Απόστολος Βακάκης: Επιλέγω τη στρατηγική της κότας -Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ

Από το νέο πείραμα των pop-up stores στον Καναδά έως την πίεση από τα μεταφορικά κόστη και τη γεωπολιτική αστάθεια, ο Απόστολος Βακάκης μιλώντας σε αναλυτές αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου Jumbo μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού ρίσκου.

Ο επικεφαλής της Jumbo υπογράμμισε ότι η τρέχουσα συγκυρία δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς, αλλά για εγρήγορση. «Πληρώνομαι για να ανησυχώ και να προετοιμάζομαι για τις αρνητικές επιπτώσεις πριν καν γίνουν ορατές», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα μιας διοίκησης που αρνείται να εφησυχάσει, ακόμα και όταν οι αριθμοί ευημερούν.

Ο Απόστολος Βακάκης και το «κόστος του πολέμου»

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και η παράκαμψη του Σουέζ έχουν δημιουργήσει ένα νέο «κόστος αναποτελεσματικότητας», όπως το ονόμασε ο κ. Βακάκης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Jumbo διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και γεμάτες αποθήκες.

Εξηγώντας τη στρατηγική που ακολουθεί επέλεξε μια αναφορά στο ζωικό βασίλειο: «Έχω αναφέρει παλαιότερα το “φαινόμενο του πιγκουίνου”. Δεν θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι που θα πέσουν στο νερό, γιατί η πιθανότητα να μας φάνε οι πεινασμένες φάλαινες είναι μεγάλη. Θέλουμε να είμαστε “χαζοί και ανόητοι” και να πέσουμε στο νερό αφού οι φάλαινες έχουν χορτάσει».

Από τον Καναδά στα pop-up stores της γειτονιάς

Όσον αφορά στο νέο format καταστημάτων που ετοιμάζει ο Όμιλος, τα poo-up stores, ο κ. Βακάκης σημείωσε ότι θα ξεκινήσουν από την αγορά του Καναδά και μέσα σε εμπορικά κέντρα.

Πρόκειται όπως είπε για μια στρατηγική κίνηση που δεν θα περιοριστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Πιθανότατα θα εισαγάγουμε τέτοια καταστήματα σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε για να αποκτήσουμε τεχνογνωσία», υπογράμμισε ο κ. Βακάκης.

«Γεννήθηκα κότα και θα πεθάνω κότα»

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον ανταγωνισμό, απαντώντας έτσι εμμέσως και στο προσφατο report της Citi που έκανε λόγο για την έλευση ενός ισχυρού ανταγωνιστή που θα βάλει δύσκολα στο οικοδόμημα του κ. Βακάκη.

Για εκείνον, οι νέοι παίκτες που εισέρχονται στην αγορά (όπως η Action) κινούνται σε «παράλληλα πεδία» και δεν χτυπούν απευθείας το DNA της Jumbo. «Ο νούμερο ένα ανταγωνιστής μας είναι τα hypermarkets», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι η Jumbo παραμένει ένας μικρός παίκτης συγκριτικά με τους παγκόσμιους κολοσσούς, λειτουργώντας σχεδόν σαν «περιθώριο σφάλματος» μέσα στη ζούγκλα των λιονταριών.

Όσο για τους κινδύνους, ο κ. Βακάκης τόνισε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός δεν είναι οι τιμές ή οι ανταγωνιστές, αλλά ο εσωτερικός εφησυχασμός.

«Αν είμαστε τόσο καλοί όσο πέρυσι, είμαστε νεκροί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Γεννήθηκα κότα και σκοπεύω να πεθάνω κότα», είπε, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία της διαρκούς επιφυλακής.

Το μήνυμα για τη συνταξιοδότηση

Αίσθηση έκανε και η απάντηση σχετικά με το πόσο καιρό σκοπεύει να παραμείνει στο τιμόνι της Jumbo, με την απάντησή του να μην αφήνει περιθώριο παρερμηνειών:

«Καλή ερώτηση. Πρέπει να ρωτήσετε τον Θεό. Δεν σκοπεύω να συνταξιοδοτηθώ. Θα με βγάλουν από την εταιρεία… σηκωτό».

Με ένα επιθετικό επενδυτικό πλάνο για την επόμενη τριετία και τα μάτια στραμμένα σε ορίζοντα… 800 ετών, ο Απόστολος Βακάκης δείχνει ότι η Jumbo δεν είναι απλώς μια επιχείρηση, αλλά ένα προσωπικό στοίχημα που δεν δέχεται την έννοια της «αποστρατείας».