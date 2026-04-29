Γαλλία: Συντομότερες διακοπές και σε κοντινούς προορισμούς σχεδιάζουν τα νοικοκυριά

Κακά μαντάτα για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο έρχονται από τη Γαλλία. Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο προορισμό θερινών διακοπών για τους Γάλλους τουρίστες με τις αφίξεις να έχουν εκτιναχθεί κατά 29% υψηλότερα από το 2019. Πέρυσι η μείωση κατά 6,7% του αριθμού των αφίξεων συγκριτικά με το 2024 αντισταθμίστηκε από την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη, που ενισχύθηκε στα 864 ευρώ. Στην αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης φαίνεται πως θα πρέπει να ποντάρουν κι εφέτος οι Έλληνες ξενοδόχοι και εστιάτορες για να αντισταθμίσουν την περαιτέρω μείωση των τουριστικών αφίξεων από τη Γαλλία, που δείχνουν οι τάσεις στην αγορά.

Πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Ifop για λογαριασμό της Alliance France Tourisme (AFT) έδειξε συγκεκριμένα ότι οι Γάλλοι παραθεριστές σχεδιάζουν διακοπές μικρότερης διάρκειας, με προϋπολογισμό ψαλιδισμένο και σε προορισμούς πιο κοντινούς, ει δυνατόν σε δωρεάν καταλύματα συγγενών και φίλων, όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν.

Σφίγγουν το ζωνάρι

«Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι Γάλλοι προσανατολίζονται ολοένα και περισσότερο σε πιο λιτές θερινές διακοπές. Το καλοκαίρι του 2026 προοιωνίζεται μια σημαντική κάμψη της τουριστικής κίνησης», αναφέρει η AFT σε δελτίο τύπου που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Ifop για λογαριασμό της AFT, το 68% των Γάλλων σχεδιάζουν να φύγουν για διακοπές τουλάχιστον μίας εβδομάδας εφέτος το καλοκαίρι. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 77%. Επιπλέον, μόνο το 37% των ερωτηθέντων δήλωσαν βέβαιοι ότι θα φύγουν για καλοκαιρινές διακοπές, σε σύγκριση με το 50% πέρυσι, κάτι που αντανακλά μια «αύξηση της αβεβαιότητας για το μέλλον», σύμφωνα με την Ifop.

Σημειωτέον ότι πρόκειται για διαδικτυακή έρευνα που διενήργησε από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου 2026 η Ifop σε 1.002 άτομα αντιπροσωπευτικά του γαλλικού πληθυσμού. Η Alliance France Tourisme, που παρήγγειλε την έρευνα, είναι μια δεξαμενή σκέψης που στηρίζουν μεγάλες εταιρείες του τουριστικού κλάδου στη Γαλλία, όπως είναι η αεροπορική εταιρεία Air France, η ξενοδοχειακή Accor ή η Compagnie des Alpes, που λειτουργεί χιονοδρομικά κέντρα.

Το πνεύμα πρόθυμο

Η διάθεση πάντως των Γάλλων για «φευγιό» δεν φαίνεται να κάμπτεται. Θα έλεγε κανείς ότι το πνεύμα για νέες θερινές αποδράσεις είναι πρόθυμο, όπως άλλωστε και η σαρξ. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τα διαθέσιμα μέσα, με τους πόρους δηλαδή που έχει κανείς στη διάθεσή του για να δαπανήσει.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποια κατάρρευση σε ό,τι αφορά τις προθέσεις των Γάλλων να ταξιδέψουν. Δείχνει ότι οι Γάλλοι παραμένουν πολύ προσηλωμένοι στην ιδέα των διακοπών, αλλά ότι οι πρώτες επιπτώσεις της τρέχουσας κατάστασης αρχίζουν να γίνονται αισθητές λόγω της συνδυασμένης επίδρασης των ανησυχιών για την ασφάλεια και λόγω των αυξημένων περιορισμών στους προϋπολογισμούς των οικογενειών», σημειώνει ο πρόεδρος της Alliance France Tourisme, Ντομινίκ Μαρσέλ.

