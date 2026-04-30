Nvidia: Επένδυσε σε startup AI που διαφημίζεται με τον Τζουντ Λο

Ο επενδυτικός βραχίονας της Nvidia, η NVentures, επένδυσε στη σουηδική εταιρεία νομικής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης Legora, με αποτίμηση 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς ο γίγαντας των μικροεπεξεργαστών συνεχίζει να εντείνει τη χρηματοδότηση startup σε όλο τον κόσμο.

Η Legora είναι η πρώτη επένδυση της Νvidia στον τομέα της νομικής τεχνολογίας

Η Legora δήλωσε αποκλειστικά στο CNBC την Πέμπτη ότι η Nvidia την είχε υποστηρίξει στο πλαίσιο μιας επέκτασης 50 εκατομμυρίων δολαρίων της Σειράς D, η οποία ανέβασε το συνολικό ποσό στα 600 εκατομμύρια δολάρια μετά από ένα πρώτο κλείσιμο τον Μάρτιο. Στην επέκταση συμμετείχαν επίσης οι Atlassian, Adams Street Partners και Insight.

Οι επενδυτές συρρέουν σε πολλά υποσχόμενες νέες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς στοιχηματίζουν σε μεγάλο βαθμό στο εμπορικό δυναμικό της τεχνολογίας να αναδιαμορφώσει ολόκληρους κλάδους και να φέρει μεγάλα οφέλη αποδοτικότητας.

Η Nvidia έχει εντείνει τις επενδύσεις της σε startup επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς της με μερικές από τις πιο υποσχόμενες εταιρείες στον κόσμο, προσφέροντας τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και υποστήριξη στην εφοδιαστική αλυσίδα και παράλληλα ρευστότητα.

Η Legora είναι η πρώτη της επένδυση στον τομέα της νομικής τεχνολογίας, σύμφωνα με στοιχεία της Dealroom. Το ύψος της επένδυσής της δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Η νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσει πράκτορες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν τους δικηγόρους να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις ροές εργασίας τους. Η εταιρεία ξεκίνησε αυτό το μήνα μια διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Jude Law, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν: «Το δίκαιο μόλις έγινε πιο ελκυστικό».

«Η τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Max Junestrand, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Legora.

«Τα βασικά μοντέλα βελτιώνονται ραγδαία, αλλά η πραγματική καινοτομία έγκειται στον τρόπο εφαρμογής τους, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν παρέχει απλώς υποστήριξη, αλλά λειτουργεί αυτόνομα υπό την κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία. Με την υποστήριξη των επενδυτών και των πελατών μας, δημιουργούμε ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα με πράκτορες για νομικές εργασίες».

Η άνθηση της νομικής τεχνολογίας

Καθώς οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, έχουν ήδη συγκεντρώσει τεράστια ποσά το 2026, η Legora συγκαταλέγεται σε μια ομάδα ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας που επίσης συγκεντρώνουν χρηματοδότηση ρεκόρ.

Οι startup τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη έχουν συγκεντρώσει 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την Dealroom, και βρίσκονται σε καλό δρόμο να ξεπεράσουν τα 21,6 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν το 2025.

Εν μέσω της επενδυτικής έκρηξης, η νομική τεχνολογία που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη συγκέντρωσε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2025, ένα ποσό που αναμένεται να ισοσταθμιστεί περίπου το 2026, εάν τα επίπεδα χρηματοδότησης των πρώτων πέντε μηνών του έτους συνεχιστούν.

Τον Μάρτιο, παράλληλα με τη μεγάλη χρηματοδότηση της Legora, ο αμερικανικός ανταγωνιστής Harvey συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Legora αύξησε σε 400 από 40 τα μέλη της ομάδας της σε Στοκχόλμη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Ντένβερ, Σίδνεϊ και Μπανγκαλόρ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι πρόσφατα ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα και τώρα εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες νομικούς επαγγελματίες σε μεγάλα νομικά τμήματα εταιρειών, όπως η Barclays, καθώς και σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία, όπως τα White & Case, HSFK και Linklaters.