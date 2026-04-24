Experts 24.04.2026, 07:00
Το κρυφό μήνυμα της νέας κρίσης 
Γιώργος Λαγαρίας

Οι αγορές δεν απαιτούν βεβαιότητα για να λειτουργήσουν. Αντιθέτως, τείνουν να αποδίδουν καλύτερα σε περιβάλλοντα αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι αποτιμήσεις ενσωματώνουν κινδύνους αλλά και προεξοφλούν προσαρμογές. Η τρέχουσα πετρελαϊκή και γεωπολιτική κρίση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής.

Παρά την παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς αγορές μετοχών παραμένουν ανθεκτικές, καταγράφοντας νέα υψηλά, ενώ οι αποδόσεις ομολόγων έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα επίπεδά τους. Η αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε ένα περιβάλλον επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Η εικόνα αυτή, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα θεμελιώδη μεγέθη.

Σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, οι κίνδυνοι είναι ουσιαστικοί. Η παρατεταμένη διακοπή μιας κρίσιμης ενεργειακής αρτηρίας αυξάνει το κόστος παραγωγής και επιβαρύνει τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η πιθανότητα διεύρυνσης της σύγκρουσης, με εμπλοκή επιπλέον γεωπολιτικών δυνάμεων, εντείνει την αβεβαιότητα και δυσχεραίνει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των προβλέψεων από διεθνείς οργανισμούς επιβεβαιώνουν την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ιδίως στην Ευρώπη.

Επιπλέον, η συζήτηση περί μέτρων περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως η ενίσχυση της τηλεργασίας, υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να επεκταθούν πέραν της ενεργειακής αγοράς, επηρεάζοντας άμεσα την παραγωγικότητα και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η απόκλιση μεταξύ αγορών και οικονομικής δραστηριότητας φαίνεται εντονότερη.

Ωστόσο, η ερμηνεία αυτής της απόκλισης απαιτεί προσοχή. Δεν πρόκειται απαραίτητα για εσφαλμένη αποτίμηση κινδύνου. Αντιθέτως, αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση στο επενδυτικό υπόδειγμα.

Η επιστροφή του πληθωρισμού έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη συμπεριφορά των επενδυτών. Σε ένα περιβάλλον όπου τα πραγματικά επιτόκια καταθέσεων παραμένουν χαμηλά ή αρνητικά, η διακράτηση ρευστότητας συνεπάγεται διαρκή διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση σε περιουσιακά στοιχεία με δυνητική υπεραπόδοση έναντι του πληθωρισμού καθίσταται όχι απλώς επιθυμητή αλλά αναγκαία.

Παράλληλα, η δομή των αγορών έχει μετασχηματιστεί. Η αυξημένη συμμετοχή θεσμικών κεφαλαίων, η ενίσχυση της παθητικής διαχείρισης μέσω ETF και η ευκολότερη πρόσβαση των ιδιωτών επενδυτών δημιουργούν μια πιο βαθιά και ρευστή αγορά. Επιπλέον, η συνδυαστική επίδραση δημοσιονομικής πολιτικής, κανονιστικής χαλάρωσης και έμμεσης στήριξης των τιμών περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου η ανάληψη επενδυτικού κινδύνου ανταμείβεται διαχρονικά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές διατηρούν τον ρόλο τους ως βασικό εργαλείο διατήρησης πραγματικής αξίας. Η ικανότητά τους να ενσωματώνουν αυξήσεις τιμών και να αντανακλούν την οικονομική δραστηριότητα τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές σε περιόδους μέτριου αλλά επίμονου πληθωρισμού.

Παρά ταύτα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το βασικό σενάριο δεν είναι αυτό της ανεξέλεγκτης πληθωριστικής έκρηξης. Οι αποπληθωριστικές δυνάμεις παραμένουν ενεργές. Η παγκοσμιοποίηση, αν και υπό πίεση, συνεχίζει να λειτουργεί μέσω των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική πρόοδος ενισχύουν την παραγωγικότητα και περιορίζουν το κόστος, ενώ οι δημογραφικές τάσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες συγκρατούν τη ζήτηση.

Για τις επιχειρήσεις, η συγκυρία απαιτεί αυξημένη προσαρμοστικότητα. Οι πιέσεις στο κόστος, οι πιθανές διαταραχές στην προσφορά και οι αλλαγές στα πρότυπα εργασίας δημιουργούν ένα πιο σύνθετο λειτουργικό περιβάλλον. Ωστόσο, η σχετική σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και η επάρκεια ρευστότητας λειτουργούν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες.

Για τους επενδυτές, και ιδίως για τους θεσμικούς διαχειριστές κεφαλαίων, το συμπέρασμα είναι σαφές: η διατήρηση επενδυτικής έκθεσης αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα. Η αβεβαιότητα δεν πρέπει να οδηγεί σε αποεπένδυση, αλλά σε ενεργητική διαχείριση της έκθεσης και των κινδύνων. Οι διορθώσεις της αγοράς συνιστούν ευκαιρίες επανατοποθέτησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πειθαρχημένου επενδυτικού πλαισίου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενίσχυση μηχανισμών παρακολούθησης κινδύνου και η έγκαιρη αναγνώριση σημείων καμπής καθίστανται κρίσιμες. Η αυξημένη γεωπολιτική μεταβλητότητα υποδηλώνει ότι οι κύκλοι κρίσεων ενδέχεται να είναι συχνότεροι. Για τον στρατηγικό επενδυτή, αυτό δεν αποτελεί απειλή αλλά δομική ευκαιρία δημιουργίας αξίας.

Συνολικά, η τρέχουσα κρίση δεν αναιρεί το επενδυτικό αφήγημα. Αντιθέτως, το ενισχύει. Σε ένα κόσμο όπου ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα επανέρχονται ως μόνιμα χαρακτηριστικά, η επένδυση παραμένει ο βασικός μηχανισμός διατήρησης και ενίσχυσης του πλούτου.

