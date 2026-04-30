ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό

Τη χρηματοδότηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στη Βουλή.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση των στόχων του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να χρηματοδοτηθεί – μερικώς ή στο σύνολό της – από τον κρατικό προϋπολογισμό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει ως πλειοψηφικός εταίρος.

Η τροπολογία για ΑΔΜΗΕ

Έτσι, προβλέπεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να ενισχύσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας «Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ» (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) με διάθεση των απαιτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να σημειωθεί ότι οι τρεις μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ είναι η εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που κατέχει ποσοστό 51%, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με το 25% και η κινεζική State Grid Europe Limited με το 24%.

Κατά το μέρος της χρηματοδότησης από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ θα μεταφέρει το απαιτούμενο ποσό στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

Η μεταφορά του ποσού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προσκόμισης της επιμέρους συλλογικής απόφασης για έγκριση σχετικού έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΝ, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθεί η δράση, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και των προβλεπόμενων αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του φορέα.

Κατά μέρος που αφορά την κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό προϋπολογισμός του ΥΠΕΝ ενισχύεται από τις γενικές κρατικές δαπάνες και εν συνεχεία διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι στην εταιρεία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με την προσκόμιση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και των προβλεπόμενων αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του φορέα.

«Πάγωμα» οικοδομικών αδειών στη Μήλο

Στην ίδια τροπολογία, προωθείται και η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού στη Μήλου έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2026. Από την αναστολή εξαιρούνται

α) η έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας,

β)η ενημέρωση οικοδομικών αδειών,

γ) η αναθεώρηση οικοδομικών αδειών και

δ) η έγκριση εκτέλεσης εργασιών όπως κατεδαφίσεις, εφαρμογή μέτρων ασφαλείας κλπ.

Αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών

Επίσης, αναστέλλεται έως τα τέλη του έτους η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και σε άλλες εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού περιοχές της Μήλου όπως εκείνες που βρίσκονται εντός περιοχής που ορίζεται από την ακτογραμμή, από Ακρωτήρι Καμπάνες στο δυτικό άκρο, έως το Ακρωτήρι Καλόγερος στο ανατολικό άκρο του κόλπου και γενικότερα όπου εντοπίζεται ο μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός στο νησί που διαμορφώθηκε λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Από την αναστολή εξαιρούνται οι εργασίες μικρής κλίμακας για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η απόφαση αναστολής έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών σε περιοχές της Μήλου (μεταξύ των οποίων το Σαρακίνικο και η Αχιβαδόλιμνη), όπου οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί (ΣΧΟΟΑΠ και ΕΠΜ), προτείνουν ειδικά μέτρα για την προστασία τους είχε αποφασιστεί από τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρο Σκυλακάκη πριν από περίπου έναν χρόνο.

Αναστολές εργασιών όπου «τρέχει» πολεοδομικός σχεδιασμός

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε όλες τις περιοχές όπου εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όπως για παράδειγμα σε Σαντορίνη, Μύκονο, Μίνωα Πεδιάδας Κρήτης κ.ά.