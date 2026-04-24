Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

World 24.04.2026, 22:55
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Μπροστά σε επώδυνες επιπτώσεις βρίσκεται το Ιράν, με τις ενεργειακές του υποδομές να έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά.

Η στρατηγική που ακολουθεί μέχρι στιγμής συμπυκνώνεται στην πρόκληση οικονομικής ζημίας. Τα χτυπήματα που επέφερε στις ενεργειακές υποδομές γειτονικών κρατών του Κόλπου και το δυνατό «χαρτί» του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Βέβαια, το καθεστώς βρισκόταν ήδη πριν από τον πόλεμο υπό την πίεση διεθνών κυρώσεων. Η κατάσταση αυτή είχε ωθήσει τον πληθωρισμό ήδη το 2025 πάνω από το 50%.

Από την έναρξη της σύρραξης, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κατέγραψε εκρηκτική άνοδο κατά 105% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2026 (από το 64% τον Οκτώβριο του 2025), ενώ ο πληθωρισμός σε ψωμι και δημητριακά σκαρφάλωσε στο 140%.

Σε αυτό το πλάισιο, οι ιρανικές τράπεζες ξεκίνησαν την έκδοση χαρτονομισμάτων 10 εκατ. ιρανικών Ριάλ τον Μάρτιο του 2026.

Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποστηρίξε σε πρόσφατη έκθεσή του ότι η οικονομία του Ιράν θα συρρικνωθεί φέτος κατά 6,1%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αγγίξει το 68,9%.

Διπλή οικονομική πίεση στο Ιράν

Διπλός φαίνεται ότι είναι ο αντίκτυπος του κλεισίματος των Στενών, ειδικά μετά τον ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ.

Καθότι το 90% του διεθνούς εμπορίου του Ιράν χρησιμοποιεί το πέρασμα του Ορμούζ, όπως ανέφερε ο Miad Maleki, senior fellow στο FDD, τότε ο αποκλεισμός θα μπορούσε να μειώσει ως και 70% τα έσοδα από τις εξαγωγές, βάσει της εκτίμησης του Jason Tuvey, οικονομολόγου στο Capital Economics.

Το Ιράν αντιμετωπίζει προκλήσεις και στο εσωτερικό. Πιο ειδικά, έχει εμφανιστεί πτώση εγχώριας ζήτησης αλλά και μείωση στις εισαγωγές.

Ένας επιπλέον παράγοντας πίεσης είναι το ενδεχόμενο κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ στις κινεζικές τράπεζες που υποστηρίζουν το ιρανικό εμπόριο πετραλάιου.

Το ενδεχόμενο αυτό θα μπορούσε να «βυθίσει» μια από τις κύριες «σανίδες σωτηρίας της Τεχεράνης και να επισπεύσει μια κατάσταση όπου το ισοζύγιο πληρωμών του Ιράν θα βρεθεί σε αδιέξοδο», ανέφερε ο Robin Brooks, συνεργάτης στο think tank Brookings Institution.

Ιράν

Για το Ιράν, τα Στενα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική του αναβίωση

Σημάδια αντοχής

Για το Ιράν, τα Στενα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική του αναβίωση. Ως εκ τούτου, δεν φαίνεται ρεαλιστικό ένα σενάριο εγκατάλειψης ελέγχου του θαλασσίου περάσματος στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ούτε όμως και μια πλήρης οικονομική κατάρρευση φαίνεται πιθανή, αφού η χώρα έχει εξοικειωθεί εδω και 15 χρόνια στην αντιμετώπιση οικονομικών κυρώσεων, ενώ είχε θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα ενεργειακών συναλλαγών που παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

«Εφόσον επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα άρει τις κυρώσεις και θα απελευθερώσει την ιρανική οικονομία από την ‘τιμωρία’ όπου βρίσκεται εδώ και τέσσερις δεκαετίες, η χώρα μπορεί να ανακάμψει γρηγορότερα από ό,τι πολλοί αναμένουν» υπογραμμίζει ο Amir Handjani, συνεργάτης στο Atlantic Counsil.

Η ανοικοδόμηση θα χρειαστεί πάνω από 10ετία

Ήδη περί τα μέσα του Απριλίου η κεντρική τράπεζα του Ιράν προειδοποίησε τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο οικονομίας της χώρας θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με πηγές του Iran International.

Αρκετά μεγάλα αεροδρόμια έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ χτυπήθηκαν επίσης πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και πετροχημικές εγκαταστάσεις, που είναι κεντρικές για τα έσοδα από τις εξαγωγές και τις βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού του Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες του Κόλπου που χτυπήθηκαν από το Ιράν προσπαθούν να παρακάμψουν τα Στενα, τονισε η Lucila Bonilla, οικονομολόγος στο Oxford Economics.

