Μουζάκης: Βελτίωση πωλήσεων κατά 1,61% στα 4,83 εκατ. ευρώ

Οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 δημοσίευσε η Μουζάκης, η οποία κατέγραψε για το διάστημα αυτό Αύξηση πωλήσεων της τάξης του 1,61% στα 4,83 εκατ. ευρώ, κατέγραψε για το 2025 η εταιρεία Μουζάκης.

Ανάπτυξη πωλήσεων με ίδια μέσα για την Μουζάκης

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση σε 4.833.398,93 ευρώ από 4.756.890,67 ευρώ τη χρήση του 2024 «συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε στην προηγούμενη χρήση για ανάπτυξη των πωλήσεων με ίδια μέσα», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση 4.043.792,71 ευρώ από 3.971.660,54 ευρώ στη χρήση του 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,82%. Ο βασικότερος παράγοντας αύξησης του κόστους πωληθέντων ήταν η αύξηση των πωλήσεων, όπως διευκρινίζεται. Η χρήση του 2025 έκλεισε με κέρδη 303.170,08 ευρώ από κέρδη 128.283,19 ευρώ το 2024.

Την 31.12.2025, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε 50.384.323,26 ευρώ και αντιστοιχούν στο 86,30% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας, ενώ την 31/12/2024 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε 48.317.276,45 ευρώ και αντιστοιχούν στο 87,76% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας.

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ποσού 37.635.085,14 ευρώ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64,47 % του Συνολικού Παθητικού έναντι ποσού 31.222.060,87 ευρώ την 31/12/2024, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 56,71 % του Συνολικού Παθητικού της εταιρείας.

Οι επιδόσεις σε ενοποιημένη βάση

Τα ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν για τη κλειόμενη χρήση σε κέρδη 571.055,76 ευρώ από κέρδη 381.686,33 ευρώ τη χρήση του 2024.

Κατά την 31.12.2025 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 53.931.324,15 ευρώ και αντιστοιχούν στο 88,37% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ την 31/12/2024 ανέρχονταν σε 51.835.351,40 ευρώ και αντιστοιχούν στο 89,62% του Συνολικού ΕΤα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ποσού 37.787.476,14 ευρώ έναντι ποσού 31.143.541,98ευρώ με 31/12/2024, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61,92% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου το 2025 και 53,85%% αντίστοιχα για το 2024.