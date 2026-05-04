Χρυσός: Πτωτικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Πτώση που ξεπερνά το 1% καταγράφει ο χρυσός λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ενισχύει την ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις και ροκανίζει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Η άνοδος του δολαρίου επηρεάζει επίσης αρνητικά την τιμή του χρυσού.

Η τιμή spot χρυσού μειώθηκε κατά 1,3% στα 4.553,53 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου μειώθηκαν κατά 1,7% στα 4.565,40 δολάρια.

Οι όγκοι συναλλαγών ήταν χαμηλοί καθώς οι αγορές στην Κίνα, την Ιαπωνία και της Βρετανίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε πάνω από 113 δολάρια το βαρέλι, αφού το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε με πυραύλους και επέστρεψε από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ από την πλευρά της διέψευσε ότι έχουν χτυπηθεί πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Ο χρυσός έχει πληγεί από ανανεωμένες ανησυχίες γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με το δολάριο ΗΠΑ να επιδεικνύει για άλλη μια φορά την ιδιότητά του ως το προτιμώμενο ασφαλές καταφύγιο» εξηγεί στο Reuters ο Han Tan, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Bybit.

Το δολάριο σημείωσε άνοδο έναντι των ανταγωνιστών του, καθιστώντας τον χρυσό που αποτιμάται σε δολάριο πιο ακριβό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων. «Ο χρυσός είναι πιθανό να παραμείνει ευαίσθητος στο συνεχώς ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, το οποίο με τη σειρά του διαμορφώνει τις παγκόσμιες προοπτικές για τον πληθωρισμό» πρόσθεσε ο Tan.

Οι τιμές του πετρελαίου σχεδόν διπλασιάζονται

Ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε το αργό πετρέλαιο Brent σχεδόν να διπλασιάσει το επίπεδό του στις αρχές του έτους.

Οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων τροφοδοτούν την ευρύτερη οικονομία, καθώς οι κατασκευαστές μετακυλίουν τις αυξήσεις του κόστους στους καταναλωτές, αναγκάζοντας συχνά τις κεντρικές τράπεζες να διατηρούν τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό.

Σε αντίθεση με τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, ο χρυσός δεν αποφέρει τόκο. Οι τιμές του χρυσού έχουν καταγράψει απώλειες που ξεπερνούν το 13% από την έναρξη του πολέμου, λόγω του υψηλού κόστους ευκαιρίας διατήρησής του σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Η Fed άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη Τετάρτη. Αρκετοί αξιωματούχοι που διαφώνησαν με τη δήλωση πολιτικής εκτιμούν ότι το σοκ των τιμών του πετρελαίου σήμαινε ότι η Fed θα έπρεπε να είναι σαφής ότι δεν μπορεί πλέον να κλίνει προς μειώσεις επιτοκίων και ότι μια αύξηση του κόστους δανεισμού είναι πιθανή στο μέλλον.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 3,1% στα 73,04 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα κατά 2,5% στα 1.938,65 δολάρια και το παλλάδιο κατά 3,5% στα 1.470,75 δολάρια.