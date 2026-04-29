Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά πάγωμα κονδυλίων για τη Σλοβακία

Ανησυχίες για τον σεβασμό στο κράτος δικαίου από την κυβέρνηση του Φίτσο στη Σλοβακία εκφράζει το Ευρωκοινοβούλιο. Καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πάγωμα κονδυλίων για την Μπρατισλάβα.

Κόσμος 29.04.2026, 21:45
Η Σλοβακία κινδυνεύει να ακολουθήσει τον δρόμο της Ουγγαρίας, καθώς ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο τείνει να ακολουθήσει την πορεία του συμμάχου του Βίκτορ Όρμπαν, αναφορικά με το κράτος δικαίου.

Η Σλοβακία, από την εκλογή του Ρόμπερτ Φίτσο, παρακολουθείται στενά από τις Βρυξέλλες. Επίσης, το κόμμα του Smer έχει αποβληθεί από την Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, λόγω των πολιτικών που ακολουθεί. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έχει επικρίνει δημόσια δικαστές που έλαβαν αποφάσεις κατά μελών του κόμματός του (Smer). Επίσης, τους έχει απειλήσει με κυρώσεις.

Επίσης, η κυβέρνησή του προσπάθησε να αντικαταστήσει το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα με νέο θεσμό. Η κίνηση αυτή επίσης επικρίθηκε από την ΕΕ. Επιπλέον, έχει προαναγγείλει νομοθεσία που στοχεύει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό, χαρακτηρίζοντάς τις «ξένους πράκτορες».

Η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε με 418 ψήφους υπέρ έναντι 207 ψήφισμα, με το οποίο καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες αιρεσιμότητας. Οι διαδικασίες αυτές θα μπορούσαν τελικά να αναστείλουν τα κονδύλια της ΕΕ για τη Σλοβακία.

Ο εισηγητής του ψηφίσματος, Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Ντάνιελ Φρόιντ, είπε αναφερόμενος στον Ρόμπερ Φίτσο: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει ένας νέος Όρμπαν. Κι αυτό επειδή ο ίδιος λέει ότι θέλει να είναι σαν τον Όρμπαν». Ο ευρωβουλευτής επισήμανε ότι το πάγωμα κονδυλίων προς την Ουγγαρία και την Πολωνία στο παρελθόν είναι αποτελεσματικό μέτρο. Και μπορεί μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου.

Το ψήφισμα σημειώνει, εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες εκτροπές από το κράτος δικαίου και την έρευνα της OLAF. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία κατά της διαφθοράς στην ΕΕ είχε επίσης ζητήσει –και πετύχει μείωση κατά 1,225 εκατομμύρια ευρώ στα κονδύλια που λαμβάνει η Σλοβακία. Οι ευρωβουλευτές επισήμαναν επίσης, ύποπτες περιπτώσεις απάτης που αφορούν συντάξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και συνδέονται με συμμάχους της κυβέρνησης. Τέλος, επικρίνει Σλοβάκους αξιωματούχους για φερόμενες απειλές κατά των ευρωβουλευτών κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους για παρακολούθηση του κράτους δικαίου στην Μπρατισλάβα.

Ποιοι καταψήφισαν

Οι Σλοβάκοι ευρωβουλευτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αντιπολίτευσης, ψήφισαν κατά του ψηφίσματος. Εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος Hlas-SD και του αντιπολιτευόμενου κόμματος KDH υποστήριξαν ότι η κίνηση αυτή θα έβλαπτε τους πολίτες, όχι την κυβέρνηση.

Παρά το μήνυμα που στέλνει το Ευρωκοινοβούλιο, η απόφασή του για τη Σλοβακία δεν είναι δεσμευτική εντολή. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει. Επιπλέον, τυχόν οικονομικά μέτρα εναντίον της Μπρατισλάβα απαιτούν έγκριση από ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο.

Πηγή: In.gr

