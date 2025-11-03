ΗΠΑ: Ρεκόρ 30ετίας για τα τραπεζικά deals

Με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εγκρίνουν συγχωνεύσεις τραπεζών, σπάζοντας ένα μακροχρόνιο αδιέξοδο στον κατακερματισμένο κλάδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global, τα οποία παραθέτουν οι Financial Times, ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας μετά την ανακοίνωσή της έχει μειωθεί σε τέσσερις μήνες φέτος, ο μικρότερος από τουλάχιστον το 1990. Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, ο μέσος χρόνος για την έγκριση κορυφώθηκε σε σχεδόν επτά μήνες.

Οι ταχύτερες εγκρίσεις αίρουν αυτό που οι διαπραγματευτές θεωρούσαν ως σημαντικό εμπόδιο στην ενοποίηση μεταξύ των περισσότερων από 4.000 περιφερειακών τραπεζών της χώρας. Η τάση αυτή έχει επισημανθεί από τέσσερις πρόσφατες συμφωνίες συνολικής αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Υπάρχει πλέον πολύ λιγότερη αβεβαιότητα σχετικά με τις κανονιστικές εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα για την απόκτησή τους, το οποίο μπορεί πλέον να είναι έως και 3-6 μήνες, ακόμη και για μεγαλύτερες συναλλαγές», δήλωσε ο Seth Lloyd, συνεργάτης που ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Centerview Partners. «Αυτό αποδεικνύεται ισχυρός παράγοντας επιτάχυνσης για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών».

Φρενίτιδα συγχωνεύσεων

Σχεδόν 150 συγχωνεύσεις τραπεζών αξίας περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής φέτος, θέτοντας το 2025 σε τροχιά να είναι η πιο πολυσύχναστη χρονιά στον κλάδο για συμφωνίες από το 2021.

«Οι συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί θα είχαν εγκριθεί όλες από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό που διαφέρει είναι ο χρόνος έγκρισης», δήλωσε ο John Esposito, παγκόσμιος συν-επικεφαλής του τμήματος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Morgan Stanley.

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες εξετάζονται περισσότερο. Η εξαγορά της Discover Financial από την Capital One ύψους 35,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος , μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες του κλάδου από το 2008, χρειάστηκε περισσότερους από 12 μήνες για να ολοκληρωθεί πριν εγκριθεί τον Απρίλιο.

Όπως υπογραμμίζουν οι FT, άλλες πρόσφατες συμφωνίες περιλαμβάνουν την αγορά της FirstBank του Κολοράντο από την PNC έναντι 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την εξαγορά μετοχών της Comerica από την Fifth Third έναντι 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων . Η Huntington Bancshares ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα μια συμφωνία 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά της Cadence Bank, μιας περιφερειακής τράπεζας με περιουσιακά στοιχεία 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λίγες μόνο ημέρες αφότου ολοκλήρωσε την αγορά της τράπεζας Veritex με έδρα το Τέξας έναντι 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έντονη κινητικότητα

«Εάν υπάρχουν παρατεταμένες διαδικασίες έγκρισης, μπορεί να αφήσει τους πάντες σε αγωνία. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, μακροπρόθεσμα, των μετόχων και όλων των άλλων», δήλωσε στους Financial Times ο Stephen Steinour, διευθύνων σύμβουλος της Huntington.

Ο αριθμός των αμερικανικών τραπεζών μειώνεται εδώ και δεκαετίες, από περίπου 9.000 πριν από 20 χρόνια σε περίπου 4.400 σήμερα. Ωστόσο, η αγορά παραμένει πολύ πιο γεμάτη από ό,τι σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή ο Καναδάς, όπου κυριαρχούν λίγοι δανειστές.

«Δεν βρισκόμαστε σε κάποια ασυνήθιστη περίοδο αυτή τη στιγμή… Νομίζω ότι απλώς επιστρέψαμε σε αυτό που ήταν πάντα, μετά από μια περίοδο ετών που ήταν απλώς ένα χάος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του PNC, Μπιλ Ντέμτσακ.

Τα στελέχη των τραπεζών και οι διαπραγματευτές συμφωνιών υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι μικρότερες τράπεζες πρέπει να συγχωνευθούν για να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές μεγατράπεζες – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo – οι οποίες κατέχουν καταθέσεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Οι προσπάθειες των…. μικρών

Οι τράπεζες συνήθως επωφελούνται από την κλίμακα, καθώς μπορούν να κατανείμουν τα υψηλά πάγια κόστη του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας και της συμμόρφωσης σε μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση.

Οι μεσαίες τράπεζες αντιμετωπίζουν επίσης πιέσεις από ακτιβιστές επενδυτές. Η HoldCo, ένα μικρό hedge fund με έδρα τη Φλόριντα, πίεσε την Comerica να διερευνήσει μια πώληση πριν από τη συμφωνία της με την Fifth Third.

Τα εμπόδια

Ένα εμπόδιο στη σύναψη συμφωνιών είναι οι περιπτώσεις όπου οι τράπεζες έχουν μη πραγματοποιημένες ζημίες από δάνεια και περιουσιακά στοιχεία, όπως τα αμερικανικά ομόλογα, που αποκτήθηκαν όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά. Αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται σε κάθε πώληση.

Ωστόσο, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα αποσυρθούν σταδιακά από τους ισολογισμούς των τραπεζών και θα μπορούν να επανεπενδυθούν σε εναλλακτικές λύσεις υψηλότερης απόδοσης.

Ο Eric Neveux, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος στην Evercore, δήλωσε ότι είναι πιο πολυάσχολος από όσο ποτέ στην 25χρονη καριέρα του. «Βρισκόμαστε σε ένα παράθυρο όπου υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ευφορίας σχετικά με τα αυξημένα επίπεδα συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών όλων των μεγεθών», δήλωσε ο Neveux. «Υπάρχει ένα κύμα ενοποιήσεων που συμβαίνει και οι αγοραστές δεν θέλουν να το χάσουν».