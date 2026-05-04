Wall Street: Νευρικότητα εν μέσω σύγχυσης για Ορμούζ

Έντονη νευρικότητα εμφανίζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τη Wall Street να παρακολουθεί αφενός τη νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου και αφετέρου τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να αποκαταστήσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,45% στις 49.276 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,14% στις 7.219 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,03% στις 25.123 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η Norwegian Cruise Line σημειώνει πτώση 5,5% παρά το ότι ανακοίνωσε κέρδη πρώτου τριμήνου ύψους 23 σεντς ανά μετοχή και εσόδων 2,33 δισ. δολαρίων, έναντι εκτιμήσεων για 14 σεντς και 2,36 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet. Οι προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο και το σύνολο του έτους ήταν σημαντικά χαμηλότερες των προσδοκιών, καθώς η εταιρεία επηρεάζεται από την άνοδο των τιμών καυσίμων λόγω της έντασης ΗΠΑ–Ιράν.

Από την άλλη, οι Lumentum και Coherent ενισχύθηκαν κατά 3% μετά την έναρξη κάλυψης από τη Rothschild & Co Redburn με σύσταση αγοράς. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη ζήτηση για οπτικές υποδομές σε data centers τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει τις μετοχές τους.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Wall Street παρακολουθεί τις αντικρουόμενες αναφορές για πιθανή ιρανική επίθεση σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο και τις πληροφορίες από ιρανικά μέσα ότι πλοίο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα Στενά του Ορμούζ. Η United States Central Command διέψευσε πάντως, αναφέροντας ότι «κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί».

Παρόλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν με το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate να ενισχύεται κατά 3%, ξεπερνώντας τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent κινήθηκε επίσης 3% υψηλότερα, πάνω από τα 111 δολάρια. Οι τιμές αποκλιμακώθηκαν μετά από λίγο, μετά δηλαδή τις αναφορές που αμφισβητούσαν τις ιρανικές εκδοχές.

Σε κάθε περίπτωση οι αναλυτές είναι θετικοί για την πορεία της αγοράς, με τους επενδυτές να διατηρούν την αισιοδοξία τους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Ο στρατηγικός αναλυτής της Bank of America, Nigel Tupper, εκτιμά ότι υπάρχουν λόγοι διατήρησης θετικής στάσης.

«Ο ισχυρός παγκόσμιος κύκλος κερδών και ορισμένα διαρκή επενδυτικά θέματα συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποδόσεις των αγορών», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Chris Senyek της Wolfe Research εκτιμά ότι τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα διατηρήσουν την τεχνητή νοημοσύνη ως κυρίαρχο επενδυτικό θέμα.