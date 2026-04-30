Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο

Θετικές πωλήσεις για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσε σήμερα η Rémy Cointreau. Όπως αναφέρει η έκθεση της εταιρείας για το Δ’ τρίμηνο της περιόδου 2025-2026, η οργανική ανάπτυξη στις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου έφτασε το 8,9%, αν και οι ετήσιες πωλήσεις για το 2025 ανέβηκαν μόνον οριακά κατά 0,2%.

Εν τω μεταξύ, ο νέος CEO της εταιρείας Franck Marilly δεσμεύεται να ανατρέψει την καθοδική πορεία των πωλήσεων της εταιρείας.

Η κρίση καυσίμων στις αεροπορικές διατάραξε τις πωλήσεις premium αλκολούχων στα αεροδρόμια

Η Κίνα «ψήφισε» κονιάκ

Αποφεύγοντας οριακά μια τρίτη συνεχόμενη ετήσια πτώση, ο παριζιάνιος όμιλος οινοπνευματοδών σημείωσε το τέταρτο τρίμηνο σημαντική άνοδο κατά 15,5% στις πωλήσεις κονιάκ, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από τις καλές επιδόσεις της Rémy Cointreau στην Κίνα, παρά το χαλαρό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές και ένα πιο «σφιχτό» ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, το κονιάκ κατέγραψε μικρή μείωση, ενώ οι ετήσες οργανικές πωλήσεις κονιάκ στην περιοχή ΕΜΕΑ κατέγραψαν πτώση κατά -3,1%, κάτι που οφείλεται στην υποτονική κατανάλωση.

Παρά ταύτα, τα αποτελέσματα υπολείπονται ελαφρώς των προσδοκιών των αναλυτών. Για παράδειγμα, τα έσοδα έφτασαν το 2025 τα 935,3 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ήταν κατα 5% χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο 2024-2025 (984,6 εκατ. ευρώ).

Το επόμενο στοίχημα της Rémy Cointreau

Το ερώτημα τώρα είναι ποια στρατηγική θα υιοθετήσει η εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει την πρόσφατη θετική εικόνα και να ανακάμψει οικονομικά.

Το άτομο «κλειδί» για αυτό φαίνεται πως είναι ο καινούργιος CEO της Rémy Cointreau ονόματι Franck Marilly.Όπως αναφέρει το Reuters, ο Marilly αναμένεται να παρουσιάσει τα επόμενα βήματα για τον όμιλο τον ερχόμενο Ιούνιο.

Επιπτώσεις από τη γεωπολιτική κρίση

Το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων οφείλεται σε μια σειρά κρίσεων που έχουν πλήξη σημαντικά την οικονομική της δραστηριότητα. Ως παραδείγματα μπορούν εδώ να αναφερθούν η αύξηση του κόστους ζωής και οι δασμοί στις κύριες αγορές της σε ΗΠΑ και Κίνα.

Συν τοις άλλοις, η ενεργειακή κρίση, που κρατάει γερά για πάνω από δύο μήνες, έχει διαταράξει σημαντικά τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως, γεγονός που δεν άφησε αλώβητες τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών στα αεροδρόμια, λόγω μειωμένης ζήτησης.

Έπειτα, η διάρρηξη της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να αυξήσει το κόστος παραγωγής για μπουκάλια και σιτηρά, όπως αναφέρει το Reuters.