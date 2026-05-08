Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020

Την καλύτερη μηνιαία τους απόδοση από το 2020 κατέγραψαν τα hedge funds, καθώς οι διαχειριστές επωφελήθηκαν από την εκτόξευση των μετοχών Big Tech.

Ένας παγκόσμιος δείκτης hedge funds που συγκεντρώθηκε από την ομάδα δεδομένων HFR αυξήθηκε κατά 5% τον Απρίλιο, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Νοέμβριο του 2020, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία. Τα κέρδη προήλθαν από τα τεχνολογικά funds, τα οποία αυξήθηκαν κατά 14% κατά τη διάρκεια του μήνα, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο Τζον Φίνι, συν-διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Investcorp-Tages, η οποία διαθέτει κεφάλαια επενδυτών σε hedge funds επεσήμανε στους FT τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον τεχνολογία και «κάποια ειλικρινά ενθουσιώδη συμπεριφορά στις μετοχές τσιπ μνήμης», προσθέτοντας ότι τα χαρτοφυλάκια πελατών της εταιρείας του «είχαν έναν από τους καλύτερους μήνες εδώ και πάνω από 10 χρόνια».

Ο δείκτης S&P 500 των αμερικανικών μετοχών blue chip σημείωσε άνοδο 10,4% τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από την ανακάλυψη του εμβολίου κατά του Covid-19 τον Νοέμβριο του 2020, χάρη στην κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και στα ισχυρά κέρδη. Ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 15,3%, όντας ο καλύτερος μήνας από τον Απρίλιο του 2020.

Τα hedge funds κέρδισαν πολλά από τις Big Tech

Η Alphabet σημείωσε άνοδο περίπου κατά το ένα τρίτο τον περασμένο μήνα, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της σε περίπου 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη του cloud, ενώ οι εταιρείες τσιπ είχαν επίσης τεράστια κέρδη. Η Intel υπερδιπλασιάστηκε, ενώ η AMD σημείωσε άνοδο 74%. Η Sandisk, η οποία ειδικεύεται σε τσιπ μνήμης, σημείωσε άνοδο κατά 73% και έχει αυξηθεί περίπου 412% φέτος.

Η καθαρή μόχλευση των hedge funds, ένα μέτρο του δανεισμού τους, αυξήθηκε τον Απρίλιο, καθώς οι διαχειριστές αγόρασαν περισσότερες μετοχές από όσες πούλησαν, σύμφωνα με σημείωμα του τμήματος prime brokerage της Goldman Sachs, η οποία δανείζει σε hedge funds.

Ο Έντι Φίσμαν, διευθύνων σύμβουλος στο hedge fund DE Shaw, επισήμανε τα κέρδη που σημείωσαν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις τεχνολογικές μετοχές της Magnificent Seven megacap, οι οποίες ανέκαμψαν έντονα κατά τη διάρκεια του μήνα.

«Δεν είναι μόνο οι μετοχές που αυξάνονται αναλογικά σε μέγεθος, αλλά και μερικές από τις μεγαλύτερες, πιο ρευστές εταιρείες όπως η Mag-7», δήλωσε στο συνέδριο Milken στο Μπέβερλι Χιλς.

Το fund Eureka των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Μάρσαλ Γουέις, ένα long-short μετοχικό fund, σημείωσε άνοδο κατά 7%, φέρνοντας τα κέρδη του φέτος στο 7,9%, σύμφωνα με ένα άτομο που είχε δει τα στοιχεία.

Η Balyasny Asset Management του Ντμίτρι Μπαλιάσνι είδε το κύριο fund της Atlas, το οποίο παραδοσιακά είχε μεγάλη βαρύτητα σε μετοχές, να κερδίζει 3,1% κατά τη διάρκεια του μήνα, αν και παρέμεινε κάτω από 0,8% για το έτος.

Ο γίγαντας των hedge funds πολλαπλών διαχειριστών Millennium σημείωσε άνοδο 2,7% τον Απρίλιο και 3,6% για το έτος, ενώ η Citadel κέρδισε 1,4% τον Απρίλιο για το κυριότερο της fund Wellington, αυξάνοντας το κατά 2,4% για το έτος.

Ανάκαμψη από τις απώλειες Μαρτίου

Τα κέρδη σηματοδοτούν μια δραματική ανάκαμψη από τον Μάρτιο, όταν ο κλάδος υπέστη μερικές από τις χειρότερες απώλειές του μετά την πανδημία τον Μάρτιο του 2020.

Τα funds που ανέμεναν μειώσεις επιτοκίων φέτος ήταν μεταξύ αυτών που επλήγησαν περισσότερο από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές να αλλάζουν βίαια κατεύθυνση για να ξεκινήσουν την τιμολόγηση των αυξήσεων των επιτοκίων για να αντιμετωπίσουν μια αναμενόμενη έκρηξη πληθωρισμού. Τα hedge funds, τα οποία στοιχηματίζουν σε ομόλογα, νομίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, έχασαν σχεδόν 2% τον Μάρτιο σύμφωνα με το HFR, αν και τον περασμένο μήνα ανέκαμψαν κατά 1,6%.

Ένας διαχειριστής hedge fund δήλωσε στους FT ότι οι απώλειες ώθησαν τους επενδυτές να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τη συσχέτιση του κλάδου με τις αγορές μετοχών και τον κίνδυνο τα κεφάλαια να παγιδευτούν σε συναλλαγές μεγάλου όγκου.

Τα hedge funds ιστορικά έχουν ισχυρή συσχέτιση με τις αγορές μετοχών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, ενώ πολλοί διαχειριστές μετοχών κατέχουν ένα μείγμα long και short θέσεων, τείνουν να κατέχουν περισσότερο τις πρώτες.

Η πρόσφατη σχετική σταθερότητα των αγορών βοήθησε τα hedge funds που δανείζονται μεγάλα ποσά από τις τράπεζες να αποφέρουν κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των multi-manager hedge funds. Ο δείκτης μεταβλητότητας Vix – γνωστός ως «δείκτης φόβου» της αγοράς – μειώθηκε από περίπου 25 σε λιγότερο από 17 κατά τη διάρκεια του μήνα, κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του.

Υψηλή μεταβλητότητα – όπως αυτή που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του περασμένου έτους, όταν ο Vix εκτινάχθηκε ή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν φέτος — μπορεί να αναγκάσει τους παίκτες με υψηλή ικανότητα μόχλευσης να μειώσουν γρήγορα τα επίπεδα κινδύνου, κάτι που μπορεί να βλάψει την απόδοση.