«Δεν γνωρίζουμε αν ο πολεμος θα συνεχιστεί, αν θα έχουμε μια συμφωνία είτε όχι, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το Ιράν έχει ένα ασθενέστερο νόμισμα και πολύ υψηλό πληθωρισμό», υπογράμμισε η ίδια στο CNBC στις 21 Απριλίου, προσθέτωντας: «Το Ιράν θα έχει επίσης ενα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο πλαίσιο της αναδρομολόγησης πλοίων για την αποφυγή των Στενων του Ορμούζ θα έχει ασθενέστερο πλεονέκτημα από αυτό που πίστευε ότι θα είχε».

FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion
Αεροπορικές εταιρείες: Το καλό, το κακό και το… χειρότερο σενάριο λόγω της έλλειψης καυσίμων
World

Αγώνας δρόμου για τις αεροπορικές - Τα 3 σενάρια
Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές
World

Στενή συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά
Τραμπ: Απειλεί με δασμούς το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις τεχνολογικές εταιρείες
World

Εμπορικό τελεσίγραφο Τραμπ προς Ηνωμένο Βασίλειο για τον φόρο των Big Tech

OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κράτησαν οι 2.220 μονάδες κόντρα στην πτώση ΔΕΗ και τραπεζών

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία είχε να διαχειριστεί την ανακοίνωση της ΔΕΗ για ΑΜΚ ύψους 4 δισ. και από την άλλη τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;
Business

ΔΕΗ: Η στρατηγική πίσω από την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ο Γ. Στάσσης ανακοίνωσε ότι συζητά με τρεις hyperscalers για το ΑΙ Giga Data Center στην Κοζάνη. Τι άλλες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει η ΑΜΚ;

Μάχη Τράτσα
Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Google, Microsoft και Nvidia έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε data centers και ψηφιακή υποδομή στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Στους λιγότερο κερδισμένους προορισμούς της Μεσογείου η χώρα μας
Τουρισμός

Ο πόλεμος αλλάζει τις τουριστικές ροές - Ποιες χώρες κερδίζουν

Ο ελληνικός τουρισμός μετατοπίζεται προς τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, εξαιτίας της κρίσης της Μέσης Ανατολής - Ποιες χώρες αυξάνουν μερίδια

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Προσαύξηση της σύνταξης ανά πενταετία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσο αυξάνεται η σύνταξη για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει ρύθμιση για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της απασχόλησης του συνταξιούχου

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών

Το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών για τα ψυχεδελικά φάρμακα αυξάνεται.

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Αεροπορικές εταιρείες: Το καλό, το κακό και το… χειρότερο σενάριο λόγω της έλλειψης καυσίμων
World

Αγώνας δρόμου για τις αεροπορικές - Τα 3 σενάρια

Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για τις αεριπορικές εταιρείες αλλά και για τους ταξιδιώτες με φόντο τα προβλήματα με τα αεροπορικά καύσιμα

Μελίνα Ζιάγκου
Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές
World

Στενή συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά το οποίο αφορά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού απο την εξερεύνηση και την εξόρυξη έως την επεξεργασία, και την ανακύκλωση

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις τεχνολογικές εταιρείες
World

Εμπορικό τελεσίγραφο Τραμπ προς Ηνωμένο Βασίλειο για τον φόρο των Big Tech

Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με υψηλούς δασμούς τη Βρετανία, αν δεν καταργήσει τον ψηφιακό φόρο που πλήττει αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς

Hasbro: Iσχυρές πωλήσεις πρώτου τριμήνου παρά την κυβερνοεπίθεση – Άνοδος της μετοχής
World

Η Hasbro «αντέχει» το cyber πλήγμα και ξεπερνά τις προβλέψεις της αγοράς

Οι ισχυρές πωλήσεις και η κυβερνοεπίθεση διαμορφώνουν ένα μικτό αλλά θετικό τρίμηνο για την Hasbro

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Το υπουργείο Δικαιοσύνης κλείνει την έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ
World

Τέλος στο θρίλερ Πάουελ – Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα ηγεσία της Fed

Η αμερικανική Δικαιοσύνη βάζει τέλος στην έρευνα για τον Τζερόμ Πάουελ, αφαιρώντας ένα κρίσιμο εμπόδιο από τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στην κορυφή της Fed

Νατάσα Σινιώρη
S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Economy

Στάση αναμονής από S&P για την Ελλάδα – Κρατά το BBB και «κοιτά» Οκτώβριο

Η S&P κράτησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, επιλέγοντας προσεκτική στάση λόγω διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων

FDA: Χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών
World

Η FDA χορηγεί τρεις άδειες για ταχύτερη έγκριση ψυχεδελικών ουσιών

Το ενδιαφέρον των φαρμακευτικών εταιρειών για τα ψυχεδελικά φάρμακα αυξάνεται.

