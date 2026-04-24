OT Delphi Economic Forum XI – Φαραντούρης: Πάταξη ακρίβειας με ρυθμιστικά, ελεγκτικά και δημοσιονομικά μέτρα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα έπρεπε να μας επηρεάσει τόσο στην Ελλάδα, ισχυρίστηκε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στον δημοσιογράφο του ΟΤ, Γιάννη Αγουρίδη, στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI.

Υποστήριξε πως η παγκόσμια αγορά έχει δείξει πως έχει αντισώματα στις υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι δύσκολα θα εκτραχυνθεί η κατάσταση και ότι δε θα δούμε τιμές 1500 ή 200 δολ. στο αργό πετρέλαιο. Στην Ελλάδα όμως μέσα σε 24ώρες από την έναρξη του πολέμου, είδαμε την ντομάτα στα 4 ευρώ και την αμόλυβδη στην αντλία στα 2 ευρώ. Όλα αυτά ο κ. Φαραντούρης τα απέδωσε στις στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς που λειτουργούν σε βάρος της τσέπης των ελλήνων καταναλωτών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλούς κρίκους από τις εισαγωγές μέχρι τη μεταποίηση και τον πρωτογενή και αγροτοδιατροφικό τομέα, υπάρχουν ολιγοπώλια παντού, και όπου υπάρχουν λίγοι παίκτες αυτοίο ορίζουν και τις τιμές, υποστήριξε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.

Ο κ. Φαραντούρης επισήμανε την ανάγκη πάταξης της ακρίβειας με ρυθμιστικά, ελεγκτικά και δημοσιονομικά μέτρα. Ανέφερε ως παράδειγμα το χρηματιστήριο ενέργειας όπου όταν στον πόλεμο της Ουκρανίας εκτινάχθηκαν οι τιμές στο φυσικό αέριο, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέσμευση την τιμή της κιλοβατώρας από το φυσικό αέριο, όπως έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης πρότεινε τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων όπως π.χ. τη μείωση των έμμεσων φόρων π.χ. ΦΠΑ, όπως έκανε η Κύπρος και άλλες χώρες.

Για να χτυπηθεί η ακρίβεια χρειάζεται να πληγούν οι εναρμονισμένες πρακτικές έτσι ώστε όντως εάν μειωθεί ο ΦΠΑ αυτή η μείωση να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

Επίσης ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στα ουρανοκατέβατα κέρδη εταιρειών όπου σε άλλες χώρες φορολογήθηκαν εκτάκτως ενώ στην Ελλάδα αρνήθηκε ένα τέτοιο μέτρο η κυβέρνηση.

Τέλος αναφερόμενος στην μελλοντική του πολιτική τοποθέτηση τόνισε ότι δεν θα παραμείνει ανεξάρτητος εσαεί, ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος αλλά ουσιαστικά έκλεισε σε συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χαρκτήρισε ως τον πιο συγκροτημένο πολιτικό πόλ της αντιπολίτευσης, με πρόγραμμα, πολιτικά όργανα εκπτροσώπησης , ενώ κάλεσε σε συσπείρωση δυνάμεων και όχι άλλο κατακερματισμό.