Συνέπεια όλων αυτών είναι οι Γάλλοι να στρέφονται εφέτος σε εύκολα προσβάσιμους προορισμούς που θεωρούνται περισσότερο ασφαλείς. Το 71% επιλέγει να περάσει τις θερινές του διακοπές στη Γαλλία (ποσοστό αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2025). Το 23% δηλώνει ότι θα ταξιδέψει στην Ευρώπη (από αυτή τη δεξαμενή ελπίζει να εξασφαλίσει και πάλι τη μερίδα του λέοντος ο ελληνικός τουριστικός κλάδος) και μόνο το 9% των ερωτηθέντων ετοιμάζει τις βαλίτσες του για προορισμούς μεγάλων αποστάσεων.

Εισοδηματικές ανισότητες

«Οι ανισότητες στην πρόσβαση στις διακοπές παραμένουν σημαντικές», σημειώνει η Alliance France Tourisme και εξηγεί ότι «το 84% των ομάδων υψηλότερου εισοδήματος σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, σε σύγκριση με μόνο το 58% των ομάδων χαμηλότερου εισοδήματος».

Εξάλλου οι περιορισμοί των οικογενειακών προϋπολογισμών «αναμένεται να αυξηθούν απότομα το 2026», σύμφωνα με το δελτίο τύπου της AFT. Βάσει της έρευνας, ο μέσος προϋπολογισμός για διακοπές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τρέχοντος έτους περιορίζεται στα 1.530 ευρώ, είναι δηλαδή μειωμένος κατά περίπου 150 ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2025.

Ειδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς Γάλλους σχεδιάζουν να μειώσουν τον προϋπολογισμό των διακοπών τους, κυρίως μειώνοντας τη διάρκεια ή τη συχνότητα των ταξιδιών τους (61%), περιορίζοντας τις προπληρωμές τους για κρατήσεις καταλυμάτων, μεταφορικών μέσων, εισιτηρίων εκδηλώσεων κλπ. (60%) και αναζητώντας φθηνότερες προσφορές (47%). Περίπου το 86% των Γάλλων δηλώνουν ότι θα χρηματοδοτήσουν τις διακοπές τους από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό των διακοπών έχουν σημαντική επίπτωση στην επιλογή καταλύματος. Έτσι το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι θα παραθερίσουν σε προορισμό όπου διαθέτουν δωρεάν διαμονή αυξήθηκε εφέτος από το 22% στο 32% για σύντομες διακοπές και από το 20% στο 31% για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας.

Μακρόν και φτώχεια

Παντού στον κόσμο διακοπές πηγαίνουν κατά κανόνα οι μεσαίες και υψηλές εισοδηματικές τάξεις. Ξεχωριστή έρευνα της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας της Γαλλίας INSEE έδειξε ωστόσο σημαντική αύξηση της φτώχειας στη χώρα την περίοδο 2017-2023, κάτι που μεταφράζεται σε φτωχοποίηση ενός μέρους του πληθυσμού και κατά συνέπεια στέρηση των όποιων δυνατοτήτων για διακοπές και εν γένει για αναψυχή διέθεταν.

Η Γαλλία είχε 9,8 εκατομμύρια ανθρώπους που ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας το 2023, ενώ το 2017 οι φτωχοί ήταν 8,6 εκατομμύρια. Μιλάμε για αύξηση της φτώχειας κατά 1,2 εκατομμύρια κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Μακρόν, που συνέπεσε βέβαια και με το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19.

«Η μαζική αύξηση της φτώχειας επηρεάζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους μεγαλύτερων ηλικιών και τα άτομα άνω των 65 ετών, των οποίων το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2017 και 2023 και έφθασε στο 15,4%», σύμφωνα με τα στοιχεία του INSEE.

Εξεταστική Επιτροπή

Το Ινστιτούτο υπογραμμίζει ότι η έξαρση της φτώχειας έχει συνέπειες στην καθημερινή ζωή των Γάλλων, επηρεάζοντας για παράδειγμα τη δυνατότητά τους για επαρκή θέρμανση ή και σίτιση. Τα ευρήματα της έρευνας στάθηκαν αφορμή για να συσταθεί στη γαλλική Εθνοσυνέλευση Εξεταστική Επιτροπή που θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια και τις συνέπειες από την εκτίναξη της φτώχειας από το 2017 και εντεύθεν.

Η Εξεταστική Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης «τις ελλείψεις των δημοσίων πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας», όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Από το 2017 και την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία η φτώχεια αυξάνεται σταθερά στη Γαλλία», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, καθώς με δική της πρωτοβουλία συστήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή