Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία

Τα κλεισίματα εργοστασίων στη Γαλλία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% πέρυσι μετά την αυξανόμενη πίεση από τους Ασιάτες ανταγωνιστές και το πλήγμα από τους δασμούς των ΗΠΑ, ενώ ο αριθμός των νέων ενάρξεων μειώθηκε.

Εταιρείες, από τη χαλυβουργία ArcelorMittal έως τον προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν μετά από μια πτώση της ζήτησης.

Περίπου 160 εργοστάσια έκλεισαν το 2025 σε σύγκριση με 121 που κατέβασαν ρολά το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή από το υπουργείο Οικονομικών, τα οποία επικαλέστηκαν επίσης τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Περίπου 103 εργοστάσια άνοιξαν πέρυσι, σε σύγκριση με 115 το 2024.

Ποιοι κλάδοι μεταποίησης πλήττονται στη Γαλλία

Μεταξύ των τομέων που επλήγησαν περισσότερο από κλεισίματα ή σημαντικές περικοπές παραγωγής είναι τα αγροδιατροφικά, οι μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά και οι κατασκευές.

Εταιρείες, από τη χαλυβουργία ArcelorMittal έως τον προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν μετά από μια πτώση της ζήτησης.

«Η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος έχει βαρύνουσα σημασία», αναφέρει το υπουργείο στην έκθεσή του.

Η ArcelorMittal δήλωσε πέρυσι ότι θα περικόψει περίπου 600 θέσεις εργασίας σε επτά εγκαταστάσεις στη βόρεια Γαλλία, καθώς η ευρωπαϊκή χαλυβουργία αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση. Η χημική εταιρεία Arkema έκλεισε επίσης ορισμένες δραστηριότητες σε μια εγκατάσταση στη χώρα.

Στα τέλη του 2024, η Valeo ανέφερε ζοφερές προοπτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ανταγωνισμό από φθηνότερα κινεζικά προϊόντα, όταν ανακοίνωσε σχέδια για κλείσιμο δύο εργοστασίων στη Γαλλία.

Η έρευνα της κυβέρνησης δεν λαμβάνει υπόψη την αξία μιας τοποθεσίας. Τόσο ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλιακών πάνελ όσο και το νέο εργοστάσιο μιας νεοφυούς επιχείρησης υπολογίζονται ως μία μονάδα.