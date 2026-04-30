Η απόφαση ορόσημο για το χρέος, τι δεν λέει ο Μητσοτάκης, ένας «φίλος» από τα παλιά, γιατί πιέζεται η Alpha Bank, «σταθερά ανόητος»… ο Βακάκης, η Εθνική Ασφαλιστική της Πειραιώς

Σε πορεία αποκλιμάκωσης βρίσκεται το ελληνικό δημόσιο χρέος και τίποτα δε φαίνεται ικανό να μπορεί να το αλλάξει αυτό. Φυσικά και ο ενισχυμένος πληθωρισμός παίζει τον ρόλο του.

Όπως έδειξε και η χθεσινή παρουσίαση του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη στο υπουργικό συμβούλιο για τα πεπραγμένα του ΟΔΔΗΧ, κατά την περυσινή χρονιά, με πρόωρες αποπληρωμές 5,3 δισ. ευρώ, ουσιαστικό περιορισμό των κινδύνων και εξοικονόμηση πόρων που φτάνει τα 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, η χώρα ενίσχυσε τη θέση της αναφορικά με το δημόσιο χρέος.

Την ίδια στιγμή, το κόστος εξυπηρέτησης παραμένει κάτω από 1,8%, η μέση διάρκεια του χρέους ξεπερνά τα 18 έτη και οι χρηματοδοτικές ανάγκες διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος της και το καθιστά ολοένα βιώσιμο, κάτι που έχει τη βάση του στην απόφαση που ελήφθη μεταξύ της τότε κυβέρνησης και της Κομισιόν το –όχι και τόσο μακρινό 2018- όταν η Ελλάδα έβγαινε από τα μνημόνια.

Αυτή η πραγματικότητα, δείχνει να μη…συγκινεί την κυβέρνηση, η οποία εξαιρετικά σπάνια αναφέρεται σε αυτήν.

Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού εκείνη την περίοδο ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το σύνολο της ΝΔ διαλαλούσαν ότι όχι μόνο η χώρα δε βγήκε από τα μνημόνια, αλλά έμπαινε σε νέο.

Είναι πέρα από προφανές ότι ο πρωθυπουργός δεν έλεγε τότε την αλήθεια.

Εις μνήμην

Μιας και επιστρέψαμε στο παρελθόν, ενδιαφέρον είχε και η χθεσινή συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη με τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Πριν από 11 χρόνια ο Γερούν Ντάισελμπλουμ είχε παραχωρήσει από κοινού συνέντευξη τύπου ως τότε πρόεδρος του Eurogroup με τον τότε Υπουργό Οικονομικών εκείνης της εποχής Γιάνη Βαρουφάκη. Έχει μείνει έντονα χαραγμένη στη μνήμη όλων η αντίδρασή του πρώτου στα λεγόμενα του κ. Βαρουφάκη με το περιβόητο «ουάου», της οποίας ακολούθησαν έντονες αναταράξεις για την Ελλάδα.

Ο κ. Ντάισελμπλουμ επέστρεψε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτή τη φορά με άλλη ιδιότητα ως Δημάρχος του Αΐντχόβεν. Όμως, τον υποδέχθηκε ο νυν Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία ενδέχεται να εγκαταλείψει -στο τέλος της χρονιάς- τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ.

Θετικός ο Απρίλιος

Κλείνει η χρηματιστηριακή εβδομάδα σήμερα, ελέω της αυριανής αργίας της Πρωτομαγιάς, αλλά κλείνει και ο μήνας.

Και μπορεί να μας δυσκόλεψε, αλλά κλείνει θετικά ο Απρίλιος, κρατώντας πολλά χαρτοφυλάκια εντός των τειχών.

Εντός των τειχών και σε αναμονή, βέβαια, με τον τζίρο όμως να βαίνει διαρκώς μειούμενος, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο να διαγνώσει κανείς τις προθέσεις της αγοράς.

Να σας πω ενδεικτικά ότι στο χθεσινό δίωρο 12:00 – 14:00 οι συναλλαγές γίνονταν με εκνευριστικά αργό ρυθμό, σαν να βρισκόταν το ΧΑ σε… ημιαργία.

Μάλιστα, χρειάστηκαν πάνω από πέντε ώρες συνεδρίασης για να φτάσει ο τζίρος στα 100 εκατ. ευρώ.

Όλα κινούνται βάση αναβάθμισης…

Βέβαια, όπως σας έχω πει και πολλές φορές η συντριπτική πλειονότητα των κινήσεων είναι με ορίζοντα αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές.

Και όπως μου εξηγούσαν οι πηγές μου, για την ένταξη στους νέους δείκτες των DM, των μετοχών δηλαδή, το… μέγεθος μετράει.

Και μπορεί οι Eurobank και Εθνική να έχουν “κλείσει” τις θέσεις τους, αλλά για τις υπόλοιπες θα δοθεί πραγματική μάχη.

Διότι όπως εκτίμησε και η JP Morgan, πέραν των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, υποψήφιες θεωρούνται οι ΟΤΕ, ΔΕΗ, Metlen, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn ήδη άλλαξε τις ισορροπίες, ενώ οσονούπω η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ θα αλλάξει και πάλι τις ισορροπίες.

Μην απορείτε επομένως γιατί πιέζεται η Alpha Bank τις τελευταίες ημέρες στο ταμπλό.

Μην ξεχνάτε ότι το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης θα κρίνει και το συντελεστή βαρύτητας του κάθε τίτλου.

Όχι… όρθιος

Ο Απόστολος Βακάκης έκανε πάλι αίσθηση με τις απαντήσεις του σε λίγο… δύσκολες (sic) ερωτήσεις, καθώς στο χθεσινό call της διοίκησης της Jumbo με τους αναλυτές, αποστόμωσε τον ερωτών.

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο σκοπεύει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή… παρέπεμψε στο…. Θεό.

«Δεν σκοπεύω να συνταξιοδοτηθώ. Θα με βγάλουν από την εταιρεία με τα πόδια μπροστά», απάντησε, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη διάθεσή του να συνεχίσει να ηγείται, χωρίς να αφήνει περιθώρια για σενάρια διαδοχής στο άμεσο μέλλον.

Το στοίχημα της διάρκειας

Ο κ. Βακάκης ανέπτυξε όμως και τη φιλοσοφία που διέπει τη στρατηγική του ομίλου, τονίζοντας ότι η αποστολή της Jumbo προσομοιάζει σε εκείνη «μιας ιαπωνικής εταιρείας», με στόχο τη μακροχρόνια επιβίωση και όχι την πρόσκαιρη μεγιστοποίηση μεγεθών.

Επέκρινε την εμμονή σε δείκτες όπως τα περιθώρια κέρδους και οι ρυθμοί ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η έμφαση δίνεται στην παραγωγικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Με μια δόση αυτοσαρκασμού, μίλησε για την ανάγκη να παραμένουν «σταθερά ανόητοι» (constantly stupid) ώστε να είναι ανταγωνιστικοί, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της εταιρείας έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες περιόδους της ελληνικής οικονομίας.

Είχαμε πολλές κακές στιγμές στην Ελλάδα τα τελευταία 10-20 χρόνια και καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η στρατηγική μας λειτουργεί, είπε χαρακτηριστικά.

Καρφί (;) στη Citi

Παράλληλα, άφησε αιχμές για μερίδα αναλυτών που προωθούν άλλες εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο που ενδιαφέρει τη διοίκηση είναι η δική της πορεία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να αντλεί και να αντιγράφει βέλτιστες πρακτικές από τον ανταγωνισμό.

«Όσο καλύτερα τα πηγαίνουν οι άλλοι, τόσο περισσότερο μπορούμε να κερδίσουμε εμείς γιατί μπορούμε να πάρουμε τις βέλτιστες πρακτικές τους και να τις αντιγράψουμε».

Και μεταξύ μας… μάλλον ήταν το «καρφάκι» του για τη Citi που η τελευταία επωδός της είναι για την ανταγωνίστρια Action στις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Ικανοποίηση

Έσκασε το χειλάκι… των βιομηχάνων μετά την έγκριση που έδωσε η Κομισιόν στη χαλάρωση του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα μπορούν να στηριχθούν σε ποσοστό έως και 70% για τις ποσότητες ενέργειας που καταναλώνουν.

Ουσιαστικά το προσωρινό πλαίσιο METSAF αφορά ευαίσθητους τομείς σε ενεργειακές αναταράξεις, όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και η ενεργοβόρος βιομηχανία.