Κυβερνοασφάλεια: Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας… καταναλωτικές συσκευές
Τεχνολογία

Κινέζοι χάκερς κλέβουν δυτικά μυστικά στοχεύοντας... καταναλωτικές συσκευές

Οι χάκερ της κινεζικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τακτικά τεράστια δίκτυα παραβιασμένων συσκευών, όπως οικιακούς δρομολογητές και έξυπνα ψυγεία

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την Intel και ελπίδες για αποκλιμάκωση με το Ιράν
Markets

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street – Η Intel απογείωσε τον Nasdaq

Οι προσδοκίες για επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Intel οδήγησαν S&P 500 και Nasdaq σε νέα ρεκόρ

Ιράν: Σε «ελεύθερη πτώση» η ιρανική οικονομία εν μέσω πληθωρισμού και ναυτικού αποκλεισμού
World

Ιράν: Μια οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Ισχυρή πίεση αντιμετωπίζει η οικονομία του Ιράν, με τις μειώσεις των εξαγωγών και τον καλπάζοντα πληθωρισμό να διαμορφώνουν ένα εύθραυστο σκηνικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
World

Ο πόλεμος στο Ιράν «καίει» τη fast fashion

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΗ: Μέσω δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό η ΑΜΚ
Business

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ της ΔΕΗ σε Ελλάδα και εξωτερικό

Με την Αύξηση Μετοχικου Κεφαλαίου η ΔΕΗ στοχεύει στη χρηματοδοτήση των επενδύσεών της και στην ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ
Πολιτική

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γάλλος πρόεδρος - Νωρίτερα το απόγευμα ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε με τον Κυριακό Μητσοτάκη σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά

Αεροπορικές εταιρείες: Το καλό, το κακό και το… χειρότερο σενάριο λόγω της έλλειψης καυσίμων
World

Αγώνας δρόμου για τις αεροπορικές - Τα 3 σενάρια

Πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για τις αεριπορικές εταιρείες αλλά και για τους ταξιδιώτες με φόντο τα προβλήματα με τα αεροπορικά καύσιμα

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος» στο νέο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ
Business

Citi για ΔΕΗ: «Μετασχηματιστική ανάπτυξη με βραχυπρόθεσμο κόστος»

Η Citi θεωρεί ότι η στρατηγική είναι συνεκτική και μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ΔΕΗ σε αγορές με αυξανόμενη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά

ΥΠΕΝ: «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» – 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται με επιδότηση άνω των 125 εκατ. ευρώ
Green

«Πράσινο φως» για 37.000 νοικοκυριά στο πρόγραμμα θέρμανσης

Πάνω από 37.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με συνολική επιδότηση που ξεπερνά τα 125 εκατ. ευρώ

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»
Business

Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»

Η Group Technology & AI Advisor της Alter Ego Media, Rosie Allimonos, εστίασε στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο των μίντια

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για επένδυση στο gaming.
Business

Β. Βαρδινογιάννης (Couch Heroes): Επενδυτική ευκαιρία το online gaming

Ο CEO της Couch Heroes, Βαρδής Βαρδινογιάννης μίλησε στο Delphi Economic Forum για τις προοπτικές του online gaming και τις δυνατότητες της Ελλάδας

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα
Delphi Economic Forum XI

OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Ολες οι συζητήσεις και αναλύσεις που έγιναν την 3η μέρα στο OT Delphi Economic Forum XI

Google: Επενδύει έως και 40 δισ. δολάρια στην Anthropic
Tεχνητή νοημοσύνη

Επένδυση-μαμούθ 40 δισ. της Google στην Anthropic

Η Anthropic σύναψε συμφωνία με την Broadcom και την Google για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα αυτό το μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Κρίσιμα ορυκτά: Σε συντονισμό ΗΠΑ και ΕΕ για τον εφοδιασμό και τις εμπορικές πολιτικές
World

Στενή συνεργασία ΗΠΑ-ΕΕ για τον εφοδιασμό σε κρίσιμα ορυκτά

Οι δυο πλευρές υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά το οποίο αφορά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού απο την εξερεύνηση και την εξόρυξη έως την επεξεργασία, και την ανακύκλωση

