Wall Street: Ο δείκτης Dow ανέκτησε εκ νέου το επίπεδο των 50.000 μονάδων

Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη στη Wall Street, με τον δείκτη Dow Jones Industrial Average να επανακάμπτει στις 50.000 μονάδες μετά από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Cisco Systems και ακολουθώντας τα θετικά μηνύματα από τη συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας.

Ο Dow Jones κινήθηκε ανοδικά κατά 0,75% κλείνοντας τελικά στις 50.063,46, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,77% κλείνοντας στις 7.501,24 μονάδες ενώ και o Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά στις 26.635,222 μονάδες.

Οι μετοχές της Cisco εκτοξεύτηκαν κατά 12% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου και των προβλέψεων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street και την ανακοίνωση ότι θα περικόψει σχεδόν 4.000 θέσεις εργασίας.

«Είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς την ισχυρή ιστορία ανάπτυξης των οικονομικών αποτελεσμάτων», δήλωσε στο CNBC ο Γουίλιαμ Μερτζ, επικεφαλής έρευνας κεφαλαιαγορών στην U.S. Bank Asset Management. Είπε ότι τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιρειών είναι «εντυπωσιακά ισχυρά», ιδιαίτερα για τις μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ.

Τα κέρδη της Cisco έδωσαν ώθηση στον δείκτη Dow, στέλνοντάς τον στις 50.000 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Dow επίσης ενισχύθηκε από την Nvidia, η οποία ανέβηκε επίσης πάνω από 4% μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει έγκριση ώστε περίπου 10 κινεζικές εταιρείες να αγοράσουν το chip H200 της Nvidia, αν και δεν έχουν γίνει ακόμη παραδόσεις.

Η Cisco και η Nvidia, καθώς και η Amazon, έχουν υποστηρίξει την ανάκαμψη του Dow — η Cisco έχει αυξηθεί κατά 46% στους τελευταίους δύο μήνες, ενώ η Amazon και η Nvidia έχουν κερδίσει 28% και 30%, αντίστοιχα. Η άνοδος του δείκτη έρχεται καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας τους φόβους για πληθωρισμό μεταξύ των επενδυτών, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές.

Το Ιράν ήταν ένα σημαντικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι αποκλίσεις και η διασπορά στην αγορά «απλώς αυξάνονται»

Η πρόσφατη άνοδος στην αγορά δεν βρίσκεται απαραίτητα σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρίνσκι, ανώτατο τεχνικό αναλυτή αγοράς στη BTIG.

«Οι αποκλίσεις και η διασπορά απλώς αυξάνονται. Τα κυκλικά μέρη της οικονομίας ανταποκρίνονται σαφώς σε υψηλότερα επιτόκια και τιμές ενέργειας», είπε, σημειώνοντας ότι τα κεφάλαια συνεχίζουν να ρέουν σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αντί για αυτές των κατασκευαστών κατοικιών και το λιανεμπόριο.

«Κάποια στιγμή η μουσική σταματά και βλέπουμε ουσιαστική επαναφορά», πρόσθεσε. «Παρόλο που η ακριβής πρόβλεψη της στροφής παραμένει δύσκολη, πιστεύουμε ότι είμαστε αρκετά κοντά».

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μετά τα στοιχεία για τις τιμές των αμερικανικών εισαγωγών-εξαγωγών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 4,451%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, ο τίτλος που «παρακολουθεί» στενά την πολιτική επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ήταν λιγότερο από 1 μονάδα βάσης χαμηλότερη στο 3,984%, εξακολουθώντας να είναι πάνω από τα επιτόκια αναφοράς της Fed που κυμαίνονται μεταξύ 3,50% και 3,75%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερη διάρκεια μειώθηκε επίσης κατά σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 5,008%. Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται αντίστροφα μεταξύ τους.

Τα στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές

Οι τιμές εισαγωγών και εξαγωγών τον Απρίλιο έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,9% για τον μήνα, μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα πάνω από την κίνηση του Μαρτίου και υψηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 0,9%. Σε 12μηνη βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,2%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Οκτώβριο του 2022.

Η αύξηση προήλθε σε μεγάλο βαθμό από το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια, καθώς οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών αυξήθηκαν κατά 16,3%. Οι τιμές του πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 19%. Οι εισαγωγές εκτός καυσίμων αυξήθηκαν κατά 0,8% λόγω των υψηλότερων τιμών των κεφαλαιουχικών αγαθών, των προμηθειών εκτός καυσίμων και των τροφίμων και ποτών.

Από την πλευρά των εξαγωγών, οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 3,3%, γεγονός που ανέβασε την 12μηνη αύξηση στο 8,8%, την υψηλότερη από τον Σεπτέμβριο του 2022.

«Οι αξιωματούχοι της Fed κινδυνεύουν να μείνουν ακόμη περισσότερο πίσω από την καμπύλη όσον αφορά την τρέχουσα μάχη κατά του πληθωρισμού» εξηγεί ο Chris Rupkey, επικεφαλής οικονομολόγος της FWDBONDS. «Οι τιμές των εισαγόμενων μη καυσίμων αυξάνονται καθώς το φράγμα έχει σπάσει και οι εισαγωγείς δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο την πίεση για την αύξηση των τιμών των εισαγόμενων αγαθών».

«Ο Γουόρς έχει πραγματικά πολλά χέρια καθώς η οικονομία αντέχει παρά τους κινδύνους και την αβεβαιότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές πιέσεις εμφανίζονται παντού», πρόσθεσε.