Στελέχη ελληνικών βιομηχανιών εκφράζουν την ικανοποίηση τους ως προς την εξέλιξη αυτή και δηλώνουν ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ανοίγει την αυλαία η Πειραιώς

Στο μεταξύ, η αυλαία των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ανοίγει σήμερα με την Τράπεζα Πειραιώς, με τη διοίκηση να έχει προγραμματισμένο conference call με τους αναλυτές στις 14:00 ώρα Αθήνας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ένα «δυνατό» ξεκίνημα για τη χρονιά, με βασικούς μοχλούς την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη σταθερή ποιότητα ενεργητικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ουσιαστική επίπτωση από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στα δημοσιευμένα μεγέθη.

Ωστόσο, εκεί που θα εστιάσει η αγορά είναι στα σχόλια της διοίκησης για την αρχική φάση της κρίσης και στο κατά πόσο η παράτασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει δευτερογενείς πιέσεις στην ελληνική οικονομία.

Η «πρώτη» της Εθνικής Ασφαλιστικής

Την ίδια ώρα, τα αποτελέσματα της θα ενσωματώνουν για πρώτη φορά πλήρως τη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες.

Στο πρόσφατο Capital Markets Day, η διοίκηση παρουσίασε το νέο στρατηγικό κεφάλαιο της τράπεζας, ενισχύοντας την ορατότητα για την πορεία της κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή εξακολουθεί να εμφανίζεται ελκυστική, διαπραγματευόμενη με δείκτη P/E 9,4x και P/TBV 1,34x για το 2026, με discount της τάξης του 5% και 21% αντίστοιχα έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.

Ανάπτυξη δύο ταχυτήτων στην πίστωση

Συνολικά όμως, η εικόνα πάντως του πρώτου τριμήνου που θα αποτυπώσουν και οι τράπεζες, είναι ότι η πιστωτική επέκταση στην ελληνική οικονομία «τρέχει», αλλά με σαφή κλίση υπέρ των επιχειρήσεων και πάλι.

Τα εταιρικά δάνεια αυξήθηκαν από 89,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο σε 93,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, καταγράφοντας ετήσια άνοδο κοντά στο +10%, με τις καθαρές ροές να εκτοξεύονται στα +2,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Αντίθετα, τα δάνεια προς τα νοικοκυριά παραμένουν ουσιαστικά στάσιμα, στην περιοχή των 34,3–34,4 δισ. ευρώ, με χαμηλή ετήσια αύξηση 2,4%–2,7%.

Η στεγαστική πίστη κινείται οριακά (+1%), ενώ η καταναλωτική εμφανίζει πιο δυναμική εικόνα (+7% έως +7,7%).

Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε από 127,9 δισ. σε 131,3 δισ. ευρώ, με ρυθμό περίπου +7,5%, επιβεβαιώνοντας ότι ο βασικός μοχλός της επέκτασης είναι οι επιχειρήσεις.

Στενά χρονικά περιθώρια

Και όλα αυτά την ώρα που το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» εισέρχεται σε φάση αντίστροφης μέτρησης, με τις τράπεζες-μέλη της Ελληνική Ένωση Τραπεζών να καλούν τους δικαιούχους να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων λήγει στις 2 Ιουνίου 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία αφορά όσους έχουν ήδη λάβει οριστική ένταξη στο πρόγραμμα, μετά την έγκριση της αίτησής τους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, και πλέον βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της χρηματοδότησης.

Ισχυρή η ρευστότητα

Την ίδια ώρα, η ρευστότητα του συστήματος παραμένει ισχυρή, καθώς οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκαν από 207,9 δισ. σε 209,7 δισ. ευρώ έως τον Μάρτιο, με ετήσια αύξηση 5%–5,9%.

Τα νοικοκυριά διατηρούν περίπου 154 δισ. ευρώ καταθέσεων, ενώ οι επιχειρήσεις κινούνται στην περιοχή των 49–51 δισ. ευρώ, επίσης με ανοδική τάση.

Τώρα, ουδείς πάλι κατάλαβε πως δημιουργήθηκαν νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο στην Εφορία και ανέβασαν το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 114,5 δισ. ευρώ.

Για την ιστορία να σας πω ότι πάνω από 1,58 δισ. ευρώ στο δίμηνο προέρχονται από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, που αποτελούν και τις βασικές πηγές δημιουργίας νέων χρεών.