.

Σήμερα, μεγάλο μέρος της στρατιωτικής παραγωγής γίνεται από περιορισμένο αριθμό εργολάβων. Ενώ πολλοί από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές των ΗΠΑ εκτός του παραδοσιακού αμυντικού τομέα έχουν ήδη συμβόλαια με το Πεντάγωνο, οι περισσότεροι έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και αξία σε δολάρια, καθώς συχνά περιορίζονται σε εξειδικευμένη έρευνα ή σε συγκεκριμένα προϊόντα.

Η GM έχει μια θυγατρική στον τομέα της άμυνας που κατασκευάζει ένα ελαφρύ όχημα πεζικού με βάση το pickup Chevrolet Colorado. Το πρόγραμμα – και άλλες πρωτοβουλίες της εταιρείας – αντιπροσωπεύουν μια αυξανόμενη ροή εσόδων, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα των εσόδων και της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να είναι ένας κορυφαίος υποψήφιος για την κατασκευή ενός μεγάλου οχήματος πεζικού για τον Στρατό των ΗΠΑ που θα αντικαθιστούσε το Humvee. Εκτός από τη μετακίνηση στρατευμάτων, το φορτηγό θα χρησίμευε ως κινητή βάση ισχύος και διοίκησης.

