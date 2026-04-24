ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο – Η έρευνα του Bloomberg

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Απρίλιο

World 24.04.2026, 14:00
Σχολιάστε
Τζούλη Καλημέρη

Μια αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο του 2026 και αλλαγή πολιτικής το 2027 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η πρόβλεψη της έρευνας που διενήργησε το Bloomberg.

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα πλην ενός εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 2% στην συνεδρίαση του Απριλίου. Προβλέπουν ότι τον Ιούνιο, όταν τα στοιχεία που θα λάβει μέχρι τότε θα προσφέρουν μια καλύτερη εικόνα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, η κεντρική τράπεζα θα αποφασίσει να αυξήσει τα επιτόκια.

Οι μισοί από όσους προβλέπουν αύξηση τον Ιούνιο αναμένουν επίσης τουλάχιστον μία μείωση μέχρι το τέλος του 2027. Η μέση εκτίμηση δείχνει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα επιστρέψει στο 2% τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα οι αγορές συμφωνούν ότι  ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην Πέμπτη ωστόσο τιμολογούν δύο αυξήσεις κατά 0,25% αυτή τη χρονιά. Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στην έρευνα συμφωνούν.

Ο πληθωρισμός

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν προλειάνει το έδαφος λέγοντας ότι δεν είναι πιθανό να έχουν τις πληροφορίες στην συνεδρίαση του Απριλίου για να προσδιορίσουν εάν το αυξανόμενο κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει μετατοπίσει σημαντικά τις προσδοκίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τον πληθωρισμό.

Ο Ντένις Σεν, λέκτορας στη Διεθνή Σχολή Διοίκησης του Πολυτεχνείου του Βερολίνου, ο οποίος προβλέπει μόνο μία κίνηση, αναφέρει ότι μετά τις απότομες αυξήσεις των μισθών κατά τη διάρκεια της τελευταίας κρίσης πληθωρισμού, το όριο της ΕΚΤ ενδέχεται να είναι χαμηλότερο από ό,τι φαίνεται.

«Δεν απαιτείται απόδειξη για τη δημιουργία μισθολογικής σπείρας — αρκεί μόνο ένας αξιόπιστος κίνδυνος για κάτι τέτοιο» εξηγεί. «Μια «αύξηση ασφαλείας» 25 μονάδων βάσης ταιριάζει σε αυτό το σενάριο: συγκρατημένη ως προς το μέγεθος, αλλά αποφασιστική ως προς το μήνυμα.»

Αυτό θα ταιριάζει με ένα επιχείρημα που προέβαλε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ τον περασμένο μήνα, υποδηλώνοντας ότι η ΕΚΤ δεν θα μπορούσε να αφήσει μια υπέρβαση του πληθωρισμού εντελώς χωρίς αντιμετώπιση.

«Η ΕΚΤ πιθανότατα εξακολουθεί να θεωρεί ότι η υπέρβαση του πληθωρισμού δικαιολογεί κάποια νομισματική σύσφιγξη φέτος.» υποστηρίζουν οι Ντέιβιντ Πάουελ και Σιμόνα Ντέλε Κιάιε, του Bloomberg Economics. Διατηρούμε την πρόβλεψή μας για αύξηση τον Ιούνιο, αν και εξακολουθεί να εξαρτάται από ένα σενάριο επίμονα υψηλών τιμών των εμπορευμάτων, όπως στο βασικό μας σενάριο».

To βασικό σενάριο της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ έχει επεξεργαστεί τρία εναλλακτικά σενάρια για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία της ευρωζώνης. Οι κίνδυνοι στο βασικό σενάριο, που προβλέπει πληθωρισμό 2,6% φέτος και 2% το 2027, θεωρούνται ανοδικοί, με σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων να ανησυχούν ότι θα παραμείνει πάνω από τον στόχο μεσοπρόθεσμα.

Ενώ όλοι οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα λένε ότι η επόμενη πολιτική κίνηση είναι πιο πιθανό να είναι μια αύξηση – σε σύγκριση με το 80% πριν από τη συνάντηση του περασμένου μήνα, εννέα στους 10 δεν έχουν δει καμία ένδειξη ότι οι προσδοκίες αποσταθεροποιούνται.

«Οι κίνδυνοι πληθωρισμού έχουν ήδη μετατοπιστεί προς την υπερβολή, με πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί» εκτιμά η Μαρία Μαρτίνεζ, διαπραγματεύτρια στην Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. «Η ΕΚΤ παραμένει επιφυλακτική, με ένα μέτριο προς χαμηλό όριο για την ανάληψη δράσης.»

Ανήκει στα δύο τρίτα των ερωτηθέντων που συμφωνούν με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκτιμώντας ότι η κατάσταση στην ευρωζώνη βρίσκεται κάπου μεταξύ του βασικού σεναρίου της ΕΚΤ και του δυσμενούς σεναρίου της.

Περίπου το 73% των οικονομολόγων στην έρευνα αναμένουν ότι η εκεχειρία θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Από αυτούς, οι μισοί εκτιμούν ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις θα είναι αισθητές για έξι μήνες ή και περισσότερο.

Η θητεία της Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ έχει δηλώσει ότι η τρέχουσα κατάσταση καθιστά λιγότερο πιθανό να παραιτηθεί πρόωρα όπως υπαινίσσονται φήμες λέγοντας στο Bloomberg Television ότι θα παραμείνει τουλάχιστον όσο υπάρχουν «μεγάλα σύννεφα στον ορίζοντα».

Σχεδόν το 80% των οικονομολόγων την πιστεύουν και λένε ότι θα εκτίσει τη θητεία της, η οποία λήγει το 2027.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies