Χρηματιστήριο Αθηνών: Ώθηση από Allwyn και Βιοχάλκο

Με διαθέσεις να αφήσει πίσω του την επί δύο εβδομάδες διόρθωση άρχισε τον Μάιο το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και είχε αρκετούς τίτλους σε αρνητικά εδάφη, κατάφερε να επανέλθει πάνω από τις 2.200 μονάδες και να κλείσει με σημαντικά κέρδη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,75% στις 2.205,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.189,32 μονάδων (+0,03%) και 2.223,61 μονάδων (+1,60%). Ο τζίρος ανήλθε στα 199,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,6 εκατ. τεμάχια αξίας 21 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,75% στις 5.552,99 μονάδες, ενώ στο +0,94% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.900,46 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,09% στις 2.454,47 μονάδες.

Έδωσε τον τόνο η Allwyn

Με την Allwyn να προσεγγίζει εκ νέου τη ζώνη των 13 ευρώ, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους της, αλλά και τη βοήθεια της Βιοχάλκο, το ΧΑ κατάφερε να κρατήσει την ανοδική του τροχιά έως το τέλος, αρχίζοντας θετικά τον Μάιο. Τα στηρίγματα αυτά μάλιστα λειτούργησαν αποτελεσματικά όταν στα μισά της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης κινδύνευσε να χάσει το θετικό του πρόσημο, υπό την αβεβαιότητα που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, η εικόνα της αγοράς επιβαρύνθηκε αισθητά λίγο μετά τις 13:00, όταν μετέδωσε το Al Jazeera πληροφορία περί πλήγματος σε αμερικανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Η είδηση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη να απωλέσει σχεδόν το σύνολο των ενδοσυνεδριακών του κερδών. Ωστόσο, οι αναταράξεις εκτονώθηκαν σχετικά γρήγορα, καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία διαψεύστηκε από την αμερικανική πλευρά. Το ΧΑ ανέκτησε εκ νέου την ανοδική τροχιά.

Εκτός των διεθνών εξελίξεων, όπως επισημαίνει και ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το ΧΑ βρίσκεται σε εκείνη τη χρονική περίοδο που οι συναλλαγές γίνονται μεταξύ μεγάλων funds, όπου άλλα ρευστοποιούν και άλλα εισέρχονται στην αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΜΚ – μαμούθ της ΔΕΗ σίγουρα ανακατεύει την τράπουλα, μιας και θα τραβήξει σημαντική ρευστότητα από το σύστημα. Ο κλάδος με σημαντικά κέρδη είναι ο τραπεζικός και είναι λογικό ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητας να έρχεται από εκεί.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Fast Finance, η εικόνα της αγοράς παραμένει μεικτή. Από τη μία πλευρά, ο τραπεζικός κλάδος έχει δώσει εδώ και ημέρες ημερήσια σήματα εξόδου και συνεχίζει να δέχεται πιέσεις. Από την άλλη, η πλειονότητα των τίτλων της υπόλοιπης αγοράς, μαζί με τον Γενικό Δείκτη, διατηρούν τις ανοδικές (long) θέσεις τους.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη συνέχεια είναι αν ο τραπεζικός κλάδος θα ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη αγορά ή αν, αντίθετα, η υπόλοιπη αγορά θα ακολουθήσει την πτωτική του πορεία. Η απώλεια του επιπέδου των 2.214 μονάδων θεωρείται σημαντική για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος, προκειμένου να ενισχύσει την ανοδική του αξιοπιστία, θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα σε κλεισίματα πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Κοντινές στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.187 και 2.165 μονάδες, επίπεδα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη βραχυπρόθεσμη τάση. Συνολικά, η τρέχουσα κίνηση εκλαμβάνεται ως διορθωτική, πριν από μια ενδεχόμενη νέα ανοδική προσπάθεια, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι τα τεχνικά σήματα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Allwyn σημείωσε κέρδη 5,70%, με τη Βιοχάλκο να ακολουθεί με το δικό της +4,90%. Οι Cenergy, Helleniq Energy και Metlen έκλεισαν με κέρδη που ξεπέρασαν το 2%, ενώ οι Motor Oil, Alpha Bank, ΕΛΧΑ και Coca Cola σημείωσαν άνοδο άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΔΕΗ, Πειραιώς, ΔΑΑ, Τιτάν, Εθνική, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Optima Bank, Λάμδα, Κύπρου και Aktor.

Στον αντίποδα, η Eurobank υποχώρησε κατά 2,04%, με τις Jumbo, Aegean και ΕΥΔΑΠ να χάνουν πάνω από 1%. Ο Σαράντης έχασε 0,